Rafa Nadal invertirá casi 200 millones de euros en cinco hoteles de lujo en Argentina: las ciudades en las que se construirán

El extenista se encuentra completamente centrado en su vida profesional y, de la mano de Meliá Hotels International, ampliará sus complejos hosteleros

Por Eveling Díaz Soriano

Rafa Nadal y Mery Perelló. (Europa Press)

Rafa Nadal acaba de convertirse en padre de su segundo hijo con Xisca Perelló. Con la llegada de Miquel, la pareja ha formado una familia de cuatro miembros, pues ya eran padres de Rafael, quien pronto cumplirá 3 años. Su vida atraviesa un buen momento a nivel personal, pero también en el ámbito profesional. Y, prueba de ello, es que cinco meses después de haber inaugurado un lujoso hotel en Punta Cana (República Dominicana) junto a Meliá Hotels International, se ha conocido que tiene en mente construir cinco hoteles en Argentina.

Bajo la marca de ZEL y en asociación con Meliá Hotels International, la idea del extenista es edificar cinco espacios en distintas regiones del país. Fue el propio secretario de turismo de la región latinoamericana, Daniel Scioli, quien sacó a la luz esta buena nueva. “Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo de su línea ZEL junto a Meliá Hotels International”, ha escrito en su cuenta de Twitter, ahora X. Un mensaje que, en cuestión de segundos, fue corregido por Meliá Hotels International, pues son cinco los hoteles que se construirán y no siete.

Según ha confirmado la compañía hotelera, la inversión que llevará a cabo el marqués de Llevant será de unos 200 millones de dólares, unos 172 millones de euros, y las obras comenzarán en 2026. ZEL, la cadena respaldada por el tenista manacorí y la empresa hotelera española, inauguró su primer hotel en Mallorca en 2023 y un segundo establecimiento en Tossa de Mar, en la Costa Brava, ese mismo año. En marzo de 2025, la marca se expandió al Caribe con la apertura de un resort en Punta Cana. Este hotel cuenta con 190 suites que se distribuyen entre jardines tropicales, piscinas y caminos rodeados de vegetación autóctona. Las habitaciones responden a un diseño de outdoor living, donde se prioriza la conexión con el entorno a través de materiales naturales, colores claros y espacios abiertos al exterior.

Rafa Nadal inaugura el Hotel
Rafa Nadal inaugura el Hotel Zel Punta Cana (José Oliva / Europa Press / Melia.com)

La filosofía de ZEL se basa en trasladar el estilo de vida mediterráneo e integrarlo en experiencias hosteleras que promueven el contacto con la naturaleza, la actividad física y la conexión personal. Se prevé que los nuevos hoteles de lujo se ubiquen en las regiones argentinas de Ushuaia, Buenos Aires, Salta y Mendoza. La llegada de la marca ZEL a Argentina se enmarca en un contexto de renovación e impulso del sector turístico del país, que actualmente atraviesa una etapa de transformación bajo la presidencia de Javier Milei.

Centrado en su faceta personal y profesional

Este proyecto llega en una etapa de cambio personal y profesional para Rafa Nadal. El pasado 25 de mayo, el de Manacor se despidió de la pista de tenis con un homenaje en la pista Philippe Chatrier de París, escenario donde conquistó en 14 ocasiones el trofeo de Roland Garros. Durante el evento, Nadal dedicó unas palabras a su esposa, Mery Perelló, resaltando el papel fundamental que ha tenido en su carrera y en su vida personal. “Mery, eres mi mejor compañera de vida, no nos podíamos imaginar en 2005 que estaríamos aquí 20 años después siendo una familia. Hemos estado siempre donde me has necesitado apoyándome en una situación no siempre fácil. Este último año y medio no ha sido fácil, pero gracias a tu apoyo y a la felicidad que nos da nuestro hijo, todo ha sido menos complicado”, expresó Nadal durante su despedida.

De los más de 10.000 vecinos desalojados a la lucha contra las llamas en Palacios de Jamuz: "No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico"

Estos son los síntomas que indican que se ha pinchado la rueda del coche, según un mecánico: “Te puede salvar de un apuro”

La DGT advierte sobre los riesgos en carretera por los incendios forestales y la operación salida de agosto: estas son las pautas que debes seguir

El incendio de Ourense corta de nuevo la conexión ferroviaria Madrid-Galicia y obliga a Renfe a trasladar viajeros en autobús: “Ayer fue un desastre, hoy tenían alternativas pensadas”

Dos hombres queman cables para robar el cobre y acaban detenidos por provocar ocho incendios forestales en A Coruña: causaron daños de 20.000 euros

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 15 agosto

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 15 de agosto

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cuánto cuesta apagar los incendios de este verano: las primeras estimaciones calculan más de 500 millones de euros solo para las tareas de extinción

El experimento Polgar: un método que convirtió a tres niñas en maestras del ajedrez

Unai Simón y Ángel Torres se suman al Real Madrid y critican que el Villarreal - Barcelona se juegue fuera de España: “Somos el hazmerreír de Europa”

Muere Bernardo Ruiz, un pionero del ciclismo: fue el primer español en subir al podio del Tour de Francia y ganar una etapa del Giro de Italia

Mats Rosenkranz gana el primer set y le descalifican por irse a dar una ducha

El Barça femenino sufre salidas masivas para liberar masa salarial y poder inscribir fichajes del equipo masculino