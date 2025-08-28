“Dirección deportiva”, el libro que cuenta los secretos detrás del manejo de los planteles profesionales en el fútbol

El seguimiento sistemático de más de 6.000 futbolistas sudamericanos constituye la base del trabajo de Ariel Michaloutsos, quien ha dedicado su carrera a la gestión y análisis de talentos en el fútbol. Este especialista, que se autodefine como un “enamorado del fútbol”, ha convertido su pasión en una profesión, desarrollando una metodología que le permite mantener informes actualizados de manera trimestral y así estar al tanto de la evolución de los jugadores en todo el continente. Ahora acaba de volcar sus labores en el libro “Dirección Deportiva: cómo volcar la pasión en el fútbol profesional”.

La trayectoria de Michaloutsos abarca roles clave en instituciones de primer nivel. En River Plate, se desempeñó como jefe del Área Técnica de Investigación Deportiva, colaborando estrechamente con Leonardo Ponzio y Enzo Francescoli. Su experiencia también incluye una etapa en Newell’s Old Boys, donde asumió responsabilidades como director de captación de Inferiores, secretario técnico y director deportivo, intercalando estas funciones con su paso por el club de Núñez.

En una entrevista exclusiva con Infobae, Michaloutsos detalló el alcance de su trabajo, que implica la elaboración de informes exhaustivos sobre miles de jugadores y la actualización constante de estos datos. Este enfoque le permite identificar tendencias, detectar talentos emergentes y anticipar movimientos en el mercado futbolístico sudamericano.

Sobre su día a día en el grupo de trabajo liderado por Francescoli, comentó: “Yo era el secretario técnico y estaba implicado en la logística de la investigación de jugadores. Leo Ponzio estaba en el día a día con el plantel y Enzo, más allá de todo. Matías Patanian era más de lo institucional. Con Enzo hablábamos todos los días y se sumaba siempre Matías. Teníamos una reunión cada 15 días, un almuerzo con Demichelis. Fue fuerte para mí irme de River".

En su obra “Dirección Deportiva”, Michaloutsos compartió que su método de análisis no solo le proporciona una visión integral del fútbol regional, sino que también le permite adaptarse a los cambios y desafíos que plantea la dinámica del deporte profesional. Esta obra que publica LIBROFUTBOL es el compendio de las enseñanzas que el autor recogió durante una década de actividad profesional y está destinada a que pueda ser aprovechada por aquellos que inician el camino de la especialización en el fútbol.

La contratapa del libro define a la perfección de qué trata el contenido: “‘El fútbol es mi vida, es mi forma de ser, de sentir y de vivir. No me imagino la vida sin el fútbol’. La pasión de Ariel Michaloutsos por el juego lo llevó a vincularse desde pequeño con la actividad. Como secretario técnico y director deportivo en Newell’s Old Boys de Rosario, y como jefe del Área Técnica de Investigación Deportiva en River Plate, acumuló la experiencia suficiente para trazar estos apuntes en un proyecto de Dirección Deportiva".