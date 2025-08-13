El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El boxeador australiano Nikita Tszyu (Reuters)

El boxeador australiano Nikita Tszyu se encuentra en plena preparación para su próximo enfrentamiento ante el invicto Lulzim Imsaili, que tendrá lugar el 20 de agosto. La rutina seguida por Tszyu ha llamado la atención tanto dentro como fuera del mundo del boxeo, debido a un hábito alimenticio poco habitual: el consumo de cápsulas fabricadas con la placenta de su esposa. Según explicó el propio deportista al programa Triple M Breakfast, ha incorporado esa sustancia a su dieta diaria de suplementación durante el tramo final de su preparación.

Tszyu afirmó que el procedimiento consistió en liofilizar la placenta, para luego fabricar cápsulas que ha consumido periódicamente. “He pasado a ser técnicamente un caníbal. En realidad es como un superpoder. He hecho pruebas con mis sparrings (días en los que la he tomado y días en los que no) y siento que tengo una cantidad increíble de energía”, aseguró el deportista en declaraciones recopiladas por el medio australiano. El púgil de 27 años reconoció que realiza este experimento con fines de análisis personal, comparando su desempeño físico los días en que consume las pastillas y aquellos en los que omite ese suplemento.

La práctica conocida como placentofagia, que consiste en ingerir la placenta, ha adquirido popularidad en Australia en los últimos años. Medios locales han consignado que esta tendencia suele estar asociada a la creencia de que puede mejorar el nivel de energía, fortalecer el sistema inmunológico y acelerar la recuperación física tras el esfuerzo deportivo o el desgaste derivado de competencias exigentes. Aunque la evidencia científica sobre sus posibles beneficios es limitada, algunas personas que optan por este tipo de consumo aseguran experimentar un efecto positivo, según lo recabado por el propio Tszyu en conversaciones con su entorno.

Nikita Tszyu relató que su esposa accedió a la propuesta de procesar la placenta tras el nacimiento de su hijo. Una vez obtenida la autorización, se procedió a su liofilización, un proceso de deshidratado en frío que permite conservar las propiedades de la materia original en formato de polvo. Las cápsulas resultantes son de fácil almacenamiento y dosificación, explicó el púgil durante la entrevista.

De la placenta a la leche materna

Además del consumo de cápsulas de placenta, Tszyu reconoció haber probado la leche materna de su pareja, asegurando que la experiencia formó parte de su búsqueda por encontrar alternativas nutricionales que contribuyan a su rendimiento atlético. “Dicen que es lo mejor que puedes tomar, es tan buena para ti, tan limpia...”, fue la frase compartida por el boxeador

Distintos expertos citados por medios especializados advierten que la placentofagia, aunque se presenta como una tendencia entre algunos deportistas y celebridades en Australia, no está exenta de riesgos, ya que su consumo humano no responde a prácticas avaladas ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Hasta el momento, los organismos médicos internacionales no han reconocido beneficios sustanciales, y recomiendan consultar a personal calificado antes de iniciar cualquier forma de suplementación no aprobada.

En el plano deportivo, Nikita Tszyu sigue con su preparación habitual de cara al combate pactado en el calendario profesional. La promoción de la pelea resalta el hecho de que ambos púgiles mantienen su invicto, un detalle que anticipa altas expectativas entre los aficionados. El australiano, hijo de la leyenda Kostya Tszyu, aseguró que cada detalle de su entrenamiento busca optimizar su desempeño físico y adaptar nuevas técnicas, tanto en la alimentación como en la recuperación y la rutina diaria.

El uso de placenta en la dieta de Nikita Tszyu no es completamente inédito, pero representa un tema que suele generar debates y opiniones divididas entre especialistas, deportistas y fanáticos. En la previa del combate frente a Lulzim Imsaili, los medios de comunicación australianos han seguido de cerca cada paso de la particular preparación del púgil, incluyendo sus experimentos con lactancia y placenta. Los organizadores detallaron que el evento se celebrará en Australia, y todas las miradas estarán puestas en el desempeño del boxeador, que ha apostado por un método poco convencional para llegar en óptimas condiciones al cuadrilátero.