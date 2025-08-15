Deportes

Demoraron a hinchas de River Plate en Paraguay tras dar positivo en el test de alcoholemia en la previa del partido

El operativo dejó fuera del estadio a 11 fanáticos del Millonario por no pasar el control. La normativa de alcohol cero sorprendió a muchos y el enojo creció entre los afectados, que intentaron todo para ingresar

Guardar
Los que dieron positivo no pudieron ingresar al estadio y fueron trasladados a una comisaría a dos cuadras del estadio hasta que finalice el partido (Video: La Página Millonaria)

Más de 3 mil hinchas de River Plate viajaron a Paraguay para disfrutar del partido ante Libertad en el Estadio La Huerta por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 con la ilusión de que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo encamine la serie de cara al encuentro de vuelta en el Estadio Más Monumental. Sin embargo, la Policía paraguaya llevó a cabo una serie de controles fuera de la cancha y varios fanáticos del Millo terminaron demorados.

Desde temprano, miles de hinchas de River se aglomeraron en la capital paraguaya a la espera de una nueva noche de copa. Tras varias horas de previa, los fanáticos se acercaron al estadio para ingresar y alentar a su equipo. Aunque muchos de ellos no pudieron ver el partido por una curiosa situación.

En las afueras del estadio, los efectivos paraguayos realizaron controles de alcoholemia y aquellos que dieron positivos fueron subidos a una combi y trasladados a comisaría cercana, quedando demorados hasta que finalice el partido y regresen a Argentina.

Si bien estos controles tomaron por sorpresa a algunos hinchas de River, la normativa de alcohol cero en los estadios de Paraguay impide el ingreso de personas que den positivo en en la previa de un evento deportivo.

La Policía de Paraguay aplicó
La Policía de Paraguay aplicó alcohol cero y demoró a hinchas de River en la previa del partido

En diálogo con TyC Sports, el comisario Alberto Morinigo explicó que “el control de alcoholemia es cero” y que “hay prohibición para eventos deportivos”.

De acuerdo con el operativo, 11 personas resultaron retenidas por dar positivo y “son demorados mientras se disputa el encuentro y luego volverán”, tal como detalló el funcionario.

Muchos simpatizantes desconocían la medida y, tras el primer resultado positivo, intentaron reducir el nivel de alcohol en sangre bebiendo agua, ya que el protocolo permite dos intentos para pasar el control.

Uno de los hinchas afectados expresó su malestar a La Página Millonaria: “Es un papelón esto. Tomás una birra y no te dejan entrar a la cancha”.

Los que dieron positivo no pudieron ingresar al estadio y fueron trasladados a una comisaría a dos cuadras del estadio hasta que finalice el partido (Video: La Página Millonaria)

River Plate y Libertad de Paraguay igualaron 0-0 al cabo de los 90 minutos en Asunción. El Millonario mejoró su producción en el segundo tiempo a partir de los cambios del Muñeco, pero no le alcanzó para romper la paridad.

De esta manera, la serie quedó abierta y se define la semana que viene en el Monumental, donde 85 mil almas intentarán empujar a los dirigidos por Marcelo Gallardo para que consigan la clasificación a los cuartos de final.

River Plate y Libertad de
River Plate y Libertad de Paraguay igualaron 0-0 al cabo de los 90 minutos en Asunción (REUTERS)

El encuentro de vuelta es el próximo jueves a partir de las 21:30 horas, pero antes el Millonario afrontará el partido por el Torneo Clausura ante Godoy Cruz este domingo a partir de las 18:30 como local.

El ganador de la serie entre Libertad y River se medirá en la siguiente instancia con el vencedor de Universitario y Palmerias. Este jueves, el Verdao dio un paso importante al imponerse en Perú por 4 a 0 con goles del paraguayo Gustavo Gómez, el argentino José López, por duplicado, y el brasileño Vitor Roque.

Todos los resultados de la Copa Libertadores

Tras tres días de acción, se disputaron los partidos de ida de los octavos de final. De los ocho partidos, siete fueron con un marcador ajustado. La excepción fue el Palmeiras de Abel Ferreira, que arrolló a Universitario de Perú y está con un pie y medio en los cuartos de final.

Martes 12 de agosto

  • Fortaleza 0 - Vélez Sarsfield 0
  • Atlético Nacional 0 - San Pablo 0
  • Peñarol 1 - Racing 0

Miércoles 13 de agosto

  • Cerro Porteño 0 - Estudiantes 1
  • Flamengo 1 - Inter de Porto Alegre 0

Jueves 14 de agosto

  • Botafogo 1 - Liga de Quito 0
  • Libertad 0 - River 0
  • Universitario 0 - Palmeiras 4
El Palmeiras de Abel Ferreira
El Palmeiras de Abel Ferreira arrolló a Universitario de Perú (REUTERS)

Temas Relacionados

RiverCopa LibertadoresParaguayLibertad de ParaguayEstadio La HuertaPolicía Nacional de ParaguayControles de alcoholemiaÚltimas Noticias

Últimas Noticias

Fue colectivero, llevó al Puma Martínez a la elite y busca revolucionar el boxeo argentino: Rodrigo Calabrese, la mente detrás del campeón

El entrenador, que fue distinguido en la Legislatura Porteña y se posiciona entre los mejores de la historia en su rubro, anticipó su ambicioso plan, que va más allá de la pelea por unificación ante Bam Rodríguez

Fue colectivero, llevó al Puma

La agenda completa de Los Pumas en el Rugby Championship 2025: fixture, formato y todo lo que hay que saber

El seleccionado argentino que dirige Felipe Contepomi debutará en Córdoba frente a los All Blacks

La agenda completa de Los

La palabra de Gallardo tras el 0-0 de River ante Libertad: la vuelta de Driussi, los cambios y cuánto le falta a Salas

El entrenador analizó lo que dejó la igualdad sin goles en Paraguay por el primer duelo de los octavos de final de la Copa Libertadores

La palabra de Gallardo tras

Los mejores memes del empate entre River y Libertad en Paraguay por la Libertadores: Driussi, Armani y Gallardo, los elegidos

El Millonario igualó sin tantos en Asunción por la ida de los octavos de final. Así reaccionaron en las redes sociales

Los mejores memes del empate

17 frases de Cascini tras su salida del Consejo: del “Boca hoy tiene un equipazo” a su filosa respuesta a Mac Allister y Battaglia

El Mosquito, quien se despidió del esquema de fútbol del Xeneize junto a Chicho Serna, brindó una extensa entrevista en la que dio detalles del final de su gestión. Cómo terminó con Riquelme

17 frases de Cascini tras
ÚLTIMAS NOTICIAS
Capturaron a dos hermanos en

Capturaron a dos hermanos en Florencio Varela que balearon a un policía durante una persecución

Cayó un ladrón con un amplio historial penal que intentó robar una moto en Palermo y fue perseguido por los vecinos

Colgaron una bandera con amenazas para Bullrich y Pullaro tras la detención del jefe de la barra de Rosario Central

Siguen subiendo las tasas de los plazos fijos: cuánto paga cada banco al ahorrista

Pagó el depósito del alquiler en pesos y ahora la Justicia ordenó que se lo devuelvan en dólares

INFOBAE AMÉRICA
Tobias Dirty, en las puertas

Tobias Dirty, en las puertas de las percepción abstracta

Lecturas para el fin de semana: la poesía como utopía cotidiana

Una nueva teoría sobre el origen del lenguaje humano desafía las tradicionales ideas patriarcales

Ecuador designó como entidad terrorista al Cártel de los Soles, el grupo narco vinculado al dictador Nicolás Maduro

Israel bombardeó presuntas instalaciones de Hezbollah en el sur del Líbano

TELESHOW
La tajante frase que compartió

La tajante frase que compartió Tamara Báez contra su expareja: “Hay que dejarlos volver de donde vienen”

Entre bromas y anécdotas, La Mona Jiménez y Mario Pergolini recordaron sus primeros encuentros: “Vos odiabas el cuarteto”

Yanina Latorre quebró en llanto al escuchar el sufrimiento de Julieta Prandi en su relación con su ex: “Tu historia me mata”

Julieta Prandi contó el calvario que vivieron sus hijos durante su relación con Claudio Contardi: “Le tienen miedo a su padre”

La reacción de Wanda Nara luego de que su mamá recordara su primer trabajo: “Te esperaba tremendo futuro”