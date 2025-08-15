Demoraron a hinchas de River Plate en Paraguay tras dar positivo en el test de alcoholemia en la previa del partido

Los que dieron positivo no pudieron ingresar al estadio y fueron trasladados a una comisaría a dos cuadras del estadio hasta que finalice el partido (Video: La Página Millonaria)

Más de 3 mil hinchas de River Plate viajaron a Paraguay para disfrutar del partido ante Libertad en el Estadio La Huerta por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con la ilusión de que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo encamine la serie de cara al encuentro de vuelta en el Estadio Más Monumental. Sin embargo, la Policía paraguaya llevó a cabo una serie de controles fuera de la cancha y varios fanáticos del Millo terminaron demorados.

Desde temprano, miles de hinchas de River se aglomeraron en la capital paraguaya a la espera de una nueva noche de copa. Tras varias horas de previa, los fanáticos se acercaron al estadio para ingresar y alentar a su equipo. Aunque muchos de ellos no pudieron ver el partido por una curiosa situación.

En las afueras del estadio, los efectivos paraguayos realizaron controles de alcoholemia y aquellos que dieron positivos fueron subidos a una combi y trasladados a comisaría cercana, quedando demorados hasta que finalice el partido y regresen a Argentina.

Si bien estos controles tomaron por sorpresa a algunos hinchas de River, la normativa de alcohol cero en los estadios de Paraguay impide el ingreso de personas que den positivo en en la previa de un evento deportivo.

La Policía de Paraguay aplicó alcohol cero y demoró a hinchas de River en la previa del partido

En diálogo con TyC Sports, el comisario Alberto Morinigo explicó que “el control de alcoholemia es cero” y que “hay prohibición para eventos deportivos”.

De acuerdo con el operativo, 11 personas resultaron retenidas por dar positivo y “son demorados mientras se disputa el encuentro y luego volverán”, tal como detalló el funcionario.

Muchos simpatizantes desconocían la medida y, tras el primer resultado positivo, intentaron reducir el nivel de alcohol en sangre bebiendo agua, ya que el protocolo permite dos intentos para pasar el control.

Uno de los hinchas afectados expresó su malestar a La Página Millonaria: “Es un papelón esto. Tomás una birra y no te dejan entrar a la cancha”.

River Plate y Libertad de Paraguay igualaron 0-0 al cabo de los 90 minutos en Asunción. El Millonario mejoró su producción en el segundo tiempo a partir de los cambios del Muñeco, pero no le alcanzó para romper la paridad.

De esta manera, la serie quedó abierta y se define la semana que viene en el Monumental, donde 85 mil almas intentarán empujar a los dirigidos por Marcelo Gallardo para que consigan la clasificación a los cuartos de final.

River Plate y Libertad de Paraguay igualaron 0-0 al cabo de los 90 minutos en Asunción (REUTERS)

El encuentro de vuelta es el próximo jueves a partir de las 21:30 horas, pero antes el Millonario afrontará el partido por el Torneo Clausura ante Godoy Cruz este domingo a partir de las 18:30 como local.

El ganador de la serie entre Libertad y River se medirá en la siguiente instancia con el vencedor de Universitario y Palmerias. Este jueves, el Verdao dio un paso importante al imponerse en Perú por 4 a 0 con goles del paraguayo Gustavo Gómez, el argentino José López, por duplicado, y el brasileño Vitor Roque.

Todos los resultados de la Copa Libertadores

Tras tres días de acción, se disputaron los partidos de ida de los octavos de final. De los ocho partidos, siete fueron con un marcador ajustado. La excepción fue el Palmeiras de Abel Ferreira, que arrolló a Universitario de Perú y está con un pie y medio en los cuartos de final.

Martes 12 de agosto

Fortaleza 0 - Vélez Sarsfield 0

Atlético Nacional 0 - San Pablo 0

Peñarol 1 - Racing 0

Miércoles 13 de agosto

Cerro Porteño 0 - Estudiantes 1

Flamengo 1 - Inter de Porto Alegre 0

Jueves 14 de agosto

Botafogo 1 - Liga de Quito 0

Libertad 0 - River 0

Universitario 0 - Palmeiras 4

El Palmeiras de Abel Ferreira arrolló a Universitario de Perú (REUTERS)