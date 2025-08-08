Deportes

Un choque lo dejó al borde de la muerte, volvió a jugar tras ocho meses pero su club de la Premier League lo dejó libre: “Me fracturé el fémur en cuatro partes”

West Ham confirmó que no renovará el contrato de Michail Antonio, quien sufrió la fractura de su pierna en diciembre de 2024

Michail Antonio no renovará su vínculo con el West Ham United (REUTERS/Tony Obrien)

West Ham United informó de forma oficial que no renovará el contrato de Michail Antonio, quien en diciembre de 2024 puso al mundo del fútbol en vilo al protagonizar un impactante accidente en una ruta de Inglaterra. El futbolista sufrió una importante lesión en una de sus piernas, algo que lo alejó de las canchas y lo obligó a perderse el resto de la temporada. Ahora, la institución aseguró que no extenderá su vínculo y lo despidió mediante un comunicado, aunque medios locales puntualizan en que el futbolista podría seguir ligado al club.

El punto de inflexión en la carrera de Antonio sucedió en el accidente del 7 de diciembre de 2024, ocurrido en Essex, Inglaterra. La gravedad de las lesiones, en particular la fractura en una de sus piernas, lo apartó de la actividad competitiva durante varios meses. Desde ese momento, Antonio no volvió a jugar con el primer equipo del West Ham. No obstante, su reaparición en el fútbol profesional se produjo el 17 de junio, cuando ingresó cinco minutos en la derrota de Jamaica ante Guatemala por la Copa Oro de la Concacaf. Posteriormente, sumó minutos frente a Panamá y Guadalupe, además de participar en un encuentro de pretemporada con el filial Sub-21 del club londinense en Boreham Wood.

Me di cuenta de lo cerca que estuve de morir. Estaba entre los dos asientos, parecía que iba a salir por la ventanilla. Mi pierna estaba completamente destrozada”, rememoró Michail Antonio al reconstruir el accidente automovilístico que sufrió, en una entrevista con el medio inglés BBC. A esto, sumó: “Me fracturé el fémur en cuatro partes diferentes. Tuve una sola cirugía laparoscópica. Me colocaron un poste en el muslo con cuatro pernos, es decir, tornillos y pernos para volver a unirlo”.

La imagen del West Ham que subió en sus redes sociales para despedir a Michael Antonio, de 35 años

Antonio, por entonces, también se refirió al brutal accidente que tuvo con su Ferrari FF, en lo que fue un día en el que el clima “era ventoso, húmedo y horrible”. “La parte trasera del coche se balanceaba constantemente hacia afuera, así que no me sentía seguro. Lo tenía desde hacía tres semanas y ya estaba pensando en devolverlo. Es extraño, porque durante todo este proceso me dijeron que estaba despierto y que hablaba con todo el mundo: la policía, la gente y la persona que me encontró”, comentó el futbolista de 35 años.

En esta misma línea, aseguró que fue a ver con sus propios ojos los restos destrozados del vehículo un par de meses después: “Me dio una sensación extraña en el estómago. Me hizo darme cuenta de lo cerca que estuve de morir. Había visto las fotos, pero en persona fue diez veces peor. El coche estaba hecho un desastre. Fue muy duro para mí”.

Sin embargo, más allá de su optimismo por recuperar el nivel futbolístico, West Ham confirmó que el futbolista no seguirá en el club después de que finalizara su contrato. “Todo el West Ham United le agradece sinceramente a Michail su excepcional y dedicado servicio con la camiseta burdeos y azul durante los últimos 10 años. En los próximos días y semanas, se publicará un nuevo reconocimiento a su magnífica contribución en los canales del club”, publicó la entidad en sus redes sociales.

El estado del vehículo de Antonio después del accidente (@COYIronscom)

El club también ha reiterado su compromiso de acompañar a Antonio en su proceso de rehabilitación, ofreciéndole acceso a entrenamientos, instalaciones y atención médica. “Michail siempre será una figura muy querida y respetada en la familia del West Ham United. Como ha sido el caso desde diciembre, el club continuará ayudándole y asistiéndole en su rehabilitación, ofreciéndole acceso a entrenamientos y cuidados médicos si los necesitará”, subraya el comunicado oficial.

No obstante, según informaron medios locales, el futuro inmediato de Antonio todavía permanece abierto. Aunque no ha comunicado si optará por retirarse o buscará prolongar su carrera en otro destino, el West Ham ha dejado la puerta entreabierta para que el jugador asuma un rol dentro de la estructura del club una vez finalice su etapa como futbolista. Las conversaciones podrían derivar en un puesto como entrenador y mentor en la academia, aprovechando su experiencia y ascendencia sobre las nuevas generaciones.

La carrera de Michail Antonio en el fútbol inglés se forjó desde los escalones más bajos. Antes de su llegada al West Ham, el delantero pasó por clubes como Reading, Cheltenham Town, Southampton, Nottingham Forest y Sheffield Wednesday. Su irrupción en la máxima categoría se produjo en 2015, y desde entonces se erigió en símbolo del club londinense, siendo nombrado Martillo del Año durante la primera temporada del equipo en el Estadio de Londres en 2016-17.

El delantero fue fichado en 2015 por 7 millones de libras (alrededor de 8,2 millones de euros) procedente del Nottingham Forest, disputó 323 partidos, anotó 83 goles y entregó 42 asistencias con la camiseta burdeos y azul. Su legado incluye la conquista de la Conference League en la temporada 2022/2023, un título que puso fin a una sequía de 43 años sin trofeos para la institución. Además, con 68 goles en 268 partidos de Premier League, Antonio ostenta el récord de máximo goleador del West Ham en la era moderna de la competición.

Las resonantes frases que dejó

El boxeador argentino Mirco Cuello

La agenda de los cinco

Escándalo en Bolivia: le tiraron

Operación relámpago: Marcos Rojo rescindió
El precio del oro alcanzó

Las tropas ucranianas tienen pocas

Ana Paula Dutil, la ex

