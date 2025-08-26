Deportes

Preocupación en Boca por la lesión de uno de sus titulares: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Se trata de uno de los defensores que mejor rendimiento alcanzó en el equipo de Miguel Russo

Marco Pellegrino se desgarró y
Marco Pellegrino se desgarró y estará cerca de un mes fuera de las canchas (Fotobaires)

Boca Juniors informó la lesión de Marco Pellegrino, uno de los pilares de la defensa en el equipo de Miguel Ángel Russo. El zaguero central de 23 años estará fuera de las canchas entre 3 y 6 semanas debido a una lesión muscular Grado II en el obturador externo izquierdo.

“El jugador Marco Pellegrino presenta una lesión muscular Grado II del obturador externo izquierdo”, informó el Departamento Médico de Fútbol Profesional de Boca Juniors. La lesión, que afecta un músculo profundo de la cadera, impedirá que el defensor participe en el próximo encuentro ante Aldosivi, este domingo desde las 14:30 en el estadio José María Minella.

Por la pausa de la fecha FIFA, existe la leve posibilidad de que Pellegrino regrese para el partido frente a Rosario Central en el Gigante de Arroyito el fin de semana del 14 de noviembre. Durante su ausencia, Ayrton Costa podría retornar a la titularidad, mientras que el otro defensor que podría meterse en el equipo es Nicolás Figal.

El parte médico de Boca
El parte médico de Boca Juniors de la lesión de Marco Pellegrino

Marco Pellegrino se incorporó como primer refuerzo en la nueva etapa de Miguel Ángel Russo como entrenador de Boca Juniors. La llegada del zaguero, cuyo pase pertenecía al Milan de Italia, se concretó tras su buen desempeño durante el semestre en Huracán. El club gestionó su incorporación antes del inicio del Mundial de Clubes 2025, al cual fue convocado aunque no pudo disputar los primeros dos partidos debido a una lesión.

Pellegrino debutó con la camiseta azul y oro frente a Auckland City y, desde ese encuentro, se mantuvo en el equipo titular. Russo decidió inicialmente tenerlo como alternativa para reforzar el puesto de segundo marcador central. Sin embargo, la rápida adaptación del jugador sorprendió al cuerpo técnico, que decidió mantenerlo como titular después de observar su rendimiento.

Ayrton Costa podría ser el
Ayrton Costa podría ser el reemplazante de Marco Pellegrino en la zaga en el próximo encuentro ante Aldosivi en Mar del Plata (Reuters/Nathan Ray Seebeck)

La situación de la defensa xeneize mostró cambios notables tras la salida de consideración de Marcos Rojo por parte de Russo. La decisión de utilizar a Pellegrino coincidió con la pérdida de terreno de Rojo y la competencia interna generada por la recuperación de Ayrton Costa, quien antes de su lesión mantenía alto protagonismo para el puesto de defensor central. Pellegrino, con ocho partidos consecutivos como titular y completando todos los minutos desde su debut, fortaleció su posición en la defensa y desplazó a Costa a una función polivalente —alternando como lateral y, eventualmente, como tercer central.

Durante estos ocho encuentros, el zaguero mostró solidez, seguridad y autoridad para comandar la última línea: su efectividad en los duelos aéreos y terrestres, junto a la claridad en la salida de balón, le otorgaron peso propio en una defensa en proceso de consolidación. Esta característica se destacó en cada una de sus presentaciones con Boca.

La presencia de Pellegrino aporta competencia interna y amplía el abanico de opciones para Russo en una etapa de recambio defensivo. La rapidez con la que el jugador se adaptó al funcionamiento grupal fue señalada como positiva tanto en el cuerpo técnico como en el entorno dirigencial del club.

La evolución del defensor será observada con atención en los próximos compromisos, mientras el entrenador define la estructura definitiva de la zaga y ajusta variantes entre los nombres disponibles para enfrentar tanto los desafíos locales como los internacionales que se avecinan para Boca Juniors.

