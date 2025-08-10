8 frases de Gallardo tras el empate de River: de la racha de lesiones a su preocupación de cara al duelo de Copa Libertadores

Luego del empate sin goles entre Independiente y River Plate, Marcelo Gallardo realizó un análisis de lo sucedido en el campo de juego del Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini en la habitual conferencia de prensa y se mostró cauto respecto a la lesión de Germán Pezzella, quien se retiró durante el partido con dolor en su rodilla izquierda.

“Creo que el punto fue lo más rescatable de la noche. No hicimos lo que nosotros queríamos hacer ante un Independiente que tenía una energía diferente en el juego y por momentos fue superior. Por suerte tenemos un gran arquero”, dijo el Muñeco sobre la igualdad en Avellaneda y la gran actuación de Franco Armani, que evitó en varias oportunidades el gol del rival.

En cuanto a la autocrítica por el flojo rendimiento colectivo mostrado en el estadio de Independiente, el técnico de River expresó: “Estuvimos imprecisos y fue general. Lo único que se destaca hoy es no haber perdido, pero no es la intención nuestra conformarse con eso”.

En cuanto a la posible gravedad de la lesión de Pezzella, Gallardo no quiso adelantarse al diagnóstico médico y se refirió a las otras bajas del equipo: “Son varios los lesionados los que tenemos. Tenemos una muy mala racha que continuó con la lesión de Germán. Ya teníamos la de Martínez Quarta, Driussi y Salas, que ya están en el proceso de recuperación. Paulo Díaz (fue reemplazado por Lautaro Rivero) tenía la rodilla inflamada y veremos su evolución". Y reiteró: “Lo de Pezzella veremos. En un principio voy a ser cauto para esperar los resultados del estudio que se va a hacer mañana”.

*Gallardo destacó el debut de Rivero

Por otra parte, el DT ponderó la actuación del debutante Lautaro Rivero y explicó que desconoce el reglamento de Conmebol en caso de tener que incluir al joven defensor en reemplazo de Pezzella para la lista de buena fe de la Copa Libertadores. El miércoles, el Millonario visitará a Libertad en Asunción por la ida de los octavos de final del torneo continental.

Sobre el duelo ante conjunto paraguayo, Gallardo señaló: “La serie contra Libertad va a ser difícil, como toda serie de Copa Libertadores. Es un equipo que va a intentar ganar en su estadio y con su gente. Nosotros tenemos que mostrar una postura diferente a la que mostramos hoy. Eso es lo que más me preocupa. Tendremos que hacer un gran partido, mejorando lo de hoy".

Lo que se le viene al Millonario es el próximo jueves el choque ante Libertad de Paraguay, en Asunción, por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. La vuelta se jugará siete días más tarde, en el Estadio Monumental. Entremedio habrá partido ante Godoy Cruz de Mendoza en Núñez, por la quinta fecha del Torneo Clausura.

OTRAS FRASES DE MARCELO GALLARDO:

- La recuperación de Sebastián Driussi: “Está dentro de los plazos que habíamos pensado. Todavía no se sentía cómodo en la exigencia y veremos cómo viene evolucionando. No nos sirve que llegue con alguna incomodidad. Esperaremos el tiempo que sea necesario (Driussi)

- El cambio de Enzo Pérez: “La salida fue porque el partido estaba intenso en la zona media y era para no desgastarlo. Había mucha energía en la mitad de cancha y fue para que no lo sufriera”.

- Juan Portillo: “Se recuperó de la dolencia con la que vino, el tema es que no venía entrenando y ese tiempo sin entrenamiento no le permitió estar. Buscamos su mejor puesta a punto para que cuando esté con el grupo pueda estar de la mejor manera. Su caso es de excepción porque lo necesitamos”.