Las revelaciones de Pierre Gasly sobre el auto de Alpine en 2026 que encendieron las ilusiones de los fanáticos: “Es muy alentador”

Pierre Gasly confesó que Alpine puede llegar a tener un buen rendimiento en 2026 (@AlpineF1Team)

La temporada 2025 de Fórmula 1 será para el olvido en Alpine. El equipo francés no le encontró la vuelta y, sin mejoras en sus A525 en la segunda parte del año, todo indica que se mantendrá en el último puesto del Campeonato Mundial de Constructores. Sin embargo, uno de sus pilotos, Pierre Gasly, es optimista de cara a lo que vendrá en 2026.

El compañero de Franco Colapinto anticipó que junto al asesor ejecutivo y hombre fuerte del team galo, Flavio Briatore, están haciendo todo lo posible para que en la próximo ejercicio puedan ser competitivos. “Estoy trabajando ahora mismo con Flavio (Briatore) para asegurarme de conseguir un coche ganador para el año que viene”, aseguró en declaraciones publicadas por RacingNews365.

El testimonio del corredor francés de 29 años también anticipa el profundo proceso de transformación que atraviesa la escudería de Enstone de cara a la temporada 2026, marcada por la llegada de la nueva reglamentación y el cambio de proveedor de motores ya que los “fierros” de Mercedes reemplazarán a los de Renault.

La confianza de Gasly se apoya en una serie de factores que, según su análisis, podrían convertir a Alpine en un contendiente inesperado en la próxima era de la F1. Pierre experimentó dos temporadas de adaptación, un periodo que describe como “marcado por muchos cambios y cierta inestabilidad”. Sin embargo, destaca que la continuidad le ha permitido consolidar una relación más fluida y coherente con su entorno de trabajo, lo que se traduce en una mayor constancia a lo largo del año. “Estoy muy contento y satisfecho con el trabajo que hago con el equipo. En cuanto a comprender mis expectativas y realizar el trabajo con eficiencia, la comunicación es muy clara y transparente”, afirmó.

Franco Colapinto y Pierre Gasly poco pudieron hacer este año con los A525 de Alpine (Photo by Andy Hone/LAT Images)

El rendimiento de Alpine en la actual temporada ha estado lejos de las expectativas iniciales. El equipo se encuentra 35 puntos por detrás de Haas en el Campeonato de Constructores, una brecha que refleja las dificultades del monoplaza A525 y la penalización adicional que supone priorizar el desarrollo del coche de 2026 en detrimento del actual. A pesar de este contexto adverso, Gasly logró un sexto puesto en Silverstone bajo condiciones de lluvia, un resultado que, aunque modesto en términos absolutos, representa para él una muestra de su potencial: “Cuando terminé sexto en Silverstone, pensé: ‘Cuando tenga un auto ganador en mis manos, sé que ganaré la carrera’. Estoy seguro de que mi hora llegará”.

El piloto francés no oculta su optimismo respecto al futuro inmediato del equipo. “Por lo que vi hasta ahora, desde el punto de vista del equipo, la estructura de la fábrica y la motivación ligada a los resultados que vamos a obtener para el próximo año, todo es muy alentador”.

No obstante, también advierte sobre los desafíos inherentes a la introducción de coches y motores completamente nuevos: “Estoy seguro de que cuando llegue enero habrá muchos problemas con los coches completamente nuevos, el motor nuevo, etc. Pero debo decir que hasta ahora estoy bastante impresionado con lo que he visto del equipo”.

La composición de la dupla de pilotos para 2026 aún no está definida. Franco Colapinto mantiene su asiento hasta el final de la presente temporada, y la dirección de Alpine evaluará su desempeño antes de tomar una decisión definitiva. La posibilidad de que Colapinto continúe junto a Gasly alimenta las expectativas de una alineación capaz de desafiar a los equipos más competitivos, en una campaña que podría marcar un punto de inflexión para la escudería.