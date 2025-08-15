Un ex jugador del Manchester City recordó un choque con Lionel Messi y sorprendió: “Era Thanos de Los Vengadores”

La anécdota de Lescott sobre su duelo con Messi

En la UEFA Champions League 2013/14, Barcelona eliminó al Manchester City en los octavos de final con dos actuaciones descomunales de Lionel Messi. Uno de los defensores del elenco inglés era Joe Lescott, quien se deshizo en elogios para el astro argentino una década después. En una entrevista, el marcador central dejó un llamativo análisis de la forma de jugar del rosarino, a quien definió como “Thanos”, el personaje de las películas de Marvel. Además, lo eligió por delante de Cristiano Ronaldo.

En diálogo con el canal de YouTube Beast Mode On, al mando del exfutbolista Adebayo Akinfenwa, que era conocido como “el jugador más fuerte del mundo”, Lescott hizo hincapié en los partidos en los que tuvo que enfrentarse a Messi. Cuando el exjugador del Wycombe Wanderers le preguntó sobre quién era mejor entre el argentino y el portugués, el ex defensor de la selección inglesa respondió con contundente: “Yo jugué con Ronaldo como extremo. Así que estaba más cerca de Messi, porque se parece más a Messi en cuanto a regates y esas cosas. Pero Messi... voy a decir Messi”.

Inmediatamente, rememoró el encuentro entre el Manchester City y el Barcelona por la Champions League, donde hay una foto en la que lo está marcando a Messi. “El partido fue más importante. Porque jugué contra Ronaldo solo en partidos de la Premier League. No solo en partidos de la Premier League, sino también en eliminatorias de la Champions League contra Messi. Él era como David Silva, pero con esteroides”, soltó Lescott.

Lionel Messi le marcó seis goles en ocho partidos al Manchester City (EFE/Alberto Est)

A esto, agregó: “Él debe ver el juego, ya sabes. Solo algo que haces, sea lo que sea, sabes que él lo ve tan sencillo. Debe ver el juego tan lento y tan claro. Porque hay momentos en los que dices que tu confianza es alta. Estoy defendiendo uno contra uno. Ahora mismo, pero debe ver el juego así. Debe ver toda la imagen completa de todos. Simplemente debe ser así. Simplemente, debe ser todo tan claro”.

Cabe recordar que en dicha eliminatoria, el elenco español se impuso 2-0 en el Etihad Stadium y 2-1 en el Camp Nou. Lescott ingresó en la ida en el segundo tiempo después de que Martín Demichelis fuera expulsado, mientras que en España jugó los 90 minutos. Messi convirtió un tanto en cada uno de los dos partidos.

Al mismo tiempo que recordaba el duelo, Lescott hizo hincapié en una situación que padeció: “Pienso que él es mejor que yo en todo, pero no es más fuerte que yo. Le estoy golpeando. Va a aguantar algo. Va a tener que aguantar algo, lo sé. Le golpeo, estoy sobre su espalda. Él se va... Yo digo: ‘Oh... eres fuerte’. Literalmente me derriba. Pensaba que lo había visto más. Literalmente tengo la imagen de mí mismo. Me está sujetando literalmente sobre su espalda. Y tiene el balón ahí. Y yo pienso: ‘Dios, también eres fuerte’. Lo tienes todo”.

Cuando estaba cerrando su análisis sobre Lionel, Akinfenwa bromeó con que “están los Vengadores (Superhéroes) y luego está Messi”. Lescott respondió entre risas: “Sí, es como Thanos. Es literalmente Thanos. Dame una oportunidad contra ti”.

Después de retirarse, Lescott trabaja en medios de comunicación británicos (REUTERS/Peter Powell)

Joe Lescott tuvo una contrastada carrera en Inglaterra, aunque su paso más destacado estuvo en el Manchester City. El marcador central debutó en el Wolverhampton a principios del siglo, mientras que en 2006 pasó al Everton de la Premier League. El elenco Citizen pagó más de 27 millones de euros por su ficha en 2009.

Allí, bajo la tutela de Roberto Mancini y Manuel Pellegrini, se consagró campeón de dos Premier Leagues (11/12 y 13/14), una FA Cup (2011) y una Copa de la Liga (2014). Lescott se marchó del City para recalar en el West Bromwich Albion en 2014. Antes de retirarse en el 2017, pasó por el Aston Villa, AEK de Atenas y el Sunderland.