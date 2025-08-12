“Cuando los enfrento, ellos me quieren sacar la plata”: la particular reflexión de una figura argentina sobre los campeones del mundo

Di María (Rosario Central), Paredes (Boca) y Montiel (River), tres de los campeones del mundo que juegan en la liga argentina

Nahuel Losada, arquero de Lanús, se consolidó como una pieza fundamental en la levantada del equipo en el Torneo Clausura y en la clasificación en los distintos frentes de competencia. Tras un inicio adverso en el semestre, el Granate encontró ritmo y logró encadenar tres victorias consecutivas entre la Copa Argentina y el torneo local, todas con la valla invicta, mérito en el que Losada resultó determinante. El guardameta valoró el momento del equipo y señaló el compromiso colectivo, la confianza recuperada y la unión del grupo como factores clave para este presente.

Losada reflexionó sobre las dificultades iniciales y destacó la capacidad del plantel para sobreponerse. “Estamos latentes en tres torneos, eso es importante”, subrayó. También hizo énfasis en la importancia de mantener la racha positiva e insistió en la necesidad de continuar por esa senda.

Sin embargo, una particular visión sobre su experiencia enfrentando a jugadores campeones del mundo con la selección argentina se volvió viral. “Son jugadores que nos pusieron muy contentos a toda la Argentina, pero a la hora de jugar ellos vienen a sacarme la plata a mí y yo quiero sacarle la plata a ellos. Nosotros vivimos el presente, y el presente es que gane Lanús. Los enfrentas y los querés pasar el respeto, en esas dos horas de laburo es a cara de perro”, afirmó en diálogo con Doble Amarilla, dejando a un lado el respeto momentáneamente para enfocarse en el juego.

Nahuel Losada, arquero y referente de Lanús

En este sentido, Losada describió el duelo en un penal con Ángel Di María y reconoció la dificultad de anticipar al “Fideo” por su jerarquía. “Cruzamos dos o tres palabras antes de que me patee el penal. Lo tomamos como un jugador normal, yo jugaba mi partido y quería ganarle. Fui participe del resultado del partido, una lástima. Tengo que destacar que en los penales es muy bueno. No pude sacarle la ficha, lo analicé mucho y tiene un segundo más, por eso la trayectoria que tuvo y la clase de jugador que es”, afirmó.

Consultado sobre el arbitraje en el fútbol argentino, Losada sostuvo que el tema atraviesa una etapa de fuerte cuestionamiento. Señaló que “el arbitraje está entrando en un terreno muy debatible”, y atribuyó el clima de crispación a un contexto social alterado. Sostuvo que la falta de declaraciones por parte de los árbitros contribuye a la falta de comprensión de sus perspectivas y lamentó el deterioro del respeto hacia ellos, recordando la importancia de mantener la cordura dentro del campo.

Sobre la implementación del VAR, Losada fue crítico y opinó que aún “no hay nada claro” sobre su funcionamiento y su uso en los partidos. Además, elogió figuras con fuerte ascendencia dentro del equipo, como Lautaro Acosta, a quien consideró una voz autorizada, y Carlos Izquierdoz, al que definió como “líder nato” y un referente serio dentro del grupo.

En lo individual, el arquero hizo especial mención a la influencia de Emiliano “Dibu” Martínez, al que calificó como “el mejor del mundo hoy en día”, y mencionó también la inspiración de Tito Bonano en sus inicios.