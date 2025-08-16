La agenda del sábado en la fecha 5 del Torneo Clausura con San Lorenzo-Platense, Huracán-Argentinos y Central-Riestra

San Lorenzo de Almagro vs Club Atlético Platense. Semifinal. Torneo Apertura. Liga Profesio nal Argentina.

Todavía con el recuerdo presente por el cruce que se dio en el Apertura y marcó el histórico camino del Calamar hacia su conquista, Platense y San Lorenzo volverán a verse las caras en la quinta fecha del Torneo Clausura.

La estadística que más resuena en la previa es contundente: el equipo de Boedo no pierde como visitante ante el Marrón desde hace 28 años. Este dato, que podría parecer anecdótico, cobra especial relevancia en el contexto actual del campeonato, donde el Ciclón busca mantener su invicto y consolidarse en los puestos que entregan plazas para los playoffs. El choque, programado para las 14.15 en el estadio Ciudad de Vicente López, representa una oportunidad para que el equipo dirigido por Damian Ayude se tome revancha luego de la eliminación sufrida en su estadio el semestre pasado.

El historial reciente entre ambos muestra una clara tendencia favorable para el Cuervo. En sus últimas seis visitas a la cancha de Platense, el conjunto azulgrana ha sumado cuatro victorias y dos empates. Este registro positivo se vio potenciado tras el reciente triunfo ante Vélez, resultado que le permitió a San Lorenzo alcanzar la cima de la Zona B junto a River Plate.

El largo período sin derrotas en Vicente López tiene una explicación parcial en la trayectoria de Platense, que durante buena parte de las últimas décadas transitó por categorías de ascenso como la Primera Nacional y la Primera B Metropolitana. Esta ausencia prolongada en la máxima categoría limitó la cantidad de enfrentamientos directos, pero no resta valor al dominio estadístico del Ciclón cada vez que se cruzaron en el ámbito de la Liga Profesional.

Para encontrar la última vez que San Lorenzo cayó como visitante ante Platense hay que retroceder hasta el Clausura 1997. En aquella ocasión, el equipo dirigido por Jorge Castelli se adelantó en el marcador gracias a un gol de Paulo Silas, pero el local revirtió el resultado con un doblete de Fernando Di Carlo y un tanto de Fabio Lenguita, sellando un 3-1 que quedó registrado como la última victoria del Calamar en su casa frente al Ciclón.

Hoy la realidad es otra y el último campeón buscará exponer su crecimiento, en un choque que será transmitido por la señal ESPN Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Nicolás Martínez.

Probables formaciones

Platense: Juan Pablo Cozzani, Tomás Silva, Oscar Salomón, Ignacio Vázquez, Juan Ignacio Saborido, Franco Baldassarra, Marcos Portillo, Franco Zapiola, Ronaldo Martínez, Guido Mainero y Nicolás Orsini. DT: Cristian Kily González

San Lorenzo: Orlando Gill, Elías Báez, Gastón Hernández, Jhohan Romaña, Ezequiel Herrera, Manuel Insaurralde, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Matías Reali, Alexis Cuello y Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude

Hora: 14:15

Árbitro: Sebastián Nicolás Martínez

Estadio: Ciudad de Vicente López

TV: ESPN Premium

HURACÁN-ARGENTINOS

Independiente vs Huracán Semi de Final. Torneo Apertura. Liga Profesional Argentina./fotobaires.com

Luego del encuentro entre San Lorenzo y Platense en Vicente López, la acción se trasladará a Parque de los Patricios, donde Huracán, último finalista del Apertura, recibirá a Argentinos Juniors, uno de los mejores equipos del fútbol doméstico.

El choque comenzará en el Palacio Tomás Adolfo Ducó a las 16:15, contará con la transmisión televisiva de TNT Sports y será dirigido por Luis Lobo Medina.

El conjunto de Frank Darío Kudelka viene de sufrir una derrota por la mínima diferencia en Colombia ante Once Caldas, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, lo que motivará al estratega a plantear un equipo alternativo. Es que la revancha será determinante en el objetivo quemero en la cita internacional.

El Bicho, en cambio, viene de cosechar dos victorias consecutivas (ante Aldosivi por Copa Argentina y contra Unión de Santa Fe en el Clausura) y quiere confirmar que gran presente, luego de un comienzo del segundo semestre inestable.

Posibles formaciones

Huracán: Hernán Galíndez, Leandro Lescano, Nehuén Mario Paz, Fabio Pereyra, Hernán De La Fuente, Lucas Carrizo, Emmanuel Ojeda, Agustín Urzi, Leonardo Gil, Juan Bisanz y Luciano Giménez. DT: Frank Darío Kudelka

Argentinos Juniors: Diego Rodríguez, Sebastián Prieto, Erik Godoy, Tobías Ramírez, Leandro Lozano, Federico Fattori, Emiliano Viveros, Alan Lescano, Nicolás Oroz, Diego Porcel y Tomás Molina. DT: Nicolás Diez

Hora: 16:15

Árbitro: Luis Lobo Medina

TV: TNT Sports

Estadio: Tomás Adolfo Ducó

ROSARIO CENTRAL-DEPORTIVO RIESTRA

Otro de los grandes atractivos del día estará en el Gigante de Arroyito, donde Rosario Central recibirá a Deportivo Riestra, desde las 18:30, con transmisión de TNT Sports y el arbitraje a cargo de Yael Falcón Pérez.

El Canalla de Ángel Di María es candidato al título, pero todavía debe demostrarlo. A pesar del peso de los refuerzos y el esfuerzo constante que hace su comisión directiva, el conjunto de Ariel Holan decepcionó en el comienzo del torneo con tres empates (Godoy Cruz, San Martín de San Juan y Atlético Tucumán) y sólo pudo ganar en su visita a Lanús.

El Malevo, en tanto, viene de caer en su visita a Florencio Varela contra Defensa y Justicia; y ser eliminado por Racing en la Copa Argentina.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun, Agustín Sández, Carlos Quintana, Facundo Mallo, Enzo Giménez, Franco Ibarra, Tomas O’Connor, Jaminton Campaz, Ignacio Malcorra, Ángel Di María y Alejo Véliz. DT: Ariel Holan

Deportivo Riestra: Ignacio Arce, Nicolás Caro Torres, Cristian Paz, Juan Randazzo, Rodrigo Gallo, Nicolás Sansotre, Pablo Daniel Monje, Mateo Ramírez, Leonardo Landriel, Jonathan Herrera y Alexander Díaz. DT: Gustavo Benítez

Hora: 18:30

Árbitro: Yael Falcón Pérez

Estadio: Gigante de Arroyito

TV: TNT Sports

Posiciones