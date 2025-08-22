El cruce de Mascherano con periodistas que cuestionaron su actitud tras la expulsión en el último partido de Inter Miami

Inter Miami se quedó con una importante victoria por 2-1 sobre Tigres de México por los cuartos de final de la Leagues Cup. Las Garzas, que no pudieron contar con la presencia de Lionel Messi, se impusieron con un doblete de Luis Suárez de penal, por lo que ahora deberán medirse contra Orlando City por las semifinales. Sin embargo, la polémica de la noche se centró en la expulsión de Javier Mascherano. El entrenador argentino vio la tarjeta roja durante el entretiempo, aunque dirigió toda la segunda parte desde una tribuna pegada al terreno de juego.

Las cámaras oficiales captaron al Jefecito dando indicaciones y hablando por teléfono de forma efusiva mientras miraba el encuentro. Medios mexicanos puntualizaron en esta situación y debatieron sobre si Mascherano había roto las reglas. El reglamento de la propia organización indica que un DT expulsado “solo puede permanecer en los vestidores, suites del Equipo o en un área aislada de los espectadores según lo aprobado por el Comité Organizador”. Pese a esto, el estratega albiceleste fue abordado en la conferencia de prensa previo al duelo por la MLS contra DC United y tuvo una tensa discusión con varios periodistas.

“Ha pasado miles de veces y seguirá pasando. Yo me acato a las reglas y no incumplí ninguna. No podía estar en el banco, no estuve en el banco, incluso podría sentarme en una suite porque es parte de la gradería y no me senté en una suite. Yo no tengo la culpa de cómo está configurado el estadio. Me fui y me senté en la tribuna, arriba. Ahora, por la cercanía, me convenía estar ahí, sí. Me necesitaba el equipo ahí, sí. Y si me necesita mi equipo y mis jugadores, voy a estar ahí. Y pagaré las consecuencias que tenga que pagar, no hay problema. Más allá de eso, no incumplí porque preguntamos a la Leagues Cup si yo podía estar sentado ahí y me dijeron que sí, porque es la tribuna. Ahora, un poco más arriba o un poco más abajo, es indistinto. Yo elegí estar más cerca”, argumentó Mascherano.

El enojo de Javier Mascherano en conferencia de prensa después de ser criticado por hablar por teléfono y dirigir desde las gradas tras ser expulsado

Sin embargo, su explicación no fue suficiente para los periodistas presentes que siguieron recriminando su actitud. “¿Aceptarías a Pareja ahí, si lo hubieran expulsado que estuviera sentado ahí?”, preguntaron a Masche. “No es lo que yo acepto, es lo que hay. No sé, están armando un escándalo de algo... Me parece chicos, le dan importancia a algo... A mí me interesa hablar de fútbol”, respondió el entrenador.

Varios de los presentes siguieron insistiendo en si realmente le parecía correcto lo que había hecho y que rompió las reglas. “Yo me fui a la tribuna. No entiendo lo que están diciendo. Pero entonces qué. ¿Cuál es la regla?”, aseguró de forma vehemente Mascherano. “Para mí, en mi opinión, si le dan roja a un entrenador, el entrenador no debe poder ‘entrenar’ directamente”, afirmó uno de los cronistas, algo que elevó la temperatura de la conferencia.

“Perfecto, yo te digo una cosa. Vos crees que hoy en día, como es la tecnología, los entrenadores no tienen acceso a comunicarse con su cuerpo técnico. Si no fuera legal me hubieran sacado. O sí, hubieran parado el partido y me hubieran dicho ‘andate de acá’. No incumplí ninguna regla y nadie me dijo que no podía estar ahí.”, aseguró el DT argentino.

“Hubo una discusión al final de la primera parte, en donde el árbitro había dado cuatro minutos de añadido y se jugaron seis. Discutí con el cuarto árbitro, no lo insulté, pero sí lo discutí con bastante vehemencia. Entré al vestuario y me dijeron que debía tener cuidado porque se había rumoreado que el árbitro te amonestó o te expulsó. Estuve en el vestuario y salgo al segundo tiempo y el árbitro me sacó la roja, fue simplemente eso”, explicó sobre los motivos de la expulsión.

*El triunfo de Inter Miami ante Tigres

En esta misma línea, remarcó su actuar: “Donde me senté se puede sentar, es la tribuna. Da la casualidad que el estadio de Inter Miami tiene las tribunas muy cerca del campo y quería estar lo más cerca posible, nada más”. Cuando le preguntaron si el duelo contra Orlando City iba a volver a verlo desde la misma tribuna, el Jefecito respondió con ironía: “Veremos, capaz lo veo desde mi casa”.

“Con el teléfono estaba hablando con el videoanalista, tenemos dos videoanalistas arriba que filman los partidos y ven las situaciones. Pero, es muy normal en el fútbol hoy en día de que los videoanalistas se comuniquen con el banco y muchas veces se pregunta, es normal. El que lo ve de arriba ve muchísimas más cosas que los que estamos abajo”, sentenció Mascherano sobre la llamada que estaba realizando.

Por otro lado, el santafesino también puntualizó en la situación de Lionel Messi en el equipo, donde confirmó que no estará presente en el próximo partido. “Leo va a descansar por el viaje. Por lo que supone y por la importancia del miércoles, iremos viendo”, detalló. De esta manera, el rosarino se perderá el duelo contra el DC United del día sábado, con el fin de llegar en óptimas condiciones a la semifinal de la Leagues Cup contra Orlando City.