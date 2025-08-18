Crisis en San Lorenzo: Marcelo Moretti reapareció en el club y se dispararon los rumores de renuncia del presidente en ejercicio

Moretti, presidente de licencia, y Lopardo, vice en ejercicio de la presidencia

El pasado 25 de mayo, intentó acceder al palco presidencial en el estadio de San Lorenzo . Aquella jornada, el presidente en uso de licencia del club, acompañado por un grupo de seguridad, buscó presenciar el partido contra Platense por los playoffs del Torneo Apertura 2025. La dirigencia, sin embargo, le impidió permanecer tanto en el palco como en el área de prensa, lo que derivó en su retiro anticipado del estadio. Este episodio, marcado por la tensión interna y la fractura en la cúpula directiva, anticipó el nuevo capítulo que se vivió este lunes en la sede de Avenida La Plata.

En las primeras horas de la mañana, el titular de la institución se presentó en la sede central del club, acompañado por un escribano. Su llegada sorprendió al personal, ya que no había sido anunciada ni coordinada con la dirigencia. Fue su primera incursión tras la polémica que se generó desde la difusión de una cámara oculta que expuso al presidente recibiendo un fajo de 25.000 dólares, presuntamente para facilitar la incorporación de un futbolista a las Divisiones Inferiores del club.

Moretti permanece bajo investigación de la justicia ordinaria y aguarda la resolución del Comité de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino, donde ocupa el cargo de vocal en el Comité Ejecutivo. Su licencia, motivada por el escándalo de corrupción, sigue vigente y cualquier intento de reincorporación debe ser informado previamente por la Comisión Directiva.

Enfrentado con buena parte de la Comisión Directiva actual, la reaparición del presidente generó un sismo en el frente interno del Ciclón. Julio Lopardo, vice en ejercicio del comando de la institución, supo advertir que, si Moretti se reintegraba a sus funciones, presentará la renuncia. Y comenzó a crecer el rumor de que ya la había hecho efectiva. Sin embargo, más allá de que en la intimidad vociferó que lo hará, según pudo averiguar Infobae, todavía no lo hizo de manera oficial. Y en caso de que presente la dimisión, también debe pasar por la CD.

¿Y qué hará el resto de los componentes del cuerpo directivo ante un intento formal de Moretti de retomar las funciones? Aún es una incógnita. ¿La acefalía es una posibilidad? Para ello, tendrían que renunciar 16 directivos y allí se formaría una Comisión de transición hasta el llamado a elecciones. En ese caso, los que dimiten no pueden formar parte del cuerpo interino.

En medio de la crisis económica e institucional, el equipo que dirige Damián Ayude da batalla en el Torneo Clausura. Si bien el sábado cayó 2-1 ante Platense en Vicente López, está tercero en el Grupo B, con ocho puntos, a tres del líder River Plate. Y en la tabla anual surge quinto, con 35 unidades, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026 y a cuatro de los puestos de pasaje a la próxima Libertadores.