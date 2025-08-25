Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente de River Plate con el respaldo de Brito y D’Onofrio: sus tres grandes desafíos

Stefano Di Carlo lanzó su candidatura a presidente acompañado de Jorge Brito y Rodolfo D'Onofrio (Fotografía: RS Fotos)

La presentación de Stefano Di Carlo como candidato a presidente de River Plate marcó un nuevo capítulo en la vida política del club. El evento se realizó en el Salón Pampa del Hotel Sheraton durante la mañana y contó con el anuncio formal de su postulación para liderar la próxima etapa institucional. Di Carlo, empresario y dirigente de 36 años, estuvo acompañado en el lanzamiento por sus postulantes a vicepresidentes: Andrés Ballotta (actualmente tesorero), Ignacio Villarroel (hoy vicepresidente 2°) y Mariano Taratuty (secretario de actas). La fórmula cuenta con el respaldo explícito de referentes de las últimas gestiones, como Rodolfo D’Onofrio y Jorge Brito.

La continuidad del modelo de gestión aparece como uno de los ejes centrales de la propuesta de Di Carlo. A lo largo de tres administraciones consecutivas, el dirigente ha ocupado cargos clave en la conducción del club. Di Carlo fue vocal titular tras las elecciones de 2017 y, al año siguiente, se convirtió en vicepresidente segundo luego del fallecimiento de Guillermo Cascio. Su trayectoria incluye la presidencia del Departamento de Comunicación, Medios y Digital; la coordinación del Área Educativa y la participación en cuerpos directivos del Instituto River Plate a todos sus niveles.

Uno de los primeros oradores de la mañana fue el actual presidente, Jorge Brito. “Es emocionante lo que hemos hecho en estos doce años con Rodolfo, con Stefano, y con toda la comisión directiva que nos fue acompañando en este proyecto”, comenzó su relato. Y luego, añadió: “Hemos duplicado, en realidad hemos multiplicado casi por tres la cantidad de ingresos de marketing, y eso fue todo gracias a la gestión de Stefano. Hemos duplicado la cantidad de socios, convirtiéndonos en el segundo club con más socios del mundo, y si Dios quiere, ahora o muy pronto seremos el club con más socios del mundo. Han sido los factores más importantes para que hoy River pueda ser un club robusto en términos económicos y hoy pueda participar activamente y al nivel que River lo requiere”.

“Estoy seguro que Stefano Di Carlo no solamente va a ser presidente, sino que va a ser un gran presidente”, remató Brito, antes de fundirse en un emocionante abrazo con el candidato a sucederlo en el cargo.

El siguiente en tomar el micrófono fue alguien que conoce muy bien a Di Carlo, como el ex presidente Rodolfo D’Onofrio. “Lo conocí casi perdiendo contra Pasarela. Y cuando le dije ‘acompañanos’, me dio una sorpresa porque la variedad no tenía en cuenta que el padrón se había cortado y él los veinticinco años los había cumplido después del corte del padrón, con lo cual no podía venir convocado. Y le digo: ‘No, yo te necesito, te necesita River’. Y se puso al frente de prensa. Y después se puso al frente de todo. Se puso, como es él, que es un hacedor, que son esas personas que realmente vos le das una cosa y te trae diez. Yo no me olvido más”, rememoró D’Onofrio.

Para cerrar pasó al frente Di Carlo, quien buscará ganar en las urnas el 11 de noviembre. En su relato, el candidato remarcó que él está al frente de “un proyecto que es una continuidad, que es la previsibilidad, que es la coherencia del tiempo, que es un norte hacia dónde caminar”.

Stefano Di Carlo será el candidato por el oficialismo en las elecciones de River Plate (Fotografía: RS Fotos)

Di Carlo aprovechó la oportunidad para deslizar algunos detalles de su proyecto y contó cuáles serán sus tres grandes desafíos en caso de asumir la responsabilidad de tomar las riendas del Millonario: “Tenemos un principio rector, que es estar cerca de la gente, cerca del socio, tener muy claro que este nuevo River y esta nueva escala de River nos exige nuevas demandas y nos plantea nuevos desafíos y que estamos muy atentos, muy conscientes de eso y que lo entendemos como un eje central en lo que viene, como lo hemos hecho hasta acá. Y después tres pilares fundamentales que vamos a desarrollar, que van a tener que ver con el proyecto de fútbol en su integralidad, la cuestión de la infraestructura, de la que posiblemente en algún momento nos encontremos junto con Rodolfo y Jorge, que han fundado esto. También el desarrollo de la marca global, que es otro de los tres grandes desafíos”.

“Agradezco infinitamente de nuevo Rodolfo y Jorge, a todo el equipo: Ignacio Villarroel, Andrés Ballotta, Mariano Teratuty, Clara D’Onofrio, Guillermo Laje, Federico Ferreyra, Augusto Sotile, Santiago Poblet, que sintetizan y representan un equipo mucho más grande de muchas más personas que con enorme esfuerzo hemos llegado hasta acá”, concluyó.

El perfil de Di Carlo está marcado por su ascendencia en la historia de la institución. Nieto de Osvaldo “Titi” Di Carlo, histórico vicepresidente y brevemente presidente de River a finales de los años 80, Stefano es parte de la cuarta generación vinculada al club. Su bisabuelo, Ángel Di Carlo, integró la comisión directiva en tiempos de Antonio Liberti, mientras que su abuelo presidió el Consejo de Fútbol entre 1983 y 1989, y asumió la presidencia de River brevemente en ese mismo año. Su historia familiar se relaciona estrechamente con episodios emblemáticos, como el fallecimiento de Titi Di Carlo en 2005 durante un partido de Copa Libertadores presenciado junto a Stefano.

El evento en el Sheraton sirvió como plataforma para marcar los objetivos de la eventual nueva gestión y subrayar el proceso de modernización que atraviesa el club. River Plate se encuentra actualmente en pleno proceso de remodelación y ampliación de sus instalaciones, una obra que requiere financiamiento y consenso interno. La convocatoria electoral está prevista para principios de noviembre.

El acto de lanzamiento congregó a miembros de la actual comisión directiva, exfuncionarios y representantes de agrupaciones internas, en un contexto de renovación y búsqueda de continuidad institucional.

LAS FOTOS DE LA PRESENTACIÓN DE STEFANO DI CARLO COMO CANDIDATO A PRESIDENTE DE RIVER PLATE:

Fotografía: RS Fotos

Fotografía: RS Fotos

Fotografía: RS Fotos

Fotografía: RS Fotos

Fotografía: RS Fotos

Fotografía: RS Fotos

Fotografía: RS Fotos

Fotografía: RS Fotos