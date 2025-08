Fue una de las grandes promesas de Boca Juniors, se marchó a Europa días después de su debut y volverá al fútbol argentino tras once años

Leo Suárez firmó con Estudiantes de La Plata (Foto: estudiantesdelaplata.com)

La historia de Leonardo Suárez se enmarca en uno de los tantos casos de promesas del fútbol argentino que casi no llegan a sumar rodaje en el país antes de emigrar a las tentadoras luces de Europa. El atacante de 29 años, que surgió de Boca Juniors en el 2014, se marchó al Villarreal después de completar apenas 60 minutos como profesional en el Xeneize y, más de una década después, retornará al país tras una extensa carrera por México: firmó con Estudiantes de La Plata.

“El mediocampista ofensivo Leonardo Suárez se transformó este lunes en la tercera incorporación de Estudiantes para el segundo semestre de 2025, tras las llegadas de Fernando Muslera y Leandro González Pirez”, comunicó el Pincha sobre el acuerdo que traerá a Suárez al fútbol argentino cedido hasta fin de este año y con opción de compra tras su reciente paso por Pumas de la UNAM.

El combinado de Eduardo Domínguez tenía un cupo disponible para incorporar ya que cedió al mediocampista de 24 años Bautista Kociubinski al Montevideo City Torque (hasta junio del 2026 sin cargo y con opción de compra), por lo que el reglamento le habilitó la chance de fichar jugadores por fuera de la primera ventana de transferencias.

Leo Suárez viene de militar en los Pumas de México (Foto: Anne-Marie Sorvin-Imagn Images)

Leo Suárez fue un nombre muy comentado cuando irrumpió en la Primera División. Con la 10 en la espalda de la selección argentina Sub 20, despertó la atención de distintas entidades europeas y Rodolfo Arruabarrena decidió darle rodaje. Lo llevó al banco de suplentes en noviembre del 2014 en la derrota 0-2 ante San Lorenzo, lo hizo entrar por el Pachi Carrizo en el complemento del triunfo 2-0 sobre Tigre en la Bombonera días más tarde y le dio otra oportunidad en el segundo tiempo del 1-1 contra Arsenal en el Viaducto, donde entró por Luciano Acosta.

Sin embargo, el proceso se cortó abruptamente porque durante los primeros días de diciembre el Villarreal de España desembolsó una cifra cercana a los dos millones de dólares para hacerle un contrato por seis temporadas. Suárez, que había arribado a Boca con seis años, se marchó a los 18 años con unos escasos 60 minutos recolectados entre los dos encuentros que tuvo en el Xeneize.

Villarreal compró su pase en el 2014 (Foto: @leosuarez96)

Para ese entonces, el mediocampista ofensivo había sido un habitual de las juveniles de Argentina: salió campeón del Sudamericano Sub 17 2013 y fue partícipe del equipo que finalizó en la cuarta posición del Mundial de la categoría ese año en Emiratos Árabes Unidos, en ambos casos con la 10 en la espalda. Ya en el Submarino Amarillo integró la delegación albiceleste que conquistó el Sudamericano Sub 20 del 2015 con Giovanni Simeone, Ángel Correa y Sebastián Driussi como figuras. Si bien no sumó minutos, también viajó a Nueva Zelanda para la Copa del Mundo que se desarrolló meses más tarde y tuvo la eliminación nacional en fase de grupos..

Sin embargo, su historia en el Villarreal nunca ganó demasiados capítulos y su carrera en Europa se diluyó entre cesiones al Mallorca y Valladolid antes de emigrar en 2020 al fútbol mexicano para ser parte del América, Santos Laguna y Pumas de la UNAM, equipo con el que militó durante la temporada pasada. El detalle es que Leo Suárez sufrió una lesión ligamentaria en ese club en julio del año pasado y volvió a tener actividad en marzo de este año.

El Pincha sumará un nombre por demás atractivo para un semestre exigente. Comenzó su camino en el Torneo Clausura con dos victorias y una derrota que le permiten estar en lo más alto del Grupo A, aunque la mirada está puesta en los octavos de final de la Copa Libertadores: el próximo miércoles 13 de agosto, desde las 19, visitará a Cerro Porteño por el partido de ida; mientras que la vuelta será en La Plata una semana más tarde.

Suárez militó en las distintas selecciones juveniles (@leosuarez96)