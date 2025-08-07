El Manchester United le puso precio a Garnacho: cuánto le pedirá al Chelsea para desprenderse del delantero

Garnacho espera precisiones sobre su futuro

El futuro de Alejandro Garnacho es una verdadera incógnita. Fuera de la consideración del entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, el atacante argentino ni siquiera fue incluido en la lista de 32 futbolistas que viajaron a Estados Unidos para realizar la pretemporada. Ante ese panorama, según indican desde Inglaterra, el Bichito podría continuar su carrera en otro club de la Premier League.

El equipo que tiene en la mira al extremo de 21 años es el Chelsea, último campeón del Mundial de Clubes. Así lo informó el periódico británico, The Sun, que reveló que el conjunto londinense realizó una exhaustiva investigación, en la que se incluyó una serie de verificaciones de antecedentes sobre su carácter y personalidad, y está satisfecho con los resultados.

Estas averiguaciones que realizaron The Blues estuvieron enfocadas sobre todo en los últimos comportamientos de Garnacho. Vale recordar que las tensiones entre el futbolista y Amorim se intensificaron luego de las declaraciones del extremo tras la derrota del Manchester United frente al Tottenham en la final de la UEFA Europa League, lo que agravó la ya precaria relación entre ambas partes y consolidó la exclusión definitiva del argentino del equipo.

“Maresca espera fichar tanto a Garnacho como a Xavi Simons del RB Leipzig antes del cierre del mercado de pases. Se espera que el United pida alrededor de 40 millones de libras (alrededor de 54 millones de dólares) por el argentino", informó el periódico británico.

El combinado londinense, que ya cuenta en sus filas con Enzo Fernández, referente de La Scaloneta, mantiene al atacante como un objetivo prioritario y está a la espera de que en Old Trafford definan su valoración económica, aspecto que será crucial para cualquier negociación.

El club de Stamford Bridge planea presentar una oferta por el joven delantero antes de que cierre la ventana de traspasos, aunque ese movimiento también depende de que el Manchester United culmine su búsqueda de un nuevo delantero, entre ellos Benjamin Sesko.

“Garnacho quiere algo diferente con un liderazgo diferente. Y lo entiendo. Así que creo que no es un problema. A veces te adaptas a un chico y conectas. Otras veces, buscas un nuevo reto. Así que intentamos que todo salga bien para todos: el club, el entrenador y los jugadores. Es algo natural en el fútbol”, había declarado el propio Amorim, luego de que lo marginara de la pretemporada.

Según el diario inglés, en Los Blues también podría darse una extensa migración y Jackson, quien firmó un contrato de nueve años, encabeza la lista de los que podrían partir.

Incluso podría formar parte en la operación por Garnacho, aunque el Newcastle y el Aston Villa también han considerado incorporar al senegalés.

Por otro lado, el Burnley y el Chelsea siguen negociando la venta de Armando Broja, quien estuvo entrenando al margen del plantel porque no está en consideración de Maresca.

Otros intérpretes que deberán buscar un destino lejos de Stamford Bridge son Raheem Sterling, Ben Chilwell, Axel Disasi, Renato Veiga, Alfie Gilchrist, Carney Chukwuemeka y Lesley Ugochukwu. En este sentido, la directiva ya trabaja en la salida de cada uno de ellos, lo que evidencia la magnitud de la renovación que afronta la entidad que ganó el último Mundial de Clubes.

La situación de estos futbolistas es diversa. Varios regresan tras cesiones en equipos como Arsenal, Crystal Palace, Aston Villa, Juventus, Sheffield United, Borussia Dortmund, Southampton y Everton. Sin embargo, algunos casos llaman especialmente la atención por el volumen de la inversión realizada en su momento. Axel Disasi, por ejemplo, llegó hace dos temporadas por 45 millones de euros, mientras que Sterling llegó luego de una operación valuada en 56.200.000 euros. Estas cifras subrayan la volatilidad del mercado y la rapidez con la que un jugador puede pasar de ser una apuesta estratégica a convertirse en prescindible.