Francisco Comesaña batalló hasta el final, pero no pudo con Cameron Norrie y quedó eliminado del US Open

Francisco Comesaña cayó ante Cameron Norrie en la segunda ronda del US Open

En cuatro horas de juego, Francisco Comesaña cayó ante Cameron Norrie por 6-7(5), 3-6, 7-6(0) y 7-6(4) en la segunda ronda del US Open. De esta manera, el marplatense entrenado por Sebastián Gutiérrez no logró defender los puntos de 2024 -llegó a la instancia de 32 jugadores- y cerró su participación a nivel Grand Slam en 2025 con un saldo de una victoria y cuatro derrotas. El británico, por su parte, seguirá su camino frente a ni más ni menos que el serbio Novak Djokovic.

Luego de la caída de Tomás Etcheverry a manos del checo Jiri Lehecka en cuatro parciales, el Court 5 del USTA Billie Jean King National Tennis Center volvió a recibir el ruidoso apoyo de la hinchada albiceleste. Esta vez, para el compromiso del Tiburón que correspondía a la segunda ronda del Major neoyorquino. El oriundo de Mar del Plata, quien en las últimas semanas acogió sensaciones positivas sobre la rapidez del cemento, superficie en la cual sumó siete victorias en 2025 y alcanzó la instancia de 16 jugadores en el Masters 1000 de Cincinnati, se medía con el británico Norrie.

El nacido en Johannesburgo, quien representa al país europeo y es fanático de Los Pumas y las costumbres argentinas, atraviesa un momento de recomposición. Tras ser número ocho del mundo en septiembre de 2022, el pupilo del albiceleste Facundo Lugones, vencedor en el debut en Flushing Meadows frente al local Sebastián Korda, sufrió diversas lesiones y recaídas que lo situaron al borde de la salida del lote de los mejores 50. Sin embargo, durante la vigente temporada, el dueño de cinco títulos ATP y finalista del Argentina Open en 2023 alcanzó tres cuartos de final -uno de ellos en Wimbledon-, las semifinales del ATP 250 de Ginebra y la cuarta ronda en Roland Garros para firmar un importante subidón en el ranking: actualmente se posiciona 35º.

Si bien ambos mantuvieron sus turnos iniciales de servicio, Comesaña golpeó primero. El Tiburón aprovechó los errores no forzados de su rival y quebró en el comienzo. De todas formas, Norrie continuó luchando y, a pesar de que el argentino poseyó nuevas chances para aumentar la diferencia, el británico fue preciso e igualó la manga en tres juegos. Sin diferencias, el primer set se definió en un tiebreak y con un milimétrico drive de Cameron, que se llevó el desempate por 7-6 (7-5).

En el segundo, en tanto, el nacido en Sudáfrica volvió a ponerse en ventaja. Esta vez, con una amplia diferencia de dos quiebres. Con el 4-1 a su favor, sacó el pie del acelerador y Comesaña recuperó terreno. Si bien acortó una de las dos diferencias, volvió a ceder sobre el final y Cameron selló el 6-3.

Con la necesidad de revertir la situación, que de lo contrario significaba su eliminación del torneo, el argentino planteó una táctica ofensiva. Producto del cansancio, Norrie comenzó a fallar y la confianza de Comesaña se elevó. De hecho, manejó el transcurrir del parcial -logró un break en el tercer juego- hasta el 5-4, donde falló en su turno de servicio. Luego, con tres quiebres, el tercer capítulo se resolvió en un nuevo desempate: allí Comesaña aceleró y, de forma contundente, se lo llevó por ¡7-0!, provocando así el delirio de la hinchada albiceleste en Nueva York.

Al igual que en el segundo set, Norrie sorprendió con dos rápidos quiebres que le permitieron situarse 4-1. Sin embargo, con coraje, el argentino reaccionó y acortó la primera diferencia. “Ponga huevos que ganamos”, vociferó el público en apoyo a Comesaña quien, a pesar del mencionado break, aún seguía detrás en el marcador por 3-4. Bajo un clima similar al de una serie de Copa Davis, Comesaña se retroalimentó y, del 1-4, pasó a tener tres set points. Sin embargo, Norrie no se desesperó y, con paciencia, provocó el tercer tiebreak del partido. En este, el británico prevaleció con comodidad: fue por 7-4, para firmar la victoria por 7-6(5), 6-3, 6-7(0) y 7-6 (4).

Francisco Cerúndolo, el único albiceleste en carrera en la modalidad de singles, buscará este jueves un lugar en la tercera ronda del US Open por primera vez en su carrera: del otro lado de la red estará el suizo Leandro Riedi, actual 435º del mundo que viene de superar la qualy.