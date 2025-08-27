Deportes

Es ama de casa, madre de dos hijos y se consagró subcampeona nacional de fisicoculturismo en su debut: “Es todo a pulmón”

Alicia Vargas, de 43 años y oriunda de Monte Grande, brilló en la categoría Women Phsyque en el Campeonato Nacional de Musculación y Fitness que se realizó en Villa Carlos Paz

Alicia Vargas con la medalla
Alicia Vargas con la medalla de plata que obtuvo en campeonato nacional de fitness (El Diario Sur)

El Campeonato Argentino de Musculación y Fitness que se realizó el 23 y 24 de agosto en la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, premió a varios deportistas que se presentaron en diferentes categorías y en la modalidad “Woman Phsyque” el segundo lugar quedó en manos de Alicia Vargas, una vecina del barrio de Monte Grande, quien se presentó por primera vez al certamen y además consiguió la clasificación para el Sudamericano.

El sueño de Vargas, una empleada administrativa y ama de casa de 43 años, se hizo realidad al conseguir la medalla de plata en una competencia de fisicoculturismo organizada por la Federación Argentina de Musculación y Fitness (FAMF) que, en su categoría, tuvo como campeona a la bonaerense Soledad Moreira. Tercera en el podio finalizó Karen Almeida.

“Un verdadero despliegue de talento, disciplina y pasión en cada categoría. Felicitamos a todas nuestras atletas por el esfuerzo y la dedicación que demostraron en el escenario. Cada presentación fue única y dejó en claro el altísimo nivel que tenemos en este campeonato. Gracias a todas por inspirar con su constancia, entrega y amor por este deporte”, fue el mensaje que publicó la FAMF en sus redes sociales.

El detalle de la subcampeona nacional en este campeonato es que fue su debut absoluto en el evento que se realiza anualmente bajo la organización de FAMF Argentina. Según su testimonio, que publicó el Diario del Sur, Vargas definió que fue algo “espectacular e increíble”, y subrayó la relevancia del torneo como instancia clasificatoria para competencias internacionales. La jornada, que tuvo lugar el pasado fin de semana, congregó a atletas de distintas provincias, lo que permitió a la representante de Monte Grande medirse con figuras de alto nivel.

El campeonato argentino de musculación
El campeonato argentino de musculación y fitness que se realizó en Villa Carlos Paz (FAMF)

El camino hacia el podio exigió a Vargas ejecutar una rutina de poses reglamentarias y una coreografía ante el jurado, pruebas en las que logró destacarse y asegurar el segundo puesto. Al referirse al ambiente de la competencia, la subcampeona resaltó: “Las chicas te hacen sentir como si fueses una más y son grandes atletas a nivel internacional”. Este reconocimiento al compañerismo y la calidad de las rivales refleja el nivel de exigencia y camaradería presente en el certamen.

El logro de Alicia Vargas no fue en solitario, ya que detrás estuvo su entrenador Carlos Klezel, también oriundo de la localidad de Monte Grande. La atleta expresó su gratitud hacia su entrenador y hacia quienes la acompañaron en el proceso: “Estoy muy agradecida con mi preparador y con toda la gente que me apoyó”. Este respaldo resultó fundamental para compatibilizar su vida profesional y familiar con la exigente disciplina del fitness competitivo.

Además de su faceta deportiva, Vargas se desempeña como empleada administrativa, es ama de casa y madre de dos hijos, por lo que definió que su conquista fue “todo fue a pulmón”. El resultado obtenido en Villa Carlos Paz le permitió clasificar al Campeonato Sudamericano, para el cual ya ha anunciado que iniciará su preparación.

