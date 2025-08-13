Deportes

La tabla histórica de títulos internacionales tras la conquista del PSG ante Tottenham: qué lugar ocupan Boca e Independiente

El equipo inglés ganaba 2-0, pero sufrió el empate sobre la hora y los franceses se quedaron con la Supercopa de Europa en los penales

Scoreboard

Grupo A

Finalizado

flagAHL
0
flagMIA
0

Grupo C

Finalizado

flagBAY
10
flagAUC
0

Grupo B

Finalizado

flagPSG
4
flagATM
0

Grupo A

Finalizado

flagPAL
0
flagPOR
0

Grupo B

Finalizado

flagBOT
2
flagSEA
1

Grupo D

Finalizado

flagCHE
2
flagLAF
0

Grupo C

Finalizado

flagBOC
2
flagSLB
2

Grupo D

Finalizado

flagFLA
2
flagEST
0

Grupo F

Finalizado

flagFLU
0
flagDOR
0

Grupo E

Finalizado

flagRIV
3
flagRED
1

Grupo F

Finalizado

flagULS
0
flagMLS
1

Grupo E

Finalizado

flagMTY
1
flagINT
1

Grupo G

Finalizado

flagMNC
2
flagWAC
0

Grupo H

Finalizado

flagRMA
1
flagHIL
1

Grupo H

Finalizado

flagPAC
1
flagRBS
2

Grupo G

Finalizado

flagAIN
0
flagJUV
5

Grupo A

Finalizado

flagPAL
2
flagAHL
0

Grupo A

Finalizado

flagMIA
2
flagPOR
1

Grupo B

Finalizado

flagSEA
1
flagATM
3

Grupo B

Finalizado

flagPSG
0
flagBOT
1

Grupo C

Finalizado

flagSLB
6
flagAUC
0

Grupo D

Finalizado

flagFLA
3
flagCHE
1

Grupo D

Finalizado

flagLAF
0
flagEST
1

Grupo C

Finalizado

flagBAY
2
flagBOC
1

Grupo F

Finalizado

flagMLS
3
flagDOR
4

Grupo E

Finalizado

flagINT
2
flagRED
1

Grupo F

Finalizado

flagFLU
4
flagULS
2

Grupo E

Finalizado

flagRIV
0
flagMTY
0

Grupo G

Finalizado

flagJUV
4
flagWAC
1

Grupo H

Finalizado

flagRMA
3
flagPAC
1

Grupo H

Finalizado

flagRBS
0
flagHIL
0

Grupo G

Finalizado

flagMNC
6
flagAIN
0

Grupo B

Finalizado

flagSEA
0
flagPSG
2

Grupo B

Finalizado

flagATM
1
flagBOT
0

Grupo A

Finalizado

flagPOR
4
flagAHL
4

Grupo A

Finalizado

flagMIA
2
flagPAL
2

Grupo C

Finalizado

flagAUC
1
flagBOC
1

Grupo C

Finalizado

flagSLB
1
flagBAY
0

Grupo D

Finalizado

flagEST
0
flagCHE
3

Grupo D

Finalizado

flagLAF
1
flagFLA
1

Grupo F

Finalizado

flagMLS
0
flagFLU
0

Grupo F

Finalizado

flagDOR
1
flagULS
0

Grupo E

Finalizado

flagINT
2
flagRIV
0

Grupo E

Finalizado

flagRED
0
flagMTY
4

Grupo G

Finalizado

flagWAC
1
flagAIN
2

Grupo G

Finalizado

flagJUV
2
flagMNC
5

Grupo H

Finalizado

flagRBS
0
flagRMA
3

Grupo H

Finalizado

flagHIL
2
flagPAC
0

Octavos

Finalizado

flagPAL
1
flagBOT
0

Octavos

Finalizado

flagSLB
1
flagCHE
4

Octavos

Finalizado

flagPSG
4
flagMIA
0

Octavos

Finalizado

flagFLA
2
flagBAY
4

Octavos

Finalizado

flagINT
0
flagFLU
2

Octavos

Finalizado

flagMNC
3
flagHIL
4

Octavos

Finalizado

flagRMA
1
flagJUV
0

Octavos

Finalizado

flagDOR
2
flagMTY
1

Cuartos

Finalizado

flagFLU
2
flagHIL
1

Cuartos

Finalizado

flagPAL
1
flagCHE
2

Cuartos

Finalizado

flagPSG
2
flagBAY
0

Cuartos

Finalizado

flagRMA
3
flagDOR
2

Semifinales

Finalizado

flagFLU
0
flagCHE
2

Semifinales

Finalizado

flagPSG
4
flagRMA
0

Final

Finalizado

flagCHE
3
flagPSG
0
Guardar
PSG remontó una final increíble
PSG remontó una final increíble y se quedó con la Supercopa de Europa (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

París Saint-Germain venció en los penales al Tottenham y conquistó la Supercopa de Europa. El elenco inglés sorprendió al PSG y se puso en ventaja con goles de Micky van de Ven y Cuti Romero; sin embargo, sobre el final el equipo campeón de la Champions League y máximo candidato del certamen lo empató 2-2 con goles de Lee Kang-in y Gonçalo Ramos. Finalmente, el equipo francés se llevó la victoria en Bluenergy Stadium, de Udine, Italia, por 4-3 en los penales.

El conjunto de la Ligue 1, que venía de perder la final del Mundial de Clubes ante Chelsea, pero alcanzó esta definición tras ganar su primera final de la Champions League, alcanzó su cuarto título internacional, entre los que se destacan además una Recopa de Europa, una Copa Intertoto y la mencionada Liga de Campeones de la UEFA.

Real Madrid continúa en lo
Real Madrid continúa en lo más alto entre los clubes con más títulos internacionales

PSG aún se mantiene lejos del grupo de élite que encabeza Real Madrid con 33 títulos, y que integran también gigantes como Barcelona (20), Milan (18), Boca e Independiente (18), Liverpool (14) y Bayern Múnich (14).

• LA LISTA DE CLUBES CON MÁS TÍTULOS INTERNACIONALES

1- REAL MADRID (ESPAÑA): 33 TÍTULOS

Champions League (15) / Supercopa de Europa (6) / Mundial de Clubes (5) / Intercontinental (4) / Europa League (2) / Copa Iberoamericana (1)

Real Madrid ganó la Copa
Real Madrid ganó la Copa Intercontinental en Qatar (Foto: Reuters/Rula Rouhana)

2- AL-AHLY (EGIPTO): 27 TÍTULOS

Liga de Campeones CAF (12) / Copa Confederación CAF (1) / Supercopa CAF (8) / Recopa África (4) / Copa Afro-Asiática (1) / Copa África-Asia-Pacífico de la FIFA (1)

El Al Ahly ganó la
El Al Ahly ganó la 12ª Champions League de África en 2024 (Foto: Reuters/Amr Abdallah Dalsh)

3- BARCELONA (ESPAÑA): 20 TÍTULOS

Champions League (5) / Supercopa de Europa (5) / Recopa de Europa (4) / Mundial de Clubes (3) / Copa de Ferias (3)

Barcelona ganó su última Champions
Barcelona ganó su última Champions League en 2015

4- INDEPENDIENTE (ARGENTINA): 18 TÍTULOS

Copa Libertadores (7) / Intercontinental (2) / Copa Sudamericana (2) / Interamericana (3) / Supercopa (2) / Recopa Sudamericana (1) / Suruga Bank (1)

Independiente ganó la Copa Sudamericana
Independiente ganó la Copa Sudamericana en 2018 y ese mismo año sumó la Suruga Bank (Foto: Reuters)

4- BOCA JUNIORS (ARGENTINA): 18 TÍTULOS

Copa Libertadores (6) / Recopa Sudamericana (4) / Intercontinental (3) / Sudamericana (2) / Supercopa (1) / Nicolás Leoz (1) / Copa Máster (1)

Boca ganó su último título
Boca ganó su último título internacional en el 2008 tras alzar la Recopa Sudamericana ante Arsenal de Sarandí (Fotobaires)

4- MILAN (ITALIA): 18 TÍTULOS

Champions League (7) / Supercopa de Europa (5) / Intercontinental (3) / Recopa de Europa (2) / Mundial de Clubes (1)

Milan acumula casi dos décadas
Milan acumula casi dos décadas sin subirse a lo más alto de un podio internacional

7- ZAMALEK (EGIPTO): 15 TÍTULOS

Liga de Campeones (5) / Copa Confederación (2) / Supercopa (5) / Recopa de Africa (1) / Copa Afro-Asiática (2).

8- LIVERPOOL (INGLATERRA): 14 TÍTULOS

1 Mundial de Clubes, 6 Champions League, 3 Europa League, 4 Supercopa de Europa.

8- BAYERN MUNICH (ALEMANIA): 14 TÍTULOS

2 Mundial de Clubes, 2 intercontinentales, 6 Champions League, 1 Europa League, 2 Supercopa de Europa y 1 Recopa de Europa.

8- AUCKLAND CITY (NUEVA ZELANDA): 14 TÍTULOS

Liga de Campeones de la OFC (13) / Copa Presidente de la OFC (1)

11- RIVER PLATE (ARGENTINA): 12 TÍTULOS

Intercontinental (1) / Libertadores (4) / Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (3) / Supercopa (1) / Suruga Bank (1) / Interamericana (1).

11- SAN PABLO (BRASIL): 12 TÍTULOS

Mundial de Clubes (1) / Intercontinentales (2) / Libertadores (3) / Sudamericana (1) / Recopa Sudamericana (2) / Supercopa (1) / Conmebol (1) / Master (1).

12- CHELSEA (INGLATERRA): 11 TÍTULOS

Champions League (2) / Europa League (2) / Copa de Campeones (2) / SUpercopa de Europa (2) / Conference League (1) / Mundial de Clubes (2)

12- JUVENTUS (ITALIA): 11 TÍTULOS

Champions League (2) / Europa League (3) / Copa de Campeones de la UEFA (1) / Supercopa de Europa (2) / Copa Intertoto (1) / Copa Intercontinental (2)

12- T.P. MAZEMBE (CONGO): 11 TÍTULOS

Liga de Campeones de la CAF (5) / Copa Confederaciones de la CAF (2) / Recopa Africana (1) / Supercopa de la CAF (3)

15- AJAX (PAÍSES BAJOS): 10 TÍTULOS

Champions League (4) / Europa League (1) / Copa de Campeones de la EUFA (1) / Supercopa de la UEFA (2) / Copa Intercontinental (2)

15- AMÉRICA (MÉXICO): 10 TÍTULOS

Concachampions (7) / Copa de Gigantes de la Concacaf (1) / Copa Interamericana (2)

15- INTER (ITALIA): 10 TÍTULOS

Champions League (4) / Europa League (3) / Mundial de Clubes (1) / Copa Intercontinental (2)

TABLA DE TÍTULOS DE LA CHAMPIONS LEAGUE:

Real Madrid: 15

Milan: 7

Liverpool: 6

Bayern Múnich: 6

Barcelona: 5

Ajax: 4

Inter Milan: 3

Manchester United: 3

Benfica: 2

Juventus: 2

Nottingham Forest: 2

Chelsea: 2

Porto: 2

Hamburgo SV: 1

Estrella Roja de Belgrado: 1

Steaua Bucarest: 1

Borussia Dortmund: 1

Celtic: 1

PSV Eindhoven: 1

Feyenoord: 1

Olympique de Marsella: 1

Aston Villa: 1

Manchester City: 1

París Saint-Germain: 1

LA AGENDA DE TORNEOS INTERNACIONALES

Supercopa de África (septiembre 2025)

Copa Sudamericana (22/11 del 2025)

Copa Libertadores (29/11 del 2025)

Copa Intercontinental (finales 2025)

