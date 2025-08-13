La tabla histórica de títulos internacionales tras la conquista del PSG ante Tottenham: qué lugar ocupan Boca e Independiente

París Saint-Germain venció en los penales al Tottenham y conquistó la Supercopa de Europa. El elenco inglés sorprendió al PSG y se puso en ventaja con goles de Micky van de Ven y Cuti Romero; sin embargo, sobre el final el equipo campeón de la Champions League y máximo candidato del certamen lo empató 2-2 con goles de Lee Kang-in y Gonçalo Ramos. Finalmente, el equipo francés se llevó la victoria en Bluenergy Stadium, de Udine, Italia, por 4-3 en los penales.
El conjunto de la Ligue 1, que venía de perder la final del Mundial de Clubes ante Chelsea, pero alcanzó esta definición tras ganar su primera final de la Champions League, alcanzó su cuarto título internacional, entre los que se destacan además una Recopa de Europa, una Copa Intertoto y la mencionada Liga de Campeones de la UEFA.
PSG aún se mantiene lejos del grupo de élite que encabeza Real Madrid con 33 títulos, y que integran también gigantes como Barcelona (20), Milan (18), Boca e Independiente (18), Liverpool (14) y Bayern Múnich (14).
• LA LISTA DE CLUBES CON MÁS TÍTULOS INTERNACIONALES
1- REAL MADRID (ESPAÑA): 33 TÍTULOS
Champions League (15) / Supercopa de Europa (6) / Mundial de Clubes (5) / Intercontinental (4) / Europa League (2) / Copa Iberoamericana (1)
2- AL-AHLY (EGIPTO): 27 TÍTULOS
Liga de Campeones CAF (12) / Copa Confederación CAF (1) / Supercopa CAF (8) / Recopa África (4) / Copa Afro-Asiática (1) / Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA (1)
3- BARCELONA (ESPAÑA): 20 TÍTULOS
Champions League (5) / Supercopa de Europa (5) / Recopa de Europa (4) / Mundial de Clubes (3) / Copa de Ferias (3)
4- INDEPENDIENTE (ARGENTINA): 18 TÍTULOS
Copa Libertadores (7) / Intercontinental (2) / Copa Sudamericana (2) / Interamericana (3) / Supercopa (2) / Recopa Sudamericana (1) / Suruga Bank (1)
4- BOCA JUNIORS (ARGENTINA): 18 TÍTULOS
Copa Libertadores (6) / Recopa Sudamericana (4) / Intercontinental (3) / Sudamericana (2) / Supercopa (1) / Nicolás Leoz (1) / Copa Máster (1)
4- MILAN (ITALIA): 18 TÍTULOS
Champions League (7) / Supercopa de Europa (5) / Intercontinental (3) / Recopa de Europa (2) / Mundial de Clubes (1)
7- ZAMALEK (EGIPTO): 15 TÍTULOS
Liga de Campeones (5) / Copa Confederación (2) / Supercopa (5) / Recopa de Africa (1) / Copa Afro-Asiática (2).
8- LIVERPOOL (INGLATERRA): 14 TÍTULOS
1 Mundial de Clubes, 6 Champions League, 3 Europa League, 4 Supercopa de Europa.
8- BAYERN MUNICH (ALEMANIA): 14 TÍTULOS
2 Mundial de Clubes, 2 intercontinentales, 6 Champions League, 1 Europa League, 2 Supercopa de Europa y 1 Recopa de Europa.
8- AUCKLAND CITY (NUEVA ZELANDA): 14 TÍTULOS
Liga de Campeones de la OFC (13) / Copa Presidente de la OFC (1)
11- RIVER PLATE (ARGENTINA): 12 TÍTULOS
Intercontinental (1) / Libertadores (4) / Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (3) / Supercopa (1) / Suruga Bank (1) / Interamericana (1).
11- SAN PABLO (BRASIL): 12 TÍTULOS
Mundial de Clubes (1) / Intercontinentales (2) / Libertadores (3) / Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (2) / Supercopa (1) / Conmebol (1) / Master (1).
12- CHELSEA (INGLATERRA): 11 TÍTULOS
Champions League (2) / Europa League (2) / Copa de Campeones (2) / SUpercopa de Europa (2) / Conference League (1) / Mundial de Clubes (2)
12- JUVENTUS (ITALIA): 11 TÍTULOS
Champions League (2) / Europa League (3) / Copa de Campeones de la UEFA (1) / Supercopa de Europa (2) / Copa Intertoto (1) / Copa Intercontinental (2)
12- T.P. MAZEMBE (CONGO): 11 TÍTULOS
Liga de Campeones de la CAF (5) / Copa Confederaciones de la CAF (2) / Recopa Africana (1) / Supercopa de la CAF (3)
15- AJAX (PAÍSES BAJOS): 10 TÍTULOS
Champions League (4) / Europa League (1) / Copa de Campeones de la EUFA (1) / Supercopa de la UEFA (2) / Copa Intercontinental (2)
15- AMÉRICA (MÉXICO): 10 TÍTULOS
Concachampions (7) / Copa de Gigantes de la Concacaf (1) / Copa Interamericana (2)
15- INTER (ITALIA): 10 TÍTULOS
Champions League (4) / Europa League (3) / Mundial de Clubes (1) / Copa Intercontinental (2)
TABLA DE TÍTULOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE:
Real Madrid: 15
Milan: 7
Liverpool: 6
Bayern Múnich: 6
Barcelona: 5
Ajax: 4
Inter Milan: 3
Manchester United: 3
Benfica: 2
Juventus: 2
Nottingham Forest: 2
Chelsea: 2
Porto: 2
Hamburgo SV: 1
Estrella Roja de Belgrado: 1
Steaua Bucarest: 1
Borussia Dortmund: 1
Celtic: 1
PSV Eindhoven: 1
Feyenoord: 1
Olympique de Marsella: 1
Aston Villa: 1
Manchester City: 1
París Saint-Germain: 1
LA AGENDA DE TORNEOS INTERNACIONALES
• Supercopa de África (septiembre 2025)
• Copa Sudamericana (22/11 del 2025)
• Copa Libertadores (29/11 del 2025)
• Copa Intercontinental (finales 2025)