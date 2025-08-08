Deportes

Tras el triunfo de Estudiantes, Santiago Ascacibar habló sobre el interés de Riquelme para sumarlo a Boca Juniors

El Ruso se refirió al rumor que se instaló por el pedido del presidente xeneize a Juan Sebastián Verón

Santiago Ascacibar afirmó que mantiene su enfoque en Estudiantes de La Plata tras el interés de Boca Juniors. “Sí leí cuando me levanté a la mañana lo que se había dicho. No sabía mucho y vi que salió en varios lados”, fue la primera respuesta del Ruso a los rumores que se instalaron. En este sentido, en diálogo con ESPN, el mediocampista aseguró: “La verdad que tengo la cabeza puesta acá. Uno arrancó el año trabajando para este sueño que todos tenemos y creemos (que es la Copa Libertadores). Trabajo y hoy por tengo la cabeza puesta en el día a día”.

La oferta de Boca Juniors por Ascacibar, que incluyó 3.000.000 de dólares y el pase completo de Marcos Rojo, fue rechazada de inmediato por Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes. La propuesta fue considerada “ridícula” dentro del club platense, ya que el valor de mercado de Ascacibar ronda los 6 millones de dólares y su potencial de reventa es alto, mientras que Rojo, con 35 años y antecedentes de lesiones, quedará libre en cinco meses.

El equipo dirigido por Eduardo Domínguez logró su tercer triunfo consecutivo al vencer 2-1 a Independiente Rivadavia, resultado que lo dejó como líder del grupo A con 9 puntos y permitió superar una crisis inicial que había puesto en duda la continuidad del entrenador. Ascacibar destacó la exigencia del club: “Este club te exige por la Libertadores y también por el torneo local. Hay que responder a eso y tenemos equipo para hacerlo, hay que ir día a día”.

El mediocampista también expresó su deseo de integrar la selección nacional: “La Selección es un sueño, algo que uno anhela y quiere. Ojalá que en algún momento se pueda dar”.

Miguel Ángel Russo dio el visto bueno para ir en su búsqueda. Cuando al entrenador de Boca le preguntaron hace algunas horas si iba a llegar algún refuerzo más, deslizó: “Si a lo que tenemos podemos aportarle algo más, mejor, pero no es tan fácil. Ponerse la camiseta de Boca es completamente distinto a todo”.

“Sí, había hablado en diciembre (con Gago). Él quería sumarme, pero son temas que fueron pasando”, dijo Ascacibar en una entrevista televisiva. Y mencionó que también existió un interés de River: “Son los clubes más importantes de Argentina, que te ponen en el radar de todo en Europa y acá, pero Estudiantes me brindó todo y yo le puedo brindar el 100% y mi cabeza sigue acá. Quiero darle lo mejor al club porque sé que puedo darle más, y eso trato de demostrar día a día. Estoy con esas ganas y deseo”.

Acacibar tiene contrato vigente hasta diciembre de 2027 con el León, que está a punto de abrir los octavos de final de la Copa Libertadores ante Cerro Porteño (la ida será el miércoles 13 de agosto en Asunción). Este compromiso es, sin lugar a dudas, uno de los motivos por los que el club platense se aferra a una de sus figuras, que también fue mencionado como posible convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina en el último tiempo.

