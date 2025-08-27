Habló Gonzalo Alfaro, el hincha de la U de Chile que cayó de la tribuna de Independiente: “Estoy evolucionando súper bien”

Habló Gonzalo Alfaro, el hincha de la U de Chile que cayó de una tribuna

Gonzalo Alfaro, el hincha de la Universidad de Chile que cayó de una tribuna del estadio de Independiente, habló por primera vez y contó cuál es su estado de salud. Mediante un mensaje de voz que compartió su familia a través de las redes sociales, el simpatizante de 33 años explicó que se encuentra “evolucionando súper bien” y agradeció las muestras de apoyo. “Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes”, afirmó.

El fanático chileno permanece internado en un hospital de Avellaneda, en Argentina, después de sufrir una caída desde la tribuna durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, correspondiente a la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, disputado el pasado 20 de agosto. El caso cobró relevancia en ambos países, no solo por la gravedad de las lesiones del aficionado, sino también por la preocupación que generó un nuevo episodio de violencia en el fútbol sudamericano, reviviendo el debate sobre la seguridad en los estadios y la responsabilidad de los clubes y los organismos.

La noche del miércoles pasado, en el estadio Libertadores de América, la tensión creció en las gradas cuando se desató una serie de enfrentamientos entre seguidores locales y un grupo de hinchas chilenos. En ese contexto, Gonzalo Alfaro, quien asistía al encuentro junto con un amigo y otros simpatizantes de la “U”, cayó desde varios metros de altura a raíz del tumulto, sufriendo un grave traumatismo de cráneo. Fueron minutos de máxima preocupación: el hincha fue rápidamente asistido por los servicios de emergencia y trasladado de urgencia al Hospital Fiorito, donde ingresó en estado crítico y fue sometido a una intervención quirúrgica de alto riesgo.

El momento en que Gonzalo Alfaro cae desde la tribuna y los otros videos con los serios incidentes entre las barras de U de Chile y la de Independiente

Durante los primeros días, Alfaro permaneció en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y bajo observación permanente. Los partes médicos indicaban riesgos neurológicos considerables, lo que mantuvo en vilo a su familia —muchos de los cuales no estaban en Argentina— y a la comunidad de la Universidad de Chile, que comenzó corrientes de apoyo y solidaridad en Santiago y en redes sociales. El club chileno y distintas agrupaciones de hinchas pusieron a disposición recursos y acompañamiento mientras el consulado de Chile en Buenos Aires se mantuvo al tanto de la evolución del caso.

Con el correr de los días, los médicos informaron una mejora en el cuadro clínico del paciente. Finalmente, este martes, la familia pudo difundir un mensaje de voz enviado por Alfaro, en el que confirmó que ya salió de la zona crítica, se encuentra consciente y recuperándose.

En el audio agradeció los mensajes de apoyo recibidos tanto en Chile como en Argentina: “Hola gente, soy Gonzalo Alfaro, el hijo del Carolo. Quería mandarles muchas gracias por el apoyo, por las oraciones, por tenerme presente. A todas las personas que se han dado el tiempo de preguntar cómo estoy. Yo ya estoy bien, estoy evolucionando súper bien”, expresó. Además, manifestó su deseo de regresar juntas a sus hijas, a sus padres y a toda su familia en Chile. “Me dan muchas ganas de seguir adelante y echarle más ganas a la vida que antes”, agregó.

La familia explicó que aguardan nuevos estudios médicos para definir el alta y el posible retorno del hincha a su país. Mientras tanto, desde el club argentino Independiente tomaron medidas inmediatas ante el escándalo: identificaron y expulsaron a varios hinchas propios que participaron en los incidentes, señalando que actuarán con “tolerancia cero” ante episodios violentos que pongan en riesgo la seguridad en sus instalaciones. Las autoridades también destacaron que colaboran con la Justicia argentina, que abrió una investigación para identificar responsabilidades tanto a nivel organizativo como individual.

Gonzalo Alfaro, hincha de la U de Chile, intenta cubrirse de las agresiones de los barras de Independiente en el estadio Libertadores de América (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El caso de Gonzalo Alfaro reabrió las discusiones sobre el control de ingresos en los partidos internacionales, la eficacia de los operativos policiales y la venta de entradas a hinchas visitantes o neutrales. Tanto desde la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) como entre especialistas en derecho deportivo, se discute la eventual responsabilidad deportiva y disciplinaria tanto de Independiente como de Universidad de Chile, considerando que ambos clubes tienen antecedentes en el certamen y que la Sudamericana ya ha vivido otros episodios de tensión en los últimos años.

El club chileno expresó su solidaridad y apoyo a Alfaro y su familia, mientras que simpatizantes de ambos equipos manifestaron su repudio a la violencia a través de campañas en redes sociales y comunicados conjuntos. Reynaldo, el amigo que acompañó a Alfaro durante el viaje, remarcó que ninguno de los dos pertenece a la barra “Los de Abajo”, aclarando que se trata de “hinchas comunes que viajaron por su cuenta”.

Mientras la investigación sigue su curso, la familia de Alfaro espera noticias sobre su alta definitiva y organiza los trámites necesarios para el regreso a Chile tan pronto los médicos lo autoricen. En paralelo, se mantiene la expectativa por la decisión de la Conmebol acerca de posibles sanciones o medidas adicionales para ambos clubes, en un marco donde la seguridad en el fútbol sudamericano vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.