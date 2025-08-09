Deportes

La historia detrás del chico que caminó 25 kilómetros picando una pelota de básquet por el título de Boca: "Decían que era imposible"

Joaquín Murias, de 13 años, inició el recorrido desde su casa, en Villa Ballester, hasta La Bombonerita y llegó tras casi ocho horas de viaje

Federico Henault

Por Federico Henault

El chico de 13 años recorrió 24 kilómetros desde su casa en Villa Ballester hacia el barrio de La Boca picando la pelota y cumplió su promesa tras el título del Xeneize en la Liga Nacional

El bicampeonato de Boca Juniors en la Liga Nacional tras la victoria en la serie final ante Instituto de Córdoba en un atrapante séptimo partido desató la euforia en una Bombonerita repleta que festejó el quinto título en la historia del club en la máxima categoría del básquet argentino. Entre esa multitud se encontraba un niño que siguió la campaña del equipo Azul y Oro y realizó una inusual promesa que se volvió viral en las redes sociales.

Joaquín Murias, de 13 años, continuó con una larga tradición familiar que consistía en realizar una caminata hasta la mítica Bombonera, como forma de agradecimiento al equipo por el campeonato. Para esta oportunidad, el chico que juega al básquet en las categorías formativas del Deportivo San Andrés redobló la apuesta y, a los 25 kilómetros de distancia que separa su casa en Villa Ballester y el estadio Luis Conde de La Boca, le sumó una dificultad: ir picando una pelota durante el trayecto.

“La idea viene ya desde el año pasado que lo hicimos cuando salimos campeones. La diferencia es que fuimos caminando sin la pelota y este año, para complicarla un poco más, fui picando la pelota. La experiencia me gustó, aunque me cansé más que la otra vez que tardamos casi seis horas y ahora lo hicimos en poco menos de ocho horas”, le contó Joaquín a Infobae.

La familia Murias venía realizando estas promesas desde la época gloriosa del equipo de fútbol de Boca conducido por Carlos Bianchi y las caminatas hacia el estadio ubicado en Brandsen 805 eran habituales con logros nacionales e internacionales. Luego, la costumbre cambió de deporte y comenzó con el título de Liga Nacional de la temporada 2023/24. “En final contra Instituto del año pasado, que se estaba complicando, dije: ‘Si llegamos a ganar esta Liga, vengo caminando’. Joaquín me respondió: ‘Yo te acompaño, yo voy’. Esta vez, mi hijo sintió que había que redoblar la apuesta, si llegábamos a ser bicampeones. Y bueno, ir picando la pelota fue motivada cien por ciento por él”, agregó Matías, el padre del pequeño caminante, en diálogo con este sitio.

La familia Murias, con Joaquín
La familia Murias, con Joaquín (en el medio) como protagonista al caminar unos 25 kilómetros picando la pelota para llegar a La Bombonerita (@MatiMurias3)

La travesía que comenzó en la localidad de Villa Ballester -ubicada en el municipio de San Martín-, no fue sencilla, ya que Joaquín debió pasar de emergencia por el club San Andrés a buscar una pelota nueva, ya que la que tenía en su casa estaba pinchada. Una vez solucionado el inconveniente, emprendió la caminata junto a su padre, Matías, y su tío, Julián. El recorrido fue resumido en las redes sociales con algunas postales que mostraban al joven picando la pelota por el puente de la avenida General Paz, el monumento al Cid Campeador, el Parque Rivadavia, la Avenida 9 de Julio y el Parque Lezama, entre otros lugares.

“Muchos me dijeron: ‘No, es imposible. ¿Cómo va a hacer veinticuatro kilómetros picando la pelota de básquet? La pelota se va a desintegrar, no le van a dar más los brazos, se va a aburrir...’ Aparte, algunas veredas de Buenos Aires están todas rotas. Pero bueno, fueron pasando las cuadras y nos fuimos dando cuenta de que Joaquín estaba convencido que lo quería hacer y que lo iba a hacer", relató el tío Julián, otro de los que se sumó a la aventura.

Pero Joaquín llegó, tras casi ocho horas de viaje, al hogar de los campeones vestido con los colores de Boca. Si bien en esta oportunidad la cancha estaba cerrada y no pudo entrar, la familia espera que pueda retratarse con la copa (como ocurrió el año pasado) y conocer a su ídolo Santiago Scala una vez que se retomen los entrenamientos. La noticia, no obstante, llegó a oídos del plantel y el técnico Gonzalo Pérez lo felicitó. También recibió un regalo especial del alero Martín Locu Cuello, quien le dio el pantalón con el que jugó la final en un campus de entrenamiento personalizado que hizo en Ramos Mejía.

“Uno de mis sueños sería jugar en la Liga Nacional en algún momento. Pero si no, llegar lo más lejos posible”, deseó Joaquín, quien es el primero de la familia en practicar básquet y que en 2023 decidió dejar el fútbol para sumarse al equipo de San Andrés, influenciado por un profesor de la colonia que le detectó habilidades al verlo lanzar la pelota al aro: “Me dijo que me vaya a probar. Fui, me gustó y elegí al básquet. Estoy entrenando y progresando mucho”. Antes de despedirse, el base prometió seguir desafiándose en caso de que el Xeneize logre un tricampeonato y avisó: “Algo tengo pensado, quizá una distancia más larga. Picando la pelota fue difícil, pero no imposible”.

LAS FOTOS DE LA TRAVESÍA DE JOAQUÍN DESDE VILLA BALLESTER HASTA LA BOMBONERITA:

Joaquín llegando a La Bombonera,
Joaquín llegando a La Bombonera, con la pelota en la mano
Joaquín en uno de los
Joaquín en uno de los trayectos hacia la cancha de Boca para cumplir con su promesa
Joaquín recorrió casi 25 kilómetros
Joaquín recorrió casi 25 kilómetros picando la pelota hasta llegar a la cancha de Boca
Joaquín con su papá y
Joaquín con su papá y su tío en la facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA
Joaquín en el Parque Lezama
Joaquín en el Parque Lezama en una de las últimas paradas antes de llegar a La Bombonerita
Joaquín cruzando la General Paz
Joaquín cruzando la General Paz con el balón de básquet
La foto más esperada: Joaquín
La foto más esperada: Joaquín en La Bombonerita tras cumplir la caminata de 25 kilómetros
(@Matimurias3)
(@Matimurias3)

