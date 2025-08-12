Deportes

La tajante respuestas de Charles Leclerc ante la crisis que atraviesa Lewis Hamilton en Ferrari

El piloto monegasco defendió a su compañero ante la ola de cuestionamientos después del resultado obtenido en la primera parte de la temporada

Leclerc habló de Lewis Hamilton
Leclerc habló de Lewis Hamilton tras sus fuertes autocríticas

Lewis Hamilton atraviesa una de las etapas más difíciles de su carrera en la Fórmula 1. Pese a que el británico llegó a Ferrari con la expectativa de liderar el resurgimiento de la escudería, la temporada ha resultado mucho más complicada de lo previsto. Tras catorce Grandes Premios sin alcanzar el podio y con solo una victoria en la carrera Sprint de China, el siete veces campeón del mundo ha expresado públicamente su frustración, al punto de autodefinirse como “absolutamente inútil” y sugerir que la Scuderia “probablemente necesite cambiar de piloto”.

Este nivel de autocrítica, inusual incluso para un piloto del perfil de Hamilton, despertó inquietud tanto dentro como fuera del equipo. Sin embargo, Charles Leclerc, compañero y principal rival interno del británico, adoptó una postura diferente y salió al paso para respaldar al veterano corredor del Cavallino Rampante.

Leclerc, piloto monegasco que encabeza la clasificación interna de Ferrari esta temporada, subrayó la importancia del trabajo colectivo por encima de los resultados individuales y defendió abiertamente a Hamilton frente a las críticas y a sus propias dudas. En declaraciones a PlanetF1 y compartidas también por SoyMotor.com, sostuvo: “Al fin y al cabo, somos un equipo, y por mucho que quiera terminar por delante de Lewis, quiero que ambos tengamos éxito, y que Ferrari tenga éxito. Obviamente, este fin de semana ha sido difícil para Lewis, pero no tengo ninguna duda de que es algo puntual”.

Tras el Gran Premio de Hungría, en el que Hamilton terminó fuera de los puntos por primera vez en su carrera y se mostró sombrío ante la prensa, Leclerc expresó una visión optimista de cara al futuro inmediato de su compañero. “Estoy seguro de que la segunda parte de la temporada será mucho más positiva”, afirmó, dejando claro su deseo de que ambos pilotos contribuyan al éxito de Ferrari.

El monegasco añadió en Bélgica, días antes: “Esto realmente está en segundo plano por ahora, mi objetivo principal en este momento es devolver a Ferrari a la cima y Lewis no es mi objetivo”.

Lewis Hamilton no está teniendo
Lewis Hamilton no está teniendo una buena temporada en Ferrari (Reuters)

La temporada de Hamilton ha estado marcada por dificultades inesperadas. Mientras Leclerc ha conseguido clasificaciones y resultados consistentes, Hamilton ha oscilado entre posiciones secundarias y resultados inéditos para su carrera, clasificando 18º, 16º y 12º en las últimas pruebas, incluyendo el Sprint de Spa-Francorchamps. Incluso en pruebas complicadas para ambos, Leclerc no titubeó al respaldar el compromiso y el potencial del británico: “Obviamente, este fin de semana fue difícil para Lewis, pero no tengo dudas de que fue un hecho aislado".

Internamente, la actitud de Leclerc ha sido celebrada por el director del equipo, Frédéric Vasseur, quien también reconoció que Ferrari subestimó el desafío que representaba incorporar a un piloto de la talla y trascendencia de Hamilton. Vasseur admitió en DAZN España: Subestimamos el reto al que se enfrentaba Hamilton al principio de la temporada. Después de todo, él venía de una carrera de 20 años en el entorno de Mercedes, 10 años en McLaren y 10 en Mercedes, y no es fácil cambiar todo eso".

El periodo que debía marcar el punto de inflexión para Ferrari, con Hamilton como figura central, se ha transformado en una transición llena de obstáculos. El equipo italiano, que aspiraba a dejar atrás años de reconstrucción y consolidar su regreso a la cima, ha visto cómo el dominio de McLaren se mantiene, y las expectativas internas han tenido que ajustarse a una realidad más exigente.

Ferrari afronta ahora la segunda mitad de la temporada con una doble misión: elevar el rendimiento general y brindar el apoyo necesario a Hamilton para que recupere la confianza, mientras mantiene la cohesión interna. El respaldo público de Leclerc hacia el británico deja claro que, al menos hacia afuera, la prioridad sigue siendo el éxito del equipo por encima de todo.

