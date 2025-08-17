Deportes

La impactante patada que sufrió el nuevo arquero del Barcelona en su debut: la marca en el rostro y su reacción tras el partido

El jugador del Mallorca Vedat Muriqi golpeó a Joan Garcia con sus tapones en la cara durante el triunfo del equipo culé 3-0 por La Liga

La patada de Vedat Muriqi a Joan García

La imagen del rostro de Joan García tras el partido frente al Mallorca resultó elocuente: el pómulo derecho del arquero del Barcelona lucía visiblemente inflamado, consecuencia directa de una acción que marcó el desarrollo del encuentro, que fue la patada de Vedat Muriqi en la victoria 3-0 de visitante por la primera fecha de La Liga.

El incidente clave se produjo en el minuto 39, cuando Muriqi, delantero del conjunto balear, disputó una pelota con el pie a la altura de la cara de García, impactando con fuerza excesiva. La jugada, en un primer momento, fue sancionada por el árbitro internacional andaluz José Luis Munuera Montero con tarjeta amarilla. Sin embargo, tras la intervención del responsable del VAR, Jorge Figueroa Vázquez, el colegiado revisó la acción en el monitor y modificó su decisión, mostrando la tarjeta roja directa al atacante kosovar. Según el acta arbitral, la expulsión se debió a que el jugador “disputó el balón con un contrario, levantando el pie a la altura de su cara e impactándole, haciéndolo uso de fuerza excesiva”.

La reacción de García tras el partido fue de contención. El portero explicó: “Me da en la cara. No lo he visto repetido, pero me da en la cara. No sé en qué parte de mi cuerpo, pero me da en la cara. Si el VAR dijo que era roja, supongo que es lo que hay. Ahora me pondré hielo”. Estas palabras, recogidas por el portal Tribuna, reflejaron su intención de no avivar la controversia, a pesar de la contundencia de la entrada.

De acuerdo con el Código Disciplinario de la RFEF, la acción de Muriqi podría acarrear una sanción de entre uno y tres partidos, según el artículo 130, que regula la violencia en el juego. El texto establece que “producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo, siempre que la acción origine riesgo, pero no se produzcan consecuencias dañosas o lesivas, se sancionará de uno a tres partidos o por tiempo de hasta un mes”. Dado que no se produjeron lesiones graves y se trata de la primera expulsión del delantero, lo previsible es que el Comité de Disciplina opte por la sanción mínima de un partido, lo que impedirá que Muriqi participe en el próximo compromiso ante el Celta de Vigo en Balaídos.

Así le quedó la cara
Así le quedó la cara a García tras la patada que sufrió en su debut en el arco del Barcelona

El encuentro estuvo marcado por otras decisiones arbitrales relevantes. Seis minutos antes de la expulsión de Muriqi, Morlanes fue sancionado con doble amarilla y, en consecuencia, expulsado. La primera amonestación llegó en el minuto 24, tras protestar una jugada relacionada con el segundo gol del Barcelona, en la que el árbitro no detuvo el juego pese a la caída de Raíllo, capitán del Mallorca. Según el acta, la tarjeta se debió a que el jugador realizó “observaciones de orden técnico en señal de disconformidad con una de mis decisiones”. La segunda amarilla, en el minuto 33, se produjo por una entrada por detrás a Lamine Yamal que detuvo un ataque prometedor, descrita en el acta como “derribar a un contrario en la disputa de balón, deteniendo con ello un ataque prometedor”.

En tanto que el propio Joan García también sufrió un percance físico durante el calentamiento previo al partido, cuando se le luxó el dedo meñique de la mano izquierda. La rápida intervención del doctor Ricard Pruna, quien recolocó el dedo y aplicó un vendaje, permitió que el portero disputara el encuentro completo y mantuviera su portería a cero.

En relación con la polémica del segundo gol del Barcelona, Joan García opinó sobre la decisión de Ferran Torres de continuar la jugada pese a la caída de un rival: “Es el árbitro quien tiene que pitar, y hasta que no pite, nosotros tenemos que jugar”.

El Barcelona es uno de los líderes en el arranque del campeonato y en la segunda fecha volverá a jugar fuera de casa ya que se enfrentará al Levante en el Estadio Ciudad de Valencia, el sábado próximo, a partir de las 16.30 de la Argentina.

