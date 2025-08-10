El drama de un piloto de Nascar tras ganar una carrera: sufrió una fuerte caída en medio del festejo y fue hospitalizado

Temerosa caída de piloto de Nascar en medio de los festejos tras ganar

El piloto estadounidense Connor Zilisch, de 19 años y líder en puntos de la NASCAR Xfinity Series, resultó hospitalizado tras una caída mientras celebraba su sexta victoria en la temporada. El incidente ocurrió en Victory Lane de Watkins Glen International, poco después de una destacada actuación en la pista.

Finalizada la carrera, Zilisch intentó subirse al techo de su Chevrolet No. 88, del equipo JR Motorsports, para festejar ante miles de seguidores. En pleno festejo, el piloto perdió el equilibrio al quedar su pie izquierdo atrapado en la malla de la ventanilla del conductor. El joven cayó de cabeza desde la parte superior del coche hasta el asfalto, quedando inmóvil.

Los servicios médicos ingresaron rápidamente a la zona de celebración. Tras realizarle una primera evaluación, el piloto fue trasladado en camilla al centro médico del circuito, donde lo describieron como “despierto y alerta”. Debido a la naturaleza del golpe, se optó por trasladarlo a un hospital local para estudios más detallados. NASCAR confirmó horas después que Zilisch se encontraba consciente y que las pruebas de cabeza y cuello habían resultado favorables.

La noticia de la caída generó preocupación inmediata en el paddock y en las redes sociales. Zilisch utilizó sus cuentas oficiales para tranquilizar a sus seguidores. “Gracias a todos por comunicarse hoy. Salí del hospital y ya estoy mejorando. Afortunadamente, las tomografías computarizadas de mi cabeza están bien, solo tengo una clavícula rota. Agradecido con todos los médicos por la rápida atención y agradecido de que no haya sido peor”, publicó el piloto.

El equipo Trackhouse Racing, con el que Zilisch tenía previsto correr el domingo en la NASCAR Cup Series también en Watkins Glen, anunció que no tomará la largada en la prueba de élite. “Trackhouse Racing decidió retirar el Chevrolet No. 87 de Red Bull de la carrera de la NASCAR Cup Series de mañana en Watkins Glen International. Le deseamos a Connor una pronta recuperación”, expresó la escudería en un comunicado.

El accidente de Zilisch puso el cierre a una jornada de alto voltaje en el trazado neoyorquino. El piloto de Carolina del Norte lideró 60 de las 82 vueltas para quedarse con la sexta victoria de la temporada, superando el caos generado por un accidente múltiple que involucró a 16 vehículos en las etapas finales, así como un duelo directo con Shane van Gisbergen, compañero de equipo a quien Zilisch superó después de un contacto en la vuelta 65.

Mardy Lindley, jefe de equipo de Zilisch en JR Motorsports, valoró la actuación de su piloto y expresó su preocupación tras el accidente: “Hizo un trabajo excelente remontando y tomando la delantera. Rezo por Connor ahora mismo para que esté bien. Creo que va a estar bien”, comentó Lindley a SiriusXM NASCAR Radio.

Además de su reciente victoria en Watkins Glen, Zilisch suma una racha notable de 11 resultados consecutivos en el top 5 y cinco victorias desde que regresó a las pistas tras lesionarse la espalda en un accidente en Talladega en junio. El piloto tuvo que ausentarse de una fecha por esa lesión, pero regresó con fuerza en la segunda mitad de la temporada.

El piloto festejó arriba del auto

Para la carrera dominical de la NASCAR Cup Series, Zilisch iba a disputar su cuarta participación del año en la máxima categoría con Trackhouse Racing, completando así su primera triple jornada en las principales divisiones nacionales. Tras el accidente, la escudería oficializó su ausencia para priorizar su recuperación.

Más allá de la situación de Zilisch, la cita sabatina se vio marcada por múltiples incidentes. En la vuelta 74, Austin Hill protagonizó un choque al intentar adelantar a Michael McDowell, lo que desencadenó una colisión en cadena que involucró a nueve pilotos adicionales, entre ellos aspirantes al playoff. “Intentaba adelantar al 88 [Connor Zilisch] lo más rápido posible porque se alejaba de nosotros y pensé que tal vez podríamos tener una oportunidad de competir con él y luchar por la victoria. Tuve una salida explosiva del Carrusel. Pensé que estaba intentando pillar a McDowell desprevenido y llegar a su lado izquierdo. Esperaba que se moviera hacia la derecha y me diera espacio, pero no fue así”, declaró Hill al analizar el incidente.

Zilisch y el equipo JR Motorsports, liderado por el ex piloto Dale Earnhardt Jr., no han establecido aún un calendario para el regreso del piloto a la competencia. La siguiente instancia decisiva será la apertura de los playoffs de la Xfinity Series en Portland, pautada para el 31 de agosto, una fecha clave para las aspiraciones de campeonato del joven estadounidense.