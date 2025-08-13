Deportes

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

Tszyu afirmó que el procedimiento consistió en liofilizar la placenta, para luego fabricar cápsulas que ha consumido periódicamente

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
El boxeador australiano Nikita Tszyu
El boxeador australiano Nikita Tszyu (Reuters)

El boxeador australiano Nikita Tszyu se encuentra en plena preparación para su próximo enfrentamiento ante el invicto Lulzim Imsaili, que tendrá lugar el 20 de agosto. La rutina seguida por Tszyu ha llamado la atención tanto dentro como fuera del mundo del boxeo, debido a un hábito alimenticio poco habitual: el consumo de cápsulas fabricadas con la placenta de su esposa. Según explicó el propio deportista al programa Triple M Breakfast, ha incorporado esa sustancia a su dieta diaria de suplementación durante el tramo final de su preparación.

Tszyu afirmó que el procedimiento consistió en liofilizar la placenta, para luego fabricar cápsulas que ha consumido periódicamente. “He pasado a ser técnicamente un caníbal. En realidad es como un superpoder. He hecho pruebas con mis sparrings (días en los que la he tomado y días en los que no) y siento que tengo una cantidad increíble de energía”, aseguró el deportista en declaraciones recopiladas por el medio australiano. El púgil de 27 años reconoció que realiza este experimento con fines de análisis personal, comparando su desempeño físico los días en que consume las pastillas y aquellos en los que omite ese suplemento.

La práctica conocida como placentofagia, que consiste en ingerir la placenta, ha adquirido popularidad en Australia en los últimos años. Medios locales han consignado que esta tendencia suele estar asociada a la creencia de que puede mejorar el nivel de energía, fortalecer el sistema inmunológico y acelerar la recuperación física tras el esfuerzo deportivo o el desgaste derivado de competencias exigentes. Aunque la evidencia científica sobre sus posibles beneficios es limitada, algunas personas que optan por este tipo de consumo aseguran experimentar un efecto positivo, según lo recabado por el propio Tszyu en conversaciones con su entorno.

Nikita Tszyu relató que su esposa accedió a la propuesta de procesar la placenta tras el nacimiento de su hijo. Una vez obtenida la autorización, se procedió a su liofilización, un proceso de deshidratado en frío que permite conservar las propiedades de la materia original en formato de polvo. Las cápsulas resultantes son de fácil almacenamiento y dosificación, explicó el púgil durante la entrevista.

De la placenta a la leche materna

Además del consumo de cápsulas de placenta, Tszyu reconoció haber probado la leche materna de su pareja, asegurando que la experiencia formó parte de su búsqueda por encontrar alternativas nutricionales que contribuyan a su rendimiento atlético. “Dicen que es lo mejor que puedes tomar, es tan buena para ti, tan limpia...”, fue la frase compartida por el boxeador

Distintos expertos citados por medios especializados advierten que la placentofagia, aunque se presenta como una tendencia entre algunos deportistas y celebridades en Australia, no está exenta de riesgos, ya que su consumo humano no responde a prácticas avaladas ni por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ni por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés). Hasta el momento, los organismos médicos internacionales no han reconocido beneficios sustanciales, y recomiendan consultar a personal calificado antes de iniciar cualquier forma de suplementación no aprobada.

En el plano deportivo, Nikita Tszyu sigue con su preparación habitual de cara al combate pactado en el calendario profesional. La promoción de la pelea resalta el hecho de que ambos púgiles mantienen su invicto, un detalle que anticipa altas expectativas entre los aficionados. El australiano, hijo de la leyenda Kostya Tszyu, aseguró que cada detalle de su entrenamiento busca optimizar su desempeño físico y adaptar nuevas técnicas, tanto en la alimentación como en la recuperación y la rutina diaria.

La asociación de boxeo premiará como si fuese oro a Angela Carini, la italiana que abandonó el combate ante Imane Khelif a los 46 segundos.

El uso de placenta en la dieta de Nikita Tszyu no es completamente inédito, pero representa un tema que suele generar debates y opiniones divididas entre especialistas, deportistas y fanáticos. En la previa del combate frente a Lulzim Imsaili, los medios de comunicación australianos han seguido de cerca cada paso de la particular preparación del púgil, incluyendo sus experimentos con lactancia y placenta. Los organizadores detallaron que el evento se celebrará en Australia, y todas las miradas estarán puestas en el desempeño del boxeador, que ha apostado por un método poco convencional para llegar en óptimas condiciones al cuadrilátero.

Temas Relacionados

Nikita TszyuPlacentofagiaLeche maternaLulzim ImsailiBoxeoBoxeo EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Michael Jordan capturó un pez de 32 kilos en el “Super Bowl” de la pesca y ganó 400 mil dólares

La leyenda del básquet terminó segundo con su embarcación Catch 23 en el célebre torneo que se disputó en Ocean City

Michael Jordan capturó un pez

La foto de Lance Stroll y una famosa modelo que generó revuelo en la Fórmula 1

La imagen del corredor de Aston Martin y Yael Shelbia dio la vuelta al mundo y encendió los rumores de relación

La foto de Lance Stroll

La búsqueda de Riquelme en Boca: el rumor de una reunión con Pekerman y el llamado a otro candidato

Las versiones detrás del contacto de Román con su ex entrenador. Además, a qué otro pretendiente sondearía

La búsqueda de Riquelme en

Con ansiados regresos y bajas de peso, Marcelo Gallardo dio la lista de River Plate para visitar a Libertad

El Millonario tiene todo definido para enfrentar al conjunto paraguayo en el marco de la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

Con ansiados regresos y bajas

La caótica final de básquet en Bahía Blanca que consagró a un histórico como campeón tras un feroz ataque en la platea

Olimpo festejó el título local en el mítico estadio Osvaldo Casanova tras derrotar en una serie apasionante a Napostá

La caótica final de básquet
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuándo será la tormenta de

Cuándo será la tormenta de Santa Rosa en Argentina en 2025

Día del Niño 2025: 5 actividades gratis para disfrutar con los chicos en CABA

Todos los nutrientes que aporta el tomate

Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abusar sexualmente de Julieta Prandi y quedó detenido

La primera foto de Claudio Contardi detenido tras ser condenado por abusar sexualmente de Julieta Prandi

INFOBAE AMÉRICA
Israel confirmó la muerte de

Israel confirmó la muerte de un alto comandante de Hamas que participó en el secuestro de tres militares

Lactancia materna sin complicaciones: técnicas efectivas y beneficios según expertos en salud

Por qué faltar a clases en años de transición puede marcar el futuro académico

El jefe de la OTAN habló a 48 horas de la cumbre entre Trump y Putin: “La pelota está en el tejado del presidente ruso”

Nacieron cuatro cachorros de león de Berbería, una especie muy rara cuya población se encuentra extinta en estado salvaje

TELESHOW
El festejo íntimo de cumpleaños

El festejo íntimo de cumpleaños de la hija de Vanina Escudero y Álvaro Navia que selló la reconciliación con Silvina

Así se enteró Julieta Prandi de la sentencia a Claudio Contardi: “¿Cómo que la acaban de leer?"

Los días de Oriana Sabatini entre Italia y Buenos Aires: la pasión por su trabajo, amigos y sus lecturas preferidas

Julieta Prandi habló después de la condena a su exmarido por abuso sexual: “Siento que hoy empiezo a vivir”

La táctica de Evangelina Anderson para identificar las malas ondas en el ambiente: “Sale blanquito”