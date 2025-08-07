Deportes

El profundo análisis de Diego Latorre sobre la crisis de Boca: “Un jugador triste, con conflictos, es un mal jugador”

El ex delantero del Xeneize detalló las claves para que el plantel logre salir de la peor racha de la historia del club

Boca Juniors atraviesa una intensa crisis: acumula 11 partidos sin ganar, la peor racha de su historia. A la evidencia de los números hay que añadirle múltiples factores: los cuestionamientos al entrenador Miguel Ángel Russo; las críticas a Juan Román Riquelme y al Consejo de Fútbol, que se cobraron la salida de dos de sus miembros (Chicho Serna y Raúl Cascini); los bajos rendimientos de figuras del calibre de Edinson Cavani y los conflictos internos con algunos jugadores relegados, como Marcos Rojo, Marcelo Saracchi y Cristian Lema.

El hecho de la ausencia de competencia internacional (el equipo no logró acceder a la fase de Grupos de la Copa Libertadores en 2024 y 2025) exacerbó los ánimos. Y este sábado desde las 16.30, ante Racing en La Bombonera, el Xeneize buscará reponerse ante Racing, por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

En ese contexto, Diego Latorre, ex futbolista surgido de la cantera auriazul y reconocido analista, reflexionó sobre la situación que vive la institución en medio de las presiones reinantes.

“En definitiva, domingo a domingo es volver a empezar, pero la situación que está viviendo Boca merece eso. Entiendo que lo que estoy diciendo es como que estoy afuera de la realidad, pero el próximo partido para Boca, como el siguiente, es el más valioso, tiene que ser el principio de una nueva etapa”, prologó en su aparición en el programa F90, por ESPN.

“Que los jugadores lo crean antes de entrar a la cancha”, propuso Gambetita. “Un jugador triste, con conflictos, es un mal jugador de fútbol. Es un jugador que va a rendir un 1% de lo que puede rendir. Un jugador triste, un jugador cargado, un jugador con equipaje, un jugador con problemas, un jugador que no tiene la cabeza libre, que la tiene contaminada... Y el entrenador, Román, el nuevo director deportivo, tienen que tratar de ayudar al futbolista, porque lo único que te salva es el domingo. Es jugar bien al fútbol. Y para jugar bien al fútbol necesitás libertad. Libertad no es agarrar y correr por toda la cancha, es tener la cabeza limpia para tomar decisiones, para saber elegir, para poder resolver“, explicó, con el respaldo de la experiencia.

Cuando el Chavo Fucks, compañero de panel, le habló de la “atmósfera tóxica” que sufre el vestuario y los pasillos de La Bombonera, Latorre profundizó: “No hay nadie que vaya a ayudar en las épocas de conflicto; todos se quieren aprovechar del conflicto”.

En el frente interno, el Xeneize busca solucionar algunos entuertos con la salida de los marginados: hoy la institución le hizo una oferta a Rojo para rescindirle el vínculo, que termina en diciembre. Y, en el césped, la verdad estará este sábado ante la Academia: allí, Boca intentará dar vuelta la página y darle impulso al ciclo de Russo, que aún no pudo ganar en su tercera gestión al frente del plantel.

