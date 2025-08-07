Deportes

El álbum de fotos de la primera boda gay del fútbol español: “Sigue siendo un acto valiente”

Alberto Lejárraga, arquero de la UD San Sebastián de los Reyes, se unió con el artista musical Rubén Fernández

Guardar
Alberto Lejárraga y Rubén Fernández,
Alberto Lejárraga y Rubén Fernández, la pareja que causó sensación en España (@alberto_leja)

Alberto Lejárraga, arquero de la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, se ha convertido en el primer futbolista del fútbol español en celebrar públicamente una boda gay. El enlace, realizado con el artista musical Rubén Fernández, representa un avance en la historia del deporte y un acontecimiento que trasciende lo personal para convertirse en un símbolo de libertad y visibilidad en el fútbol español. La celebración tuvo lugar en la Hacienda Las Fuentes de Mijas (Málaga).

El contexto de este acontecimiento revela la magnitud del paso dado por Lejárraga. En 2023, el guardameta ya había roto barreras al hacer pública su elección sexual, un gesto sin precedentes en el fútbol profesional de España. Aquella declaración coincidió con el ascenso del Marbella Fútbol Club —equipo en el que militaba entonces— a la cuarta división del fútbol español.

En ese momento, Lejárraga utilizó su cuenta de Twitter para compartir la alegría del logro deportivo junto a imágenes en las que aparecía con su familia, amistades y con su pareja. Dos de esas fotografías mostraban al portero abrazando y besando a Fernández.

Cabe recordar que el arquero milita actualmente en la UD San Sebastián de los Reyes, que juega en el Grupo 5 de la Segunda Federación de España. Esto sería la 4ª categoría del fútbol español, el cual es semiprofesional. Por su parte, Rubén Fernández es un artista musical que ya tiene cinco canciones publicadas en sus cuentas personales.

Alberto Lejárraga y Rubén Fernández
Alberto Lejárraga y Rubén Fernández declararon abiertamente que eran pareja en 2023 (@alberto_leja)

La reciente boda, celebrada en una ceremonia íntima que reunió a familiares y amistades cercanas, fue compartida por la pareja casi un mes después a través de sus redes sociales. En la publicación, ambos agradecieron el apoyo recibido: “Hacemos esta publicación para compartir todo esto, pero sobre todo para agradecer. Para agradecer a las personas que nos acompañasteis ese día. Para agradeceros a todos los que os habéis tomado un ratito para felicitarnos. Para agradeceros, en definitiva, a quienes os alegráis de que pudiéramos vivir un día tan, tan genial”.

Además, el futbolista subrayó la importancia personal del momento al escribir: “¡Casi tres semanas ya de estos momentos, sin duda de los mejores de nuestras vidas!”. Actualmente, la pareja disfruta de su luna de miel en Japón, mientras la noticia de su boda sigue generando reacciones en el ámbito deportivo y social, algo que también compartieron en sus redes sociales personales.

La repercusión de la boda ha ido más allá del círculo íntimo de la pareja. El propio Lejárraga compartió en sus redes una publicación del fotógrafo Fran Ortiz, quien reivindicó el valor de este tipo de enlaces en un entorno donde la homofobia aún persiste. Este destacó que, aunque los matrimonios entre mujeres futbolistas se han vuelto más habituales, en el fútbol masculino continúan siendo un tabú.

En su reflexión, el retratista señaló: “Una boda gay es importante porque sigue siendo un acto valiente. Porque aunque estemos en 2025, todavía hay rincones (y mentes) donde amar a quien te dé la gana parece un delito”. A esto, agregó: “Y celebrar ese amor públicamente, con traje, arroz y beso delante de todos, es una forma preciosa de decir: ‘Estamos aquí, somos felices y no vamos a escondernos’. ¿Y si uno de los novios es futbolista profesional? Pues entonces la cosa se pone aún más potente”.

LAS MEJORES FOTOS DEL CASAMIENTO ENTRE LEJÁRRAGA Y FERNÁNDEZ

Temas Relacionados

Alberto LejárragaRubén FernándezFútbol EspañolUnión Deportiva San Sebastián de los Reyesdeportes-argentina

Últimas Noticias

La decisión que tomó Gallardo con los cuatro jugadores prescindibles del plantel de River

El Muñeco dispuso que Matías Kranevitter, Manuel Lanzini, Matías Rojas y Federico Gattoni se entrenen a contraturno. Las razones

La decisión que tomó Gallardo

El Manchester United le puso precio a Garnacho: cuánto le pedirá al Chelsea para desprenderse del delantero

El equipo de Enzo Fernández es uno de los interesados por el atacante de la selección argentina

El Manchester United le puso

Etcheverry y Báez inician su camino en el Masters 1000 de Cincinnati: ¿a qué hora y cómo ver los partidos?

La última gran cita previa al US Open comienza este miércoles con dos de los seis argentinos clasificados en cancha. Los detalles

Etcheverry y Báez inician su

El sorprendente impacto que tuvo la película de la F1 en los ingresos de la categoría: el dinero en premios que repartió

Liberty Media, la compañía que ostenta los derechos comerciales de la Máxima, presentó un informe con los detalles

El sorprendente impacto que tuvo

Conmoción en el deporte: a los 16 años, murió Matilde Itzcovich, una de las grandes promesas del automovilismo de Uruguay

La joven piloto ya era una de las figuras emergentes en kartings

Conmoción en el deporte: a
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Corte Suprema pone en

La Corte Suprema pone en suspenso la extradición de un ex Brigadas Rojas que reclama Italia

“Muerte violenta”: quién es el principal sospechoso en el caso del cadáver hallado al lado de una casa de Cerati

La trastienda de la foto de Milei en La Matanza: quiénes lo acompañaron y por qué eligieron el eslogan “kirchnerismo Nunca Más”

Droga, prostitución y muerte en Constitución: el cruel asesinato de Lidia Isabel

Uno de los países que el FMI señala como ejemplo para la Argentina anunció un plan para acumular reservas por tres años

INFOBAE AMÉRICA
El líder de las bandas

El líder de las bandas armadas de Haití amenazó con derrocar al Consejo Presidencial de Transición

La oposición brasileña reunió firmas para pedir la destitución del juez Alexandre de Moraes tras el arresto domiciliario de Bolsonaro

Las dudas sobre la imparcialidad del fiscal de la CPI Karim Khan retrasan la investigación en Venezuela

Los impuestos a las importaciones en Estados Unidos alcanzaron el mayor nivel en casi cien años

El Gobierno de Líbano aceptó la propuesta de Estados Unidos sobre el desarme de Hezbollah

TELESHOW
El sentido mensaje de Carolina

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”

Eva Bargiela reveló el nombre que eligieron con Gianluca Simeone para su hijo: “Íbamos cambiando todo el tiempo”

La palabra de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, acusado de violación: “Jamás la traté mal”

Julieta Prandi habló sobre el acto fallido de su exmarido en el juicio por violación: “Le ganó el inconsciente”