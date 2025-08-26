Declararon Personalidad Destacada en el Deporte a la primera mujer argentina en ganar una medalla de oro en lucha libre

La luchadora Patricia Alejandra Bermúdez, junto a las diputadas María Inés Parry y Jessica Barreto (Foto: LegisCABA/Laura Palmiotti).

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires reconoció como Personalidad Destacada en el ámbito del Deporte a Patricia Alejandra Bermúdez, la primera mujer argentina en conquistar una medalla de oro en un Campeonato Panamericano de Lucha.

La distinción, que se concretó en una ceremonia en el Salón Presidente Alfonsín, fue impulsada por la diputada María Inés Parry, autora del proyecto. Este homenaje pone en primer plano la trayectoria de una atleta que transformó el panorama de la lucha libre y femenina en Argentina.

La luchadora Patricia Alejandra Bermúdez es nueva Personalidad Destacada del Deporte en la Ciudad de Buenos Aires (Foto: LegisCABA/Laura Palmiotti).

El encuentro estuvo presidido por la diputada Parry, quien sostuvo que las mujeres aumentan su protagonismo en disciplinas de combate, y remarcó la importancia de esta declaración como estímulo para nuevas generaciones. “Esta declaración es muy importante porque inspira a los más chicos y a los más grandes, de que el esfuerzo vale la pena y que, con buenas compañías, uno puede progresar“, afirmó Parry en la apertura del acto.

Patricia Alejandra Bermúdez, protagonista del reconocimiento, relató que sus comienzos deportivos estuvieron marcados por el judo y luego encontró su desarrollo pleno en la lucha libre. “Mi primer amor fue el judo, ahí encontré mi ‘mundito’; con el tiempo, descubrí la lucha, que vino después”, recordó ante los presentes.

Patricia Alejandra Bermúdez, luchadora y medallista argentina (Foto: LegisCABA/Laura Palmiotti).

En 2007, tras alejarse de la actividad deportiva inicial, la atleta decidió ingresar a la Gendarmería Nacional Argentina y, a partir de una invitación, incursionó en la lucha. “No pensé que me iba a destacar tan rápido, la base del judo me ayudó mucho. El sueño olímpico empezó con la consigna de ganar una medalla internacional, y sin darme cuenta me encontré en unos Juegos Olímpicos”, narró Bermúdez.

Nacida el 5 de febrero de 1987 en Santiago del Estero, Bermúdez transitó una carrera marcada por logros inéditos para el deporte argentino. De hecho, es la primera y única mujer argentina que obtuvo una medalla de oro en un Campeonato Panamericano de Lucha: el logro histórico ocurrió en Orlando, Florida, en 2012.

Previamente, Bermúdez había alcanzado un lugar en el podio de los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011, una hazaña inédita para la disciplina al conseguir la medalla de bronce.

El itinerario deportivo de la luchadora continuó con una destacada actuación en el Mundial de Lucha 2021 en Sofía, Bulgaria, donde accedió al tercer puesto, consolidando su pertenencia al grupo de máximas exponentes de la lucha argentina.

Patricia Alejandra Bermudez en su participación en Río 2016 (Foto: AFP PHOTO / Jack GUEZ).

La historia de Bermúdez suma participación en citas olímpicas: en Río 2016 recibió un Diploma Olímpico, galardón reservado a quienes culminan en las primeras posiciones de las competencias internacionales. Estos méritos llevaron a que en 2020 fuera distinguida con el Diploma al Mérito de los Premios Konex, reservado a los y las deportistas más sobresalientes de la década en Argentina.

Durante su exposición, Bermúdez compartió perspectivas sobre el proceso de superación personal y el paisaje social de sus orígenes. “No me considero ejemplo de nadie, pero sí creo que puedo dar un mensaje desde donde salí, de un barrio humilde. Nos enseñaron a soñar que sí podemos llegar y no importa cómo. Entiendo que con sacrificio y esfuerzo se puede llegar”, planteó la atleta en su discurso, recogido por Infobae. “La disciplina que traía de Gendarmería fue clave, el régimen estricto permitió desarrollar determinación”, agregó, al poner énfasis en el rol institucional de la fuerza en su recorrido profesional.

María Inés Parry, la legisladora que impulsó la iniciativa (Foto: LegisCABA/Laura Palmiotti).

En su intervención, la legisladora Parry subrayó el carácter inspirador de la homenajeada, y mencionó la expectativa de que esta distinción motive a jóvenes a elegir el deporte como espacio de crecimiento. “Las nuevas generaciones encuentran modelos a seguir; saber que se puede llegar al podio es una señal poderosa”, concluyó la diputada.