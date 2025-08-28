Deportes

“Dirección deportiva”, el libro que cuenta los secretos detrás del manejo de los planteles profesionales en el fútbol

La obra de Ariel Michaloutsos, quien fue mano derecha de Enzo Francescoli en River y director deportivo en Newell’s

Guardar

El seguimiento sistemático de más de 6.000 futbolistas sudamericanos constituye la base del trabajo de Ariel Michaloutsos, quien ha dedicado su carrera a la gestión y análisis de talentos en el fútbol. Este especialista, que se autodefine como un “enamorado del fútbol”, ha convertido su pasión en una profesión, desarrollando una metodología que le permite mantener informes actualizados de manera trimestral y así estar al tanto de la evolución de los jugadores en todo el continente. Ahora acaba de volcar sus labores en el libro “Dirección Deportiva: cómo volcar la pasión en el fútbol profesional”.

La trayectoria de Michaloutsos abarca roles clave en instituciones de primer nivel. En River Plate, se desempeñó como jefe del Área Técnica de Investigación Deportiva, colaborando estrechamente con Leonardo Ponzio y Enzo Francescoli. Su experiencia también incluye una etapa en Newell’s Old Boys, donde asumió responsabilidades como director de captación de Inferiores, secretario técnico y director deportivo, intercalando estas funciones con su paso por el club de Núñez.

En una entrevista exclusiva con Infobae, Michaloutsos detalló el alcance de su trabajo, que implica la elaboración de informes exhaustivos sobre miles de jugadores y la actualización constante de estos datos. Este enfoque le permite identificar tendencias, detectar talentos emergentes y anticipar movimientos en el mercado futbolístico sudamericano.

Sobre su día a día en el grupo de trabajo liderado por Francescoli, comentó: “Yo era el secretario técnico y estaba implicado en la logística de la investigación de jugadores. Leo Ponzio estaba en el día a día con el plantel y Enzo, más allá de todo. Matías Patanian era más de lo institucional. Con Enzo hablábamos todos los días y se sumaba siempre Matías. Teníamos una reunión cada 15 días, un almuerzo con Demichelis. Fue fuerte para mí irme de River".

En su obra “Dirección Deportiva”, Michaloutsos compartió que su método de análisis no solo le proporciona una visión integral del fútbol regional, sino que también le permite adaptarse a los cambios y desafíos que plantea la dinámica del deporte profesional. Esta obra que publica LIBROFUTBOL es el compendio de las enseñanzas que el autor recogió durante una década de actividad profesional y está destinada a que pueda ser aprovechada por aquellos que inician el camino de la especialización en el fútbol.

La contratapa del libro define a la perfección de qué trata el contenido: “‘El fútbol es mi vida, es mi forma de ser, de sentir y de vivir. No me imagino la vida sin el fútbol’. La pasión de Ariel Michaloutsos por el juego lo llevó a vincularse desde pequeño con la actividad. Como secretario técnico y director deportivo en Newell’s Old Boys de Rosario, y como jefe del Área Técnica de Investigación Deportiva en River Plate, acumuló la experiencia suficiente para trazar estos apuntes en un proyecto de Dirección Deportiva".

Temas Relacionados

Ariel MichaloutsosRiver PlateNewells Old Boysdeportes-argentina

Últimas Noticias

La sugestiva información sobre Colapinto que potencia sus chances de seguir en la Fórmula 1 en 2026

El piloto argentino está muy involucrado en el desarrollo del nuevo auto. La función especial que cumple. Los detalles

La sugestiva información sobre Colapinto

Francisco Cerúndolo perdió un partido que tenía casi ganado y ya no quedan argentinos en el US Open

El mejor tenista albiceleste del momento cayó en cinco sets ante el suizo Leandro Riedi, después de haberse impuesto en los dos primeros. Con el 3-6, 4-6, 6-4, 6-4 y 6-2 del europeo sobre el porteño, ya no quedan representantes nacionales en el certamen

Francisco Cerúndolo perdió un partido

River Plate buscará el pase a los cuartos de final de la Copa Argentina ante Unión: hora, TV y formaciones

El Millonario intentará meterse entre los mejores ocho de la competencia contra el Tatengue. Desde las 21.15, por TyC Sports

River Plate buscará el pase

Garnacho acordó su traspaso al Chelsea: los detalles de la operación y cuánto dinero recibirá el United

El extremo argentino dejará los Red Devils para jugar en otro de los grandes de la Premier League, donde compartirá equipo con Enzo Fernández

Garnacho acordó su traspaso al

El Mono Burgos volverá a dirigir: el impensado club español que lo contrató

El histórico ayudante del Cholo Simeone en el Atlético de Madrid será el segundo entrenador del Nuevo Pinto

El Mono Burgos volverá a
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Ataque organizado”: el Ministerio de

“Ataque organizado”: el Ministerio de Seguridad denunció la agresión a la caravana presidencial en Lomas de Zamora

Chicho Serna sufrió un robo en Neuquén: detuvieron a un sospechoso y recuperaron sus pertenencias

Las tortas más famosas de EEUU llegan a Buenos Aires: todo lo que hay que saber sobre el desembarco de The Cheesecake Factory

Qué piensan los jóvenes del trabajo, los estudios y la posibilidad de emigrar

Tras la decisión del Gobierno con los feriados que caen fin de semana, así quedó definido el calendario

INFOBAE AMÉRICA
Marco Rubio realizará su primera

Marco Rubio realizará su primera visita oficial a México y Ecuador para reforzar la agenda de seguridad y migración de Estados Unidos

Zelensky afirmó que la próxima semana se definirá el marco de garantías de seguridad para Ucrania

Guía para alojamientos seguros y confiables a la hora de viajar con tu mascota

Un piloto de un avión de combate F-16 murió en Polonia antes de una exhibición militar

El arte argentino conquista Roma con la exposición ‘Affacciati Alla Finestra’ en la Casa Argentina

TELESHOW
El abogado Alejandro Cipolla advirtió

El abogado Alejandro Cipolla advirtió cómo es la situación judicial de L-Gante: “Hasta que no pague, no va a poder salir del país”

Valentina Zenere contó cómo hizo las escenas de sexo de En el Barro: “Tuve una coach de intimidad”

Charlotte Caniggia fue contundente y apuntó contra Wanda Nara: “Decorado”

Marley conmovió a sus seguidores con un tierno video de sus hijos: “Felices 8 meses, mi bebita hermosa”

Mauro Icardi le dedicó un romántico posteo a la China Suárez y estallaron las críticas por una frase que usó