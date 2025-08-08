Los tres partidos que le darán continuidad a la fecha 4 del Torneo Clausura con Tigre-Huracán en el inicio del día

Tigre recibirá a Huracán

La cuarta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino tendrá su continuidad con el duelo entre Tigre y Huracán, correspondiente a la Zona A. El partido, que será arbitrado por Hernán Mastrángelo, comenzará a las 19 en el estadio José Dellagiovana de Victoria y será televisado por la señal TNT Sports.

El Matador se recuperó de su derrota inicial ante Vélez y consiguió un triunfo ante Argentinos Juniors y un empate sin goles en la última fecha frente a Unión, en Santa Fe. Además, los dirigidos por Diego Dabove llegan con el ánimo en alza tras haber eliminado en octavos de final de la Copa Argentina a San Lorenzo.

Por su parte, el Globo logró imponerse en su última presentación por 1-0 ante Boca Juniors para conseguir su primera victoria en el Clausura. Sin embargo, el conjunto finalista del Apertura con Frank Darío Kudelka viene de quedarse afuera de la Copa Argentina luego de una derrota ante Lanús por 2 a 0 en el estadio de Quilmes.

En cuanto al calendario más próximo de ambos equipos, Huracán afrontará los octavos de final de la Copa Sudamericana en Colombia ante Once Caldas el martes 12 a las 19 horas. Por la quinta fecha del Clausura, los de Parque Patricios recibirán a Argentinos el sábado 16 desde las 16.15. Por su parte, Tigre visitará el viernes 15 (21 horas) a Racing en el Cilindro.

Probables formaciones:

Tigre: Felipe Zenobio; Martín Ortega, Joaquín Laso, Ramón Arias y Diego Sosa; Jabes Saralegui, Santiago González, Bruno Leyes, Elías Cabrera; Ignacio Russo y Blas Armoa. DT: Diego Dabove.

Huracán: Sebastián Meza; Tomás Guidara, Hugo Nervo, Nehuen Paz, César Ibáñez; Matko Miljevic, Rodrigo Cabral, Emmanuel Ojeda, Lucas Carrizo; Leonardo Sequeira y Matías Tissera. DT: Frank Darío Kudelka.

Estadio: José Dellagiovana

Árbitro: Hernán Mastrángelo

VAR: Ariel Penel

Hora: 19

TV: TNT Sports

NEWELL’S VS CENTRAL CÓRDOBA

Newell's se medirá ante Central Córdoba

En Rosario, Newell’s se medirá ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el marco de la cuarta jornada de la Zona A del Torneo Clausura. El cotejo comenzará a las 21 en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, con arbitraje de Andrés Merlos y televisación de ESPN Premium.

El conjunto que dirige el Ogro Cristian Fabbiani tendrá una baja importante para el encuentro. Darío Benedetto se lesionó y no será de la partida ante el Ferroviario. La Lepra buscará meterse en zona de playoffs tras un arranque irregular con una victoria (Independiente Rivadavia), un empate (Aldosivi) y una derrota (Banfield).

Los dirigidos por Omar De Felippe, en tanto, tienen el rabillo del ojo puesto en los octavos de la Copa Sudamericana (vienen de eliminar a Cerro Largo de Uruguay), en la que se medirán ante Lanús el próximo jueves 14 en Santiago del Estero. El Ferroviario acumula 5 puntos en el Clausura y viene de un triunfo 2-1 ante Defensa y Justicia en el estadio Madres de Ciudades.

En la próxima fecha del certamen local, Newell’s visitará el domingo 17 a Defensa y Justicia, mientras que Central Córdoba será local ante Barracas Central.

Probables formaciones:

Newell’s: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Ángelo Martino; Franco Orozco, Luca Regiardo, Éver Banega, Luciano Herrera; Gonzalo Maroni y Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Yuri Casermeiro, Jonathan Galván, Lucas Abascia, Braian Cufré; Matías Godoy, Fernando Juárez, José Florentín, Matías Godoy y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Árbitro: Andrés Merlos

VAR: Silvio Trucco

Hora: 21

TV: ESPN Premium

LANÚS VS TALLERES

Lanús buscará un nuevo triunfo en el Torneo Clausura en La Fortaleza frente a Talleres de Córdoba. El encuentro, válido por la Zona B, comenzará a las 21.15, tendrá a Nicolás Lamolina como árbitro y será televisado por TNT Sports.

El Granate viene de avanzar a cuartos de final de la Copa Argentina y tendrá por delante el jueves el inicio de su serie de octavos de la Sudamericana ante Central Córdoba. No obstante, los dirigidos por Mauricio Pellegrino intentarán sumar de a tres como local y así meterse en zona de clasificación a playoffs tras un comienzo con dos derrotas seguidas.

La T, en cambio, necesita sumar puntos ya que está comprometido con la lucha por salvarse del descenso ante la escasa cosecha en la tabla anual. Los comandados por Carlos Tevez lograron en sus últimos dos partidos una victoria (ante Independiente en Avellaneda) y un empate en Córdoba ante Godoy Cruz.

En la siguiente jornada, la quinta, Lanús visitará a Gimnasia el domingo 17; mientras que el lunes 18, Talleres será local en el Mario Alberto Kempes de San Martín de San Juan.

Probables formaciones:

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez o Armando Méndez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Franco Watson, Dylan Aquino y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Santiago Fernández, Juan Rodríguez, Gabriel Báez; Joaquín Mosqueira, Matías Galarza; Rick, Emanuel Reynoso, Valentín Depetri y Federico Girotti. DT: Carlos Tevez.

Estadio: Ciudad de Lanús

Árbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Héctor Paletta

Hora: 21.15

TV: TNT Sports

TABLA DE POSICIONES DEL TORNEO CLAUSURA:

TABLA ANUAL