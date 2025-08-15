Deportes

Un ex jugador del Manchester City recordó un choque con Lionel Messi y sorprendió: “Era Thanos de Los Vengadores”

Joe Lescott, que se enfrentó al astro argentino en un duelo ante el Barcelona, bromeó sobre la potencia del rosarino

Guardar
La anécdota de Lescott sobre su duelo con Messi

En la UEFA Champions League 2013/14, Barcelona eliminó al Manchester City en los octavos de final con dos actuaciones descomunales de Lionel Messi. Uno de los defensores del elenco inglés era Joe Lescott, quien se deshizo en elogios para el astro argentino una década después. En una entrevista, el marcador central dejó un llamativo análisis de la forma de jugar del rosarino, a quien definió como “Thanos”, el personaje de las películas de Marvel. Además, lo eligió por delante de Cristiano Ronaldo.

En diálogo con el canal de YouTube Beast Mode On, al mando del exfutbolista Adebayo Akinfenwa, que era conocido como “el jugador más fuerte del mundo”, Lescott hizo hincapié en los partidos en los que tuvo que enfrentarse a Messi. Cuando el exjugador del Wycombe Wanderers le preguntó sobre quién era mejor entre el argentino y el portugués, el ex defensor de la selección inglesa respondió con contundente: “Yo jugué con Ronaldo como extremo. Así que estaba más cerca de Messi, porque se parece más a Messi en cuanto a regates y esas cosas. Pero Messi... voy a decir Messi”.

Inmediatamente, rememoró el encuentro entre el Manchester City y el Barcelona por la Champions League, donde hay una foto en la que lo está marcando a Messi. “El partido fue más importante. Porque jugué contra Ronaldo solo en partidos de la Premier League. No solo en partidos de la Premier League, sino también en eliminatorias de la Champions League contra Messi. Él era como David Silva, pero con esteroides”, soltó Lescott.

Lionel Messi le marcó seis
Lionel Messi le marcó seis goles en ocho partidos al Manchester City (EFE/Alberto Est)

A esto, agregó: “Él debe ver el juego, ya sabes. Solo algo que haces, sea lo que sea, sabes que él lo ve tan sencillo. Debe ver el juego tan lento y tan claro. Porque hay momentos en los que dices que tu confianza es alta. Estoy defendiendo uno contra uno. Ahora mismo, pero debe ver el juego así. Debe ver toda la imagen completa de todos. Simplemente debe ser así. Simplemente, debe ser todo tan claro”.

Cabe recordar que en dicha eliminatoria, el elenco español se impuso 2-0 en el Etihad Stadium y 2-1 en el Camp Nou. Lescott ingresó en la ida en el segundo tiempo después de que Martín Demichelis fuera expulsado, mientras que en España jugó los 90 minutos. Messi convirtió un tanto en cada uno de los dos partidos.

Al mismo tiempo que recordaba el duelo, Lescott hizo hincapié en una situación que padeció: “Pienso que él es mejor que yo en todo, pero no es más fuerte que yo. Le estoy golpeando. Va a aguantar algo. Va a tener que aguantar algo, lo sé. Le golpeo, estoy sobre su espalda. Él se va... Yo digo: ‘Oh... eres fuerte’. Literalmente me derriba. Pensaba que lo había visto más. Literalmente tengo la imagen de mí mismo. Me está sujetando literalmente sobre su espalda. Y tiene el balón ahí. Y yo pienso: ‘Dios, también eres fuerte’. Lo tienes todo”.

Cuando estaba cerrando su análisis sobre Lionel, Akinfenwa bromeó con que “están los Vengadores (Superhéroes) y luego está Messi”. Lescott respondió entre risas: “Sí, es como Thanos. Es literalmente Thanos. Dame una oportunidad contra ti”.

Después de retirarse, Lescott trabaja
Después de retirarse, Lescott trabaja en medios de comunicación británicos (REUTERS/Peter Powell)

Joe Lescott tuvo una contrastada carrera en Inglaterra, aunque su paso más destacado estuvo en el Manchester City. El marcador central debutó en el Wolverhampton a principios del siglo, mientras que en 2006 pasó al Everton de la Premier League. El elenco Citizen pagó más de 27 millones de euros por su ficha en 2009.

Allí, bajo la tutela de Roberto Mancini y Manuel Pellegrini, se consagró campeón de dos Premier Leagues (11/12 y 13/14), una FA Cup (2011) y una Copa de la Liga (2014). Lescott se marchó del City para recalar en el West Bromwich Albion en 2014. Antes de retirarse en el 2017, pasó por el Aston Villa, AEK de Atenas y el Sunderland.

Temas Relacionados

Joe LescottLionel MessiManchester CityBarcelonadeportes-argentinaCristiano RonaldoUEFA Champions League

Últimas Noticias

Preocupación tras el clásico de básquet en Entre Ríos por la quema de la camiseta de un jugador

Simpatizantes del Club Atlético Rosario Tala prendieron fuego una prenda del capitán de Sportivo Peñarol luego del partido. El comunicado de ambas instituciones

Preocupación tras el clásico de

El inesperado reclamo de un jugador del Inter Miami a Mascherano: “No sabés de qué vas a jugar”

Benjamín Cremaschi, norteamericano de raíces argentinas, se mostró molesto por la falta de minutos y el hecho de no tener una posición fija en la cancha

El inesperado reclamo de un

Un importante club de la Bundesliga se sumó a la pelea por fichar al Diablito Echeverri

El juvenil argentino podría marcharse del Manchester City y continuar su carrera en el fútbol alemán: Borussia Dortmund ofertó un préstamo

Un importante club de la

El partido para el olvido del arquero argentino Paulo Gazzaniga en el inicio de la Liga de España: protagonizó dos bloopers y vio la roja

El arquero argentino tuvo uno de sus peores encuentros como profesional en la derrota del Girona ante Rayo Vallecano

El partido para el olvido

El conmovedor minuto de silencio en homenaje a Diogo Jota en Anfield antes del primer partido del Liverpool por la Premier League

Los Reds, que abrieron el nuevo calendario del torneo inglés ante Bournemouth, recordaron al futbolista portugués que murió en un accidente

El conmovedor minuto de silencio
ÚLTIMAS NOTICIAS
¿Por qué casi todos los

¿Por qué casi todos los números tienen un 7? La explicación matemática

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la ciudad de Buenos Aires

Incendio en Caballito: un galpón ferroviario quedó envuelto en llamas que alcanzaron los cuatro metros

Fallo favorable para Argentina en causa por YPF en EEUU: podrá apelar sin entregar las acciones de la petrolera ni otros activos

Regreso de Chile con heladeras y cocinas en el portaequipajes: el permiso de ARCA que debuta este fin de semana largo

INFOBAE AMÉRICA
La cumbre Trump-Putin en Alaska

La cumbre Trump-Putin en Alaska en fotos

Así recibió Donald Trump a Vladimir Putin en Alaska

Crece la polémica en Reino Unido por la actuación de la soprano rusa Anna Netrebko

Así será la biopic que narrará la vida y lucha de Sinéad O’Connor

“Un tsunami de gritos”: a 60 años del famoso recital de Los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York

TELESHOW
Soledad compartió emotivos recuerdos por

Soledad compartió emotivos recuerdos por el cumpleaños de su hermana Natalia Pastorutti: “Siempre juntas”

Los nominados a los Premios Hugo 2025: La Sirenita, La revista del Cervantes y Despertar de Primavera, las más nominadas

La mamá de L-Gante opinó de la posible reconciliación de su hijo con Tamara Báez: “Ella fue su primer amor”

Wanda Nara habló de la drástica decisión de L-Gante de bloquearla: “Yo lo quiero un montón”

Así fue el cruce viral entre Virginia Gallardo y Axel Kicillof en 2019: una pregunta sin respuesta y una cita a Javier Milei