Quién es Milica, la popular influencer argentina que se consagró campeona de boxeo en México

Micaela Ybañez tiene 24 años, brilla como creadora de contenidos y se subió al ring en el Palacio de los Deportes

La streamer argentina Milica se
La streamer argentina Milica se consagró campeona de boxeo en México durante una velada para famosos (Instagram @milica_yb)

La streamer argentina Micaela Ybañez, conocida entre sus más de 4 millones de seguidores como Milica, se consagró campeona en el Supernova Strikers 2025, una velada de boxeo que reunió a famosos creadores de contenidos realizada en el Palacio de los Deportes, en México.

Milica, de 24 años, venció en la final a la mexicana Mercedes Roa y se convirtió en la primera mujer en ganar el evento. La influencer porteña ha logrado un hito en el mundo de los deportes y el entretenimiento digital, abriendo un nuevo capítulo para la representación femenina en competencias tradicionalmente dominadas por hombres. “Lo logramos. Gracias a mi equipo, mi familia, mis amigos por acompañarme y bancarme en las buenas y en las malas. Y gracias a ustedes bonitos que siempre confiaron en mí”, escribió en sus redes tras la pelea.

El ascenso de Milica no es fruto de la casualidad. Nacida el 3 de enero de 2001, la creadora digital ha construido una comunidad que supera los 4 millones de seguidores en todas sus plataformas, combinando contenidos de lifestyle, fitness y desafíos extremos. En Twitch, donde suma más de 180.000 de adeptos, se ha especializado en rutinas de ejercicio que van desde el boxeo hasta sentadillas, mientras que en Instagram documenta su transformación física y su día a día, generando una narrativa de superación y autenticidad que conecta con una audiencia joven y diversa.

Milica derrotó a la mexicana
Milica derrotó a la mexicana Mercedes Roa en la final (Instagram)

Milica ya había captado la atención del público durante la visita a la Argentina de otro reconocido influencer como Speed, quien se destaca por ser un fanático de Cristiano Ronaldo. “Viniste al peor país para odiar a Messi”, lanzó la joven con ironía, tras obsequiarle a su par un peluche de perro vestido con la camiseta del futbolista del Inter de Miami. El gesto, cargado de humor y picardía, no solo descolocó al popular streamer estadounidense, conocido por su devoción a CR7 y sus críticas al capitán argentino. “Espero que Messito te tenga una buena compañía”, escribió la joven.

El encuentro con Speed, que se produjo durante la visita del influencer estadounidense a la Argentina, agregó una nueva dimensión a la proyección internacional de Milica. Al enterarse de su presencia en el bar, Speed preguntó con visible sorpresa: “¿Querés a Milica acá? ¿Está acá?”, reflejando el impacto que la streamer argentina ha logrado incluso fuera de su país. El intercambio, que incluyó la entrega del peluche y la broma sobre Messi, se convirtió en trending topic y amplificó la visibilidad de ambos creadores de contenido, como destacó el medio.

Milica compartió un evento con
Milica compartió un evento con Speed en Buenos Aires (Instagram @milica_yb)

La streamer tampoco pasó inadvertida días antes de su consagración en México, cuando protagonizó un episodio polémico en TikTok. Fiel a su estilo de interacción directa con los fans, prometió cumplir el reto de hacer lo que dijera el comentario con más “me gusta”. El ganador, que acumuló más de dos millones de likes, fue una petición explícita de un fanátco: “Quiero debutar contigo”. Lejos de esquivar la controversia, Milica invitó al seguidor a un evento y cumplió la promesa, lo que desató un intenso debate en redes sociales y reforzó su imagen de figura disruptiva y sin filtros.

La coronación de Milica en el Supernova Strikers 2025 no solo representa un logro personal, sino que también marca un precedente para la participación de mujeres en eventos de alto perfil dentro del universo del streaming y los deportes de combate. Su capacidad para combinar el carisma en redes, la disciplina deportiva y la gestión de la polémica la posiciona como una referente indiscutida de la nueva generación de creadores digitales en habla hispana.

Milica celebra el título en
Milica celebra el título en el boxeo en andas (Instagram @milica_yb)

