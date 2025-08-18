Los Pumas preparan la revancha ante los All Blacks en Vélez: la agenda de la Selección

Rodrigo Isgro, tackleado por Codie Taylor y Fabian Holland (Photo by Diego LIMA / AFP)

La semana previa al encuentro por la revancha ante Nueva Zelanda es fundamental para Los Pumas, que buscan recuperarse tras la derrota sufrida en Córdoba por la segunda fecha del Rugby Championship. El sábado 23 de agosto, el seleccionado argentino intentará revertir el resultado anterior cuando reciba a los All Blacks desde las 18:10 en el estadio de Vélez Sarsfield.

El ciclo de preparación comenzará este martes. Los Pumas realizarán su primer ensayo formal en Casa Pumas a partir de las 12:15, sesión dirigida por el cuerpo técnico con presencia de los convocados tras el encuentro inaugural. La derrota en Córdoba dejó puntos por mejorar en el rendimiento colectivo. El equipo se concentra en Buenos Aires con la intención de ajustar el sistema defensivo y la disciplina táctica, dos de los aspectos que marcaron el desarrollo del partido pasado.

El miércoles 20 de agosto será día libre para que los jugadores argentinos puedan distenderse; estas jornadas contribuyen a la recuperación física y mental del plantel en el contexto del torneo. Ese mismo día, el plantel de Nueva Zelanda también tendrá descanso y algunos miembros aprovecharán para salir a jugar al golf y pasear por la ciudad porteña.

Jordie Barrett, de Nueva Zelanda, conduce el balón en un partido del campeonato de rugby ante Argentina, el sábado 16 de agosto de 2025, en Córdoba (AP Foto/Nicolás Aguilera)

El jueves 21 de agosto, la semana retoma su intensidad. Por la tarde, desde las 17:30, se llevará a cabo la tradicional conferencia de prensa de anuncio del equipo en las oficinas de la UAR. Allí, Felipe Contepomi revelará la alineación titular y los suplentes para el partido revancha ante los All Blacks. Se espera que esta convocatoria incluya a los principales referentes del grupo y que el staff brinde precisiones sobre el estado de los jugadores que arrastran molestias físicas luego de la serie.

El viernes 22 de agosto está programado el Captain’s Run en el estadio Vélez Sarsfield, a partir de las 11:15. Esta práctica permitirá a Los Pumas hacer el reconocimiento final del campo y ultimar ajustes estratégicos en el mismo escenario donde se disputará el encuentro. También los All Blacks cumplirán con su rutina pero lo harán por la tarde, mas cerca de las 15:30.

Ambas delegaciones han mantenido agendas paralelas durante la semana. El seleccionado neozelandés se entrena en las instalaciones del San Isidro Club y replica el modelo argentino en vísperas del partido: entrenamiento inicial el martes, receso el miércoles y regreso pleno a la actividad el jueves y viernes.

Juan Cruz Mallía gana en las alturas frente a Jordie Barrett (Photo by Diego LIMA / AFP)

El marco para el segundo cruce de la serie tendrá relevancia adicional luego del encuentro disputado en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Aquella noche, con más de 50 mil espectadores en las tribunas, Los Pumas regresaron a esa ciudad después de más de una década y cayeron por 41-24 frente a uno de los rivales históricos más exigentes del rugby internacional. La expectativa ahora gira en torno a la respuesta anímica y táctica de los dirigidos por Contepomi.

El clima previo en Buenos Aires refleja la importancia del partido para la posición de ambos seleccionados en la tabla del Rugby Championship. Una victoria sería clave tanto en lo deportivo como en lo simbólico para el conjunto argentino, que tendrá una nueva oportunidad de presentarse ante su público buscando escribir otro capítulo en su historial frente a Nueva Zelanda y lograr la primera victoria en suelo argentino frente a los maoríes.