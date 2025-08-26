Deportes

Declararon Personalidad Destacada en el Deporte a la primera mujer argentina en ganar una medalla de oro en lucha libre

Patricia Alejandra Bermúdez fue homenajeada en la Legislatura porteña. “Con sacrificio y esfuerzo se puede llegar”, afirmó

Por Alejandro Caminos

Guardar
La luchadora Patricia Alejandra Bermúdez,
La luchadora Patricia Alejandra Bermúdez, junto a las diputadas María Inés Parry y Jessica Barreto (Foto: LegisCABA/Laura Palmiotti).

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reconoció como Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte a Patricia Alejandra Bermúdez, la primera mujer argentina en conquistar una medalla de oro en un Campeonato Panamericano de Lucha.

La distinción, que se concretó en una ceremonia en el Salón Presidente Alfonsín, fue impulsada por la diputada María Inés Parry, autora del proyecto. Este homenaje pone en primer plano la trayectoria de una atleta que transformó el panorama de la lucha libre y femenina en Argentina.

La luchadora Patricia Alejandra Bermúdez
La luchadora Patricia Alejandra Bermúdez es nueva Personalidad Destacada del Deporte en la Ciudad de Buenos Aires (Foto: LegisCABA/Laura Palmiotti).

El encuentro estuvo presidido por la diputada Parry, quien sostuvo que las mujeres aumentan su protagonismo en disciplinas de combate, y remarcó la importancia de esta declaración como estímulo para nuevas generaciones. “Esta declaración es muy importante porque inspira a los más chicos y a los más grandes, de que el esfuerzo vale la pena y que, con buenas compañías, uno puede progresar“, afirmó Parry en la apertura del acto.

Patricia Alejandra Bermúdez, protagonista del reconocimiento, relató que sus comienzos deportivos estuvieron marcados por el judo y luego encontró su desarrollo pleno en la lucha libre. “Mi primer amor fue el judo, ahí encontré mi ‘mundito’; con el tiempo, descubrí la lucha, que vino después”, recordó ante los presentes.

Patricia Alejandra Bermúdez, luchadora y
Patricia Alejandra Bermúdez, luchadora y medallista argentina (Foto: LegisCABA/Laura Palmiotti).

En 2007, tras alejarse de la actividad deportiva inicial, la atleta decidió ingresar a la Gendarmería Nacional Argentina y, a partir de una invitación, incursionó en la lucha. “No pensé que me iba a destacar tan rápido, la base del judo me ayudó mucho. El sueño olímpico empezó con la consigna de ganar una medalla internacional, y sin darme cuenta me encontré en unos Juegos Olímpicos”, narró Bermúdez.

Nacida el 5 de febrero de 1987 en Santiago del Estero, Bermúdez transitó una carrera marcada por logros inéditos para el deporte argentino. De hecho, es la primera y única mujer argentina que obtuvo una medalla de oro en un Campeonato Panamericano de Lucha: el logro histórico ocurrió en Orlando, Florida, en 2012.

Previamente, Bermúdez había alcanzado un lugar en el podio de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, una hazaña inédita para la disciplina al conseguir la medalla de bronce.

El itinerario deportivo de la luchadora continuó con una destacada actuación en el Mundial de Lucha 2021 en Sofía, Bulgaria, donde accedió al tercer puesto, consolidando su pertenencia al grupo de máximas exponentes de la lucha argentina.

Patricia Alejandra Bermudez en
Patricia Alejandra Bermudez en su participación en Río 2016 (Foto: AFP PHOTO / Jack GUEZ).

La historia de Bermúdez suma participación en citas olímpicas: en Río 2016 recibió un Diploma Olímpico, galardón reservado a quienes culminan en las primeras posiciones de las competencias internacionales. Estos méritos llevaron a que en 2020 fuera distinguida con el Diploma al Mérito de los Premios Konex, reservado a los y las deportistas más sobresalientes de la década en Argentina.

Durante su exposición, Bermúdez compartió perspectivas sobre el proceso de superación personal y el paisaje social de sus orígenes. “No me considero ejemplo de nadie, pero sí creo que puedo dar un mensaje desde donde salí, de un barrio humilde. Nos enseñaron a soñar que sí podemos llegar y no importa cómo. Entiendo que con sacrificio y esfuerzo se puede llegar”, planteó la atleta en su discurso, recogido por Infobae. “La disciplina que traía de Gendarmería fue clave, el régimen estricto permitió desarrollar determinación”, agregó, al poner énfasis en el rol institucional de la fuerza en su recorrido profesional.

María Inés Parry, la legisladora
María Inés Parry, la legisladora que impulsó la iniciativa (Foto: LegisCABA/Laura Palmiotti).

En su intervención, la legisladora Parry subrayó el carácter inspirador de la homenajeada, y mencionó la expectativa de que esta distinción motive a jóvenes a elegir el deporte como espacio de crecimiento. “Las nuevas generaciones encuentran modelos a seguir; saber que se puede llegar al podio es una señal poderosa”, concluyó la diputada.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasLucha LibreLuchaJuegos OlímpicosCiudad de Buenos Airesargentina-deportes

Últimas Noticias

La desazón de los hinchas de Chevrolet por la demolición de su tribuna en el Autódromo de Buenos Aires: “Duele bastante”

Infobae estuvo en la tribuna 15, donde siempre van los fanáticos del Chivo. Dolor y resignación en la grada que será derrumbada por las obras que se vienen

La desazón de los hinchas

Era una joya del tenis, ganó el Australian Open con 17 años, entrenó con Sampras y ahora es el CEO de una empresa tecnológica: “No era feliz”

Luciano Vitullo tenía un talento envidiable con la raqueta en la mano, pero se cansó y decidió un cambio de vida. Su duelo post-retiro se prolongó dos años hasta que ese mismo deporte lo devolvió a la vida. Es padre de Dante, fruto de la relación con la periodista Soledad Larghi

Era una joya del tenis,

La llamativa decisión de Marcelo Gallardo tras el 1-1 que River lamentó sobre la hora ante Lanús

El Muñeco no ocultó su malestar por el triunfo que se le escapó en la última jugada del partido, que cerró la sexta fecha del Torneo Clausura

La llamativa decisión de Marcelo

Tras el empate de River, así están las tablas del Clausura: arde la lucha por entrar en las Copas y la permanencia

El Millonario igualó con Lanús, pero aún manda en la Zona B. Estudiantes venció a Aldosivi y está en la cima en la Zona A. Cómo se jugará la próxima fecha

Tras el empate de River,

“Es horrible”: la inesperada crítica de un famoso tenista al nuevo look de Carlos Alcaraz

El español número 2 del mundo llegó al US Open del año con un flamante corte de pelo y uno de sus colegas sorprendió con sus comentarios: “No sé quién le dijo que lo hiciera, pero es terrible”. El video

“Es horrible”: la inesperada crítica
ÚLTIMAS NOTICIAS
La industria alimenticia exigió una

La industria alimenticia exigió una reforma tributaria urgente y reclamó respuestas a la política luego de las elecciones

Condenaron a prisión a 3 representantes de UOCRA La Matanza por el bloqueo contra una pyme

“Vas a terminar muerta en una zanja”: condenaron a un hombre por “amenazas coactivas” contra su ex pareja

Kicillof prepara el tramo final de la campaña y el PJ busca sostener en la agenda el caso de las coimas

Mercados en rojo: fuertes caídas en la Bolsa, bonos en baja y suba del dólar en medio del escándalo por los audios

INFOBAE AMÉRICA
Un tribunal de Bolivia suspendió

Un tribunal de Bolivia suspendió las medidas cautelares contra la ex presidenta Jeanine Añez y ordenó su liberación

Brasil exigió mayor control sobre Bolsonaro y advirtió sobre posible fuga antes del veredicto por intento de golpe de Estado

Australia expulsó al embajador de Irán y suspendió su misión diplomática tras vincular a Teherán con ataques antisemitas

“Bring It On”: 25 años de la película de animadoras que se convirtió en un clásico de culto

Literatura gastronómica: novelas que se cocinan a fuego lento

TELESHOW
La deslumbrante actuación de Alan

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”

Quiénes fueron los participantes de La Voz Argentina salvados por Lali Espósito y quiénes esperan la definición del público

Adabel Guerrero adelantó cómo será su jugada participación en En el barro: “No quiero que mi marido me vea”

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”