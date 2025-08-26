La respuesta de Di María a Gallardo tras su reflexión sobre la adaptación de Fideo en el fútbol argentino

El jugador de Rosario Central respondió sobre las dudas que tenía el entrenador de River Plate acerca de su adaptación al fútbol argentino.

Ángel Di María fue la gran figura en el triunfo de Rosario Central ante Newell’s en el clásico con un golazo de tiro libre y desde su retorno al fútbol argentino ha contribuido para que el equipo que comanda Ariel Holan esté ubicado entre los mejores de la Zona B del Torneo Clausura. Una de las dudas iniciales era saber si Fideo podría adaptarse al ritmo de competencia tras su paso por Europa y hasta Marcelo Gallardo expuso esta posibilidad.

El atacante de 37 años brindó una conferencia de prensa y le respondió al director técnico de River, quien había afirmado que si bien, tanto Di María como Paredes enaltecen al juego con su jerarquía, “tendrán que atravesar un proceso porque el contexto es muy feroz”. “Lo escuché a Gallardo. La verdad que yo no estoy sintiendo que me esté costando. Lo único que puedo decir es que el tema es más friccionado y no te dan respiro cuando tenés la pelota, que hay una diferencia muy grande con Europa. Yo siento que me adapté muy bien, aunque no salgan las cosas a veces. Esto no es tenis, es un juego en equipo y a veces el rol que cumplo es otro, intento conseguir más pelotas, moverme mucho más y a veces no se da. Hay que seguir trabajando y por eso estamos todos los días entrenando para poder mejorar en todos esos aspectos", respondió el ídolo canalla.

“Mucha gente habla de lo mismo siempre y dicen como que no estoy arrancando todavía, que las cosas no salen, pero como no me salen a mí, no le salen a (Juanfer) Quinteros ahora cuando volvió a River. No le sale a ningún jugador del fútbol argentino, es la realidad. Creo que el único que de los que volvió está bien, por lo que vi, es (Gonzalo) Montiel, que es el único que siento que sigue andando bien. Pero es defensor, es diferente la posición. Lea (Paredes) también está jugando muy bien, pero está más en el medio, juega más suelto, no tiene una marca muy personal. A los delanteros les cuesta mucho más. Cuando uno vuelve, te quieren marcar, sacar la pelota... Entonces, cuesta. Yo estoy tranquilo. Siempre fui solucionando los problemas dentro de la cancha y seguramente lo voy a hacer", analizó.

*El golazo de Di María a Newell’s

A propósito de su regreso a su ciudad y al club que del cual es hincha, Di María reconoció que luego de varios años en el exterior no iba a ser fácil, pero remarcó que está feliz por su presente. “Cuando pasan estas cosas lindas y uno tiene ese reconocimiento, los demás que están al lado y te quieren de verdad se alegran, se ponen contentos y te mandan mensajes. La mayoría de los chicos de la Selección me escribió felicitándome y la verdad que me puso muy contento. Es algo muy lindo poder volver otra vez acá y tener esa posibilidad de poder jugar estos partidos y poder convertir es algo más que importante“, remarcó sobre marcar en el clásico rosarino.

Acerca de su golazo, que significó el triunfo 1-0 para Central, Di María lo puso a la altura de los que convirtió en finales con la selección argentina: “Este y los que hice en las finales con la Selección están el mismo nivel como los más importantes de mi historia. Mi mamá lloró todo el tiempo después del gol y me agradeció porque ella una de las que más quería que vuelva a jugar en Central, ella sabía que el clásico era una bisagra para entrar en el corazón de los hinchas de Central”.

Por último, Fideo eligió al compañero ideal que le hubiese gustado tener a su lado para jugar el partido frente a Newell’s: “Creo que por cercanía y porque también es de Sudamérica, Neymar hubiese sido ese jugador, porque lo quiero mucho, tengo una linda relación, sigo hablando y porque sé lo que le gusta el fútbol argentino. Sé que un clásico entre Central y Newell’s le hubiese gustado estar y me hubiese gustado a mí también que esté. Capaz que más adelante tenga esa posibilidad de poder invitarlo. Ahora está en competiciones, entonces es difícil, pero sería algo muy lindo".