Deportes

Sorpresa: pidieron la contratación de Cavani en un poderoso club europeo tras la lesión de su principal figura

El delantero uruguayo de Boca Juniors fue mencionado por una importante figura de Italia

Guardar
Edinson Cavani fue apuntado desde
Edinson Cavani fue apuntado desde el Napoli para reemplazar al lesionado Lukaku (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

El reciente mensaje publicado por el alcalde de Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, despertó atención en Argentina e Italia al solicitar públicamente que Edinson Cavani vuelva a vestir la camiseta del Napoli. El planteo surgió después de confirmarse la lesión de Romelu Lukaku, quien permanecerá fuera de las canchas durante varios meses por un problema en el recto femoral del muslo izquierdo. La reacción de las redes napolitanas y la repercusión en medios especializados revitalizó el debate sobre un posible retorno del delantero uruguayo, hoy en Boca Juniors.

La repercusión nació este lunes. En Instagram, Della Ragione propuso que el club busque el regreso del Matador para suplir la ausencia de Lukaku. En su publicación, el funcionario planteó: “Y si Lukaku está de baja mucho tiempo. Y si se necesita un tercer delantero en la plantilla. Y si…”. La respuesta inmediata de hinchas italianos marcó la vigencia del vínculo entre Cavani y la ciudad sureña.

La publicación del alcalde de
La publicación del alcalde de Bacoli que causó sensación en Italia

Durante su etapa en Napoli, entre 2010 y 2013, Cavani se transformó en el sexto máximo goleador de la historia del club, detrás de Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Marek Hamšík, Diego Armando Maradona y Antonio Vojak Sallustro, con 104 goles en 138 partidos oficiales. Su paso incluyó la obtención de la Copa Italia y un reconocimiento duradero de la afición local. El jugador uruguayo fue máximo artillero de la Serie A italiana en una ocasión y que su rendimiento lo proyectó rumbo al París Saint-Germain (PSG).

El presente del atacante dista de aquel momento de protagonismo europeo. Desde su llegada a Boca Juniors en 2023 suma 26 goles en 73 partidos, una cifra que resulta insuficiente para una parte de la afición xeneize, que ya manifestó su impaciencia ante reiteradas situaciones de gol desperdiciadas por el delantero. La presión en el club argentino creció después de una serie de actuaciones irregulares del equipo y de los cuestionamientos que el jugador afronta actualmente.

En contraste con la incertidumbre sobre el rendimiento del uruguayo en el fútbol argentino, la devoción en Nápoles permanece inalterable. Varios medios partidarios propusieron abiertamente al Matador como reemplazo temporal y solución de bajo costo en la plantilla napolitana. El portal @Spazionapoli.it planteó: “¿Y si Napoli hiciera algo loco para reemplazar al lesionado Lukaku?”, y sugirió la vuelta del uruguayo: “El Matador Cavani, clase 1987”. Otras cuentas como @arrapatodinapoli y @adelantonapolitano1926 sumaron su voz a favor de la posibilidad, apuntando a un “last dance” del delantero con la camiseta celeste.

Varios medios napolitanos se hicieron
Varios medios napolitanos se hicieron eco de la noticia del posible retorno del goleador

La baja de Lukaku obliga al Napoli a encontrar alternativas para su línea de ataque. Un comunicado oficial del club informó que el futbolista belga sufrió en el último amistoso “una lesión de alto grado en el recto femoral del muslo izquierdo” que requerirá un extenso proceso de rehabilitación y la eventual consulta con un equipo quirúrgico. El belga cumplió un rol clave en la obtención del último Scudetto, y su ausencia deja un vacío en el frente de ataque.

Mientras la dirigencia napolitana define estrategias para cubrir el puesto, el clamor de una parte del público por el regreso de Cavani también se nutre de nostalgia. El delantero sigue siendo recordado como un referente del club por la “huella imborrable” que dejó en su paso, reflejo de la pasión con la que se abrazan los ídolos en el sur italiano. El gesto del alcalde de Bacoli, que muchos interpretan con un tinte romántico, reabrió una discusión en torno al futuro de Cavani y las posibilidades deportivas del Napoli a corto plazo.

En Boca, la continuidad del uruguayo queda atada al desafío de revertir su presente inmediato, sumar eficiencia frente al arco rival y sostener la confianza del cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo. La decisión sobre una posible transferencia dependerá de factores contractuales, deportivos y económicos, así como de la voluntad del propio futbolista y de la directiva del club argentino.

El contexto actual muestra a Cavani como símbolo de pasado glorioso en Italia y protagonista de un presente exigente en Argentina. La expectativa de parte del entorno napolitano y los comentarios de figuras institucionales mantienen abierta la incógnita sobre sus próximos pasos profesionales.

Temas Relacionados

deportes-internacionalBoca JuniorsEdinson CavaniNapolideportes-argentina

Últimas Noticias

Las pistas que revelaron la relación entre una estrella del fútbol europeo y una famosa cantante

Jadon Sancho, marginado del Manchester United y uno de los valores más preciados del mercado, y la artista Saweetie protagonizan un noviazgo que quedó al descubierto

Las pistas que revelaron la

Así será el operativo para Racing-Peñarol, tras los padecimientos sufridos por los hinchas de la Academia en la ida

La Academia y el Carbonero se verán las caras este martes en Avellaneda desde las 21:30, por la Copa Libertadores

Así será el operativo para

Los impactantes yates de lujo de las figuras de la Fórmula 1: cuánto cuestan y sus detalles exclusivos

Las celebridades de la Máxima descansan en el mar sobre sus naves. Quién ostenta el más caro y su millonario costo de mantenimiento

Los impactantes yates de lujo

Sinner se retiró de la final de Cincinnati cuando perdía 5-0: la desazón del italiano y el gran gesto de Alcaraz

El italiano debió dejar la cancha central del Lindner Family Tennis Center por un cuadro febril. El video

Sinner se retiró de la

“Ojo que la lupita te desnuda”: Ruggeri confesó el peculiar problema que tuvo con sus redes sociales

El ex defensor de la selección argentina reveló que su familia debió ayudarlo: “Por ahí toco sin querer y salta un corazón para acá”

“Ojo que la lupita te
ÚLTIMAS NOTICIAS
Jornada financiera: en un clima

Jornada financiera: en un clima de volatilidad, la tasa de caución se hundió a solo 5% tras la licitación de deuda

La curiosa evolución de un pez ciego: perdió los ojos porque no los necesita y ganó “superpoderes” sensoriales

Rescataron un cachorro de puma yaguarundí que apareció en una casa en la provincia de Santa Fe

La maniobra del falso taxista que se quedaba con las tarjetas de crédito y débito de sus pasajeros y está libre

Ciclogénesis en Argentina: claves para entender el fenómeno que causa lluvias y ráfagas de viento

INFOBAE AMÉRICA
Del azar a la receta

Del azar a la receta perfecta: cómo la ciencia reveló los secretos del chocolate fino más codiciado

Rusia rechazó el posible despliegue de fuerzas de la OTAN en Ucrania: “Hacen todo lo posible para prolongar el derramamiento de sangre”

5 cosas que tienes que saber para disfrutar al máximo de unas vacaciones en Walt Disney World Resort en Florida

Eugenio Coter, un obispo italiano en la Amazonía boliviana: “La Iglesia debe ayudar a superar una visión economicista de la selva”

Una carta para Melania y un traje: así cautivó Volodimir Zelensky a Donald Trump en la Casa Blanca

TELESHOW
Carmen Barbieri lloró al aire

Carmen Barbieri lloró al aire por la muerte de Alberto Martín: “¡Te voy a extrañar tanto!”

Valentina Zenere y Ana Garibaldi de En el barro recordaron a Locomotora Oliveras: “Da pena que no se haya podido ver”

El motivo detrás de la ausencia de la China Suárez en la primera temporada de En el Barro: “Falta menos”

Valeria Aquino y Barby Silenzi, enfrentadas por la presencia en el cumpleaños de su hija Alma: “No fue invitada”

Quién es Mancha La Torre, el amigo íntimo de la China Suárez que la acompaña siempre: su vínculo con Mauro Icardi