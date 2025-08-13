Deportes

Una ex figura de River respaldó a Cavani y lo comparó con el Pipita Higuaín: “Me jode el destrato con él”

Ignacio Scocco salió a defender al delantero uruguayo en medio de las críticas de los hinchas xeneizes por su bajo rendimiento

Edinson Cavani se retiró entre
Edinson Cavani se retiró entre aplausos y silbidos en el último partido con empate frente a Racing

El año de Edinson Cavani está lejos de ser el ideal con la camiseta de Boca Juniors. Con solo tres goles y dos asistencias en 17 partidos, el delantero uruguayo está en deuda con los hinchas, se perdió partidos importantes como la ida del Repechaje contra Alianza Lima, los dos cruces contra Bayern Múnich y Benfica en el Mundial de Clubes y no marca un tanto por el torneo local desde marzo pasado ante Defensa y Justicia. Debido a esto, muchos hinchas levantaron críticas sobre su figura, pero otras personas vinculadas al mundo del fútbol eligen salir a defenderlo, como ocurrió con un campeón de la Copa Libertadores 2018 con River Plate.

Ignacio Scocco se desmarcó de los colores que los identifican a ambos para hablar desde un costado profesional sobre el momento que atraviesa el ex hombre de la selección de Uruguay, quien festejó su último grito el 23 de julio ante Atlético Tucumán en la eliminación por la Copa Argentina. “Tengo un respeto enorme por Cavani, porque es una figura mundial. Me da mucha bronca que pasen estas cosas”, inició su respuesta ante una pregunta en el canal de stream Olga.

A continuación, Scocco realizó una comparación con lo que sucedía en el caso de Gonzalo Pipita Higuaín, goleador de la selección argentina que fue blanco de burlas y memes por sus erráticas definiciones en distintas finales con la Celeste y Blanca: “Lo que está pasando es lo que pasaba con el Pipa. Aparte de querer que le vaya bien, que hablen de cómo tiene que definir Cavani... Todos hemos tenido momentos que no te sale una. Cada vez que no te sale una, al partido siguiente es peor, y peor todavía en Argentina por la presión, por cómo se vive el fútbol acá”.

En este sentido, el autor de dos celebraciones en Superclásicos apuntó contra los detractores del centrodelantero de 38 años: “Me jode el destrato con él. Cuando la pasamos bien en el fútbol argentino, es lindo porque es el tema del folklore, pero cuando no te va bien, es lo que te termina destruyendo realmente y te hace perder mucha confianza. Que se hable tanto de un tipo tan reconocido mundialmente que ha ganado tanto y jugó en tantos equipos, a uno como ex jugador de fútbol le da bronca”.

Scocco marcó dos goles en
Scocco marcó dos goles en Superclásicos (Crédito: Maximiliano Luna/Télam)

Por último, Ignacio Scocco hizo hincapié en el grado de complicaciones que ofrece la Liga Profesional por diferentes aspectos que afectan la comodidad de ciertos futbolistas: “El fútbol argentino es el más competitivo y difícil de todos. Es muy fuerte táctica y físicamente. No tenés el espacio que tenés en otras ligas”.

Lo cierto es que Edinson Cavani llegó a Boca Juniors a mitad de 2023 después de un último paso de una temporada por el Valencia de España. En sus primeros meses fue parte del equipo que llegó a la final de la Copa Libertadores, en la que perdieron contra Fluminense en Brasil, pero su mejor momento personal lo transitó en la Copa de la Liga 2024, cuando convirtió 7 goles en 12 partidos, entre ellos un tanto al Millonario en los cuartos de final.

Sin embargo, su ciclo está marcado por varias situaciones malogradas especialmente en las últimas presentaciones. Los ejemplos se ubican en una ocasión que tenía un claro remate al arco contra el Flu y eligió un pase atrás o la más reciente y dolorosa: cuando falló un gol abajo de los palos contra Alianza Lima que les daba la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Por lo pronto, Cavani podrá tener la chance de reconciliarse con el gol durante los próximos días porque el Xeneize enfrentará el domingo desde las 18:30 a Independiente Rivadavia en Mendoza y el 24 de agosto recibirá a Banfield en la Bombonera por el Torneo Clausura.

