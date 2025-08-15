Un importante club de la Bundesliga se sumó a la pelea por fichar al Diablito Echeverri

Claudio Echeverri podría marcharse del Manchester City (Foto: Reuters/Brett Davis)

Claudio Echeverri llegó al Manchester City en febrero de este año luego de jugar el Sudamericano Sub 20 con la selección argentina. A pesar de que el elenco inglés gastó una cifra cercana a los USD 30 millones para quedarse con su ficha desde River Plate, el Diablito podría continuar su carrera en otro club europeo.

La reciente oferta del Borussia Dortmund al Manchester City por Echeverri marca un punto de inflexión en el futuro inmediato del joven argentino. Según el periodista de Sky Sports Florian Plettenberg, el club alemán ha propuesto una cesión con opción de compra, lo que representaría un cambio de escenario para el futbolista de 19 años.

“El Borussia Dortmund ha presentado una oferta al Manchester City por Claudio Echeverri. Está presionando para conseguir un acuerdo de préstamo con opción de compra para el mediapunta de 19 años, que tiene contrato hasta 2028″, escribió en sus redes sociales replicando el informe que realizó en la cadena deportiva.

Tal como informó el periodista, el Dortmund ha decidido acelerar las gestiones para incorporar a Echeverri, al igual que lo hizo AS Roma hace unos días, según detalló Corriere dello Sport. El club italiano, bajo la dirección deportiva de Ricky Massara, elevó su propuesta inicial de un préstamo con opción de compra de 25 millones de euros a una nueva oferta de cesión con opción cercana a 33 millones de euros.

En Alemania aseguran que Borussia Dortmund busca firchar al Diablito Echeverri

La posición del City respecto a los términos de la propuesta por el Dortmund no se ha definido, lo que añade incertidumbre al desenlace de la negociación. Plettenberg subraya que “la postura del Manchester City no está del todo clara, especialmente con la opción de compra y que el City Group prefiere que siga dentro de su órbita, en el Girona”.

Desde su llegada al Manchester City en febrero, tras su participación en el Sudamericano Sub 20 con Argentina, Echeverri ha tenido una integración paulatina al fútbol europeo. Pep Guardiola, entrenador del City, ha optado por un proceso de adaptación progresivo, limitando la exposición del jugador en partidos oficiales y priorizando su desarrollo en los entrenamientos. El propio Guardiola ha dejado en claro que su intención es que el Diablito gane experiencia en Europa antes de asumir responsabilidades mayores en el primer equipo.

Sin embargo, Pep también manifestó en la conferencia de prensa de este viernes que lo ideal sería acortar el plantel. “Deberíamos (reducir la plantilla), pero es difícil porque los quiero a todos; los quiero a todos y les gusta estar aquí. Así que la situación no es fácil, pero lo saben”, indicó el entrenador español sin dar nombres en particular.

“Tenemos muchos jugadores, y, por supuesto, no es una situación ideal. Al mismo tiempo, tenemos muchos partidos, cada temporada hay más y más y hay que tener un equipo diferente para competir en cada partido”, añadió.

De todos modos, el estratega catalán no dio detalles de que la cantidad de jugadores de los que podría desprenderse: “Al final de las tres semanas, no sé, el mercado en Arabia Saudita es un poco más largo; ha sucedido en muchos equipos que tienen plantillas grandes y necesitan moverlas”.

“A todos los entrenadores les gusta trabajar con el número adecuado de personas porque merecen jugar a todos los jugadores, y cuando están en casa no tiene sentido. Tenemos que encontrar el equilibrio y el deseo del club y sobre todo de los jugadores y después decidiremos”, sentenció Guardiola.

Echeverri desembarcó en Inglaterra el 27 de febrero de 2025 y tuvo su debut oficial ante el Crystal Palace por la final de la FA Cup al ingresar a los 76 minutos desde el banco de suplentes. En total, acumuló 3 presentaciones y aportó un gol, el cual marcó en el Mundial de Clubes en la victoria por 6-0 frente al Al Ain, el mismo día que sufrió una lesión en el tobillo que lo marginó de las canchas hasta el fin del semestre.

Vale recordar que el Diablito se marchó de River luego de que el club recibiera 24 millones de euros netos, cuando la rescisión ascendía a 25 millones de la moneda europea. Además, es preciso mencionar que el Millonario disfrutó 12 meses más del préstamo de Echeverri a lo largo de todo el 2024. Con la Banda jugó 48 partidos (32 como titular) donde marcó 4 goles y dio 6 asistencias.