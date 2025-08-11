El posteo de Germán Pezzella tras su grave lesión en River: el mensaje de apoyo del Dibu Martínez y los jugadores de la Selección

El posteo de Pezzella

“Es un golpe duro, pero que con trabajo, constancia y paciencia será un lindo recuerdo, porque algo positivo sacaré de todo esto”. Con estas palabras, Germán Pezzella transmitió a los hinchas de River Plate su determinación para afrontar la lesión que lo alejará de las canchas durante varios meses.

El defensor, campeón del mundo con la selección argentina y referente del club, eligió dirigirse a la comunidad millonaria a través de un mensaje en redes sociales, agradeciendo el apoyo recibido y comprometiéndose a acompañar al equipo desde otro rol mientras dure su recuperación.

Rápidamente, la publicación se llenó de comentarios de apoyo hacia el zaguero, entre los que se destacaron los de sus compañeros en la Albiceleste. “Muchas fuerzas Ger!! Vamos dale!!”, escribió Lisandro Martínez y Cristian Cuti Romero expresó: “Mucha fuerza amigo”.

Quien también decidió enviarle ánimo a Pezzella fue Emiliano Martínez. El Dibu reposteó en sus historias la publicación de River en Instagram y escribió: “Estamos con vos hermano”.

La noticia se confirmó tras los estudios médicos realizados el domingo por la mañana en el Centro Rossi de Belgrano: Pezzella sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, una lesión que lo obligará a someterse a una larga rehabilitación, estimada entre seis y ocho meses.

El diagnóstico llegó apenas dos días después del clásico ante Independiente, donde el defensor debió abandonar el campo de juego entre lágrimas, reemplazado por Sebastián Boselli. La escena en el banco de suplentes, con Pezzella visiblemente afectado, reflejó la gravedad de la situación y anticipó el desenlace que luego confirmaría el parte médico.

*La lesión de Pezzella

La jugada desafortunada se produjo en los minutos finales del primer tiempo, durante una disputa de balón con Walter Mazzanti. Un choque de piernas derivó en una torsión de la rodilla izquierda de Pezzella, quien fue atendido en el campo por el cuerpo médico antes de que el entrenador dispusiera su reemplazo. Tras el empate sin goles, Marcelo Gallardo expresó su preocupación: “Suponemos que es de gravedad”, anticipó, consciente de la magnitud del golpe para el equipo.

El antecedente personal de Pezzella en 2012, cuando atravesó una lesión similar en la rodilla derecha, le permitió reconocer de inmediato la naturaleza del problema. La confirmación de la rotura implica que el regreso del defensor a la competencia oficial se producirá recién en 2026, una baja sensible para el plantel que lo había reincorporado a mediados de 2024 con el objetivo de fortalecer la defensa y aportar jerarquía en instancias decisivas.

La ausencia de Pezzella se suma a las de otros jugadores clave que también presentan problemas en las rodillas, aunque de menor gravedad. Maxi Salas y Lucas Martínez Quarta padecen esguinces distales del ligamento colateral medial.

Por su parte, Martínez Quarta mantiene la esperanza de recuperarse a tiempo para el partido de vuelta ante Libertad, programado para el 21 de agosto en el estadio Monumental. Para el encuentro de ida en Asunción, el entrenador deberá confiar en Sebastián Boselli, quien fue repescado de su préstamo en Estudiantes.

La lesión de Pezzella habilita a River a incorporar un refuerzo del ámbito local, posibilidad que podría materializarse si el club lo considera necesario para afrontar los compromisos venideros, incluidos unos eventuales cuartos de final de la Copa Libertadores.

El impacto de la baja de Pezzella trasciende lo estrictamente futbolístico. Su liderazgo y experiencia resultaban fundamentales para el grupo, y ahora deberá ejercer esa influencia desde fuera del campo. En su mensaje, el defensor subrayó su compromiso: “Voy a estar apoyando y ayudando a mis compañeros desde otro lugar pero con el mismo compromiso y amor por estos colores. Nos vemos pronto”.