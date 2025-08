Tras el guiño a Estudiantes, Marcos Rojo redobló la apuesta con un explosivo video: el dardo a Boca de su representante

Marcos Rojo redobló la apuesta en Boca con un explosivo video

“Bandoleros” suena de fondo mientras imágenes de Marcos Rojo con la cinta de capitán, celebrando goles y enfrentando a River Plate, se suceden en un video publicado en sus redes sociales. El mensaje, aunque sin palabras, resulta inequívoco: el defensor recurre a sus mejores momentos en Boca Juniors para reivindicar su paso por el club, justo cuando su futuro parece sentenciado. La elección de la música y las escenas no deja lugar a dudas sobre el trasfondo de la publicación, que llega en un contexto de aislamiento total del plantel profesional y tras las declaraciones de Miguel Ángel Russo que atribuyen la decisión de marginarlo a Juan Román Riquelme y al Consejo de Fútbol.

La situación de Rojo en Boca Juniors se ha deteriorado de forma abrupta. Aunque su contrato sigue vigente hasta diciembre, el ex capitán ya no participa de los entrenamientos ni mantiene contacto con el cuerpo técnico. Su exclusión, que comenzó en el Mundial de Clubes, se consolidó cuando el entrenador decidió no incluirlo ni un minuto en el partido frente a Auckland City, a pesar de que el defensor estaba en condiciones físicas para jugar. Incluso se produjo una discusión entre ambos antes de ese encuentro, lo que marcó un quiebre definitivo en la relación.

La versión de Russo sobre el origen de la decisión añade un matiz institucional al conflicto. El técnico sostiene que la determinación de apartar a Rojo de todas las actividades, incluidas las prácticas, provino directamente de la dirigencia encabezada por Riquelme y el Consejo. Esta afirmación refuerza la percepción de que el ciclo del defensor en el club ha llegado a su fin, aunque todavía no exista un acuerdo formal para su salida anticipada. El club evalúa seriamente esa posibilidad.

El guiño de Marcos Rojo a Estudiantes de La Plata

En paralelo a este distanciamiento, Rojo ha optado por expresarse a través de gestos simbólicos en sus redes sociales. El lunes, publicó una historia celebrando los 120 años de Estudiantes de La Plata, su club de origen, lo que fue interpretado como un guiño a su pasado y, quizás, a su futuro. Ahora, con el video acompañado por “Bandoleros”, suma un nuevo capítulo a una saga que parece encaminarse hacia una despedida inminente. El defensor, que hasta hace poco era subcapitán y referente del vestuario, se encuentra ahora completamente apartado, sin diálogo con el entrenador y con su continuidad en suspenso.

La publicación de Rojo no requiere explicación adicional. El repaso de sus momentos más destacados en Boca Juniors, la elección de la música y el contexto de su aislamiento funcionan como una declaración silenciosa sobre su situación actual. El club analiza los pasos a seguir mientras el jugador, a través de sus redes, deja entrever que su ciclo en la institución está a punto de cerrarse.

Asimismo, su representante, Kristian Bereit, también quedó en el centro de la polémica tras una publicación en redes sociales que generó malestar entre los hinchas de Boca Juniors. El agente compartió una imagen en la que se ve al defensor argentino junto a la leyenda “Respect” (respeto). El pedido de Barnett tiene que ver con las críticas que ha recibido su representado en los últimos días.

El singular posteo del representante de Marcos Rojo