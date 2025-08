Mascherano habló sobre la lesión de Messi y explotó contra el árbitro tras la victoria de Inter Miami: “Te terminan jodiendo un partido”

Inter Miami vivió un partido verdaderamente agridulce en el Chase Stadium. Ganó 5-4 en los penales contra Necaxa tras arañar el empate 2-2 en el final del juego, pero eso le significará al equipo de Javier Mascherano sumar tan solo dos puntos por las reglamentaciones del nuevo formato de la Leagues Cup.

El Jefecito, luego del triunfo contra los de Fernando Gago, se refirió a las circunstancias adversas que vivieron puntualizando en dos temas: la lesión de Lionel Messi antes de los diez minutos del primer tiempo y la polémica expulsión del uruguayo Maximiliano Falcón poco después, que dejó al equipo con un futbolista menos durante casi 45 minutos.

“Leo sintió una molestia en el isquiotibial. Hasta mañana no vamos a saber el grado de la lesión. Seguramente algo tenga. Quizás no sea algo tan grande porque no estaba dolorido, pero sí que sintió una molestia”, expresó el DT argentino en la conferencia de prensa.

Cuando le preguntaron por los sentimientos de este juego, fue claro: “La sensación del partido es totalmente amarga”. A la hora de explayarse, Mascherano objetó la decisión del juez mexicano Daniel Quintero de mostrarle la roja a Falcón sin chequear su determinación en el VAR.

“Un partido que lo teníamos controlado, jugando los primeros 15 minutos como lo habíamos planificado, dominado el juego, nos habíamos puesto por arriba en el marcador además de haber tenido la lesión de Leo, y una falta que no es falta... ¿Qué te voy a contar? Te terminan jodiendo un partido y posiblemente te pueden terminar jodiendo una clasificación, y te quedas con la cara de tonto. Esa es la realidad“, disparó sin pelos en la lengua.

“No se entienden muchas veces estas cosas. No se entiende ni siquiera que no haya ido al VAR a verlo. Por lo menos justificá algo y andá al VAR a verlo, por lo menos... Es lo que hay, no me gusta hablar tampoco demasiado, pero tampoco voy a dejar que nos pisen la cabeza. Esa es mi idea", sentenció.

Cuando le preguntaron qué opinaba de ser dirigido por un árbitro mexicano enfrentando a un club de ese mismo país, no dudó: “Está mal... ¿Qué te parece? ¿A vos te parece que está bien? Ninguna competición en la que se enfrentan dos equipos de diferentes países la puede dirigir un árbitro de un país que está participando el equipo. Después no sé cómo es la historia esta, no me voy a meter, ni me interesa. Vos me estás preguntando qué me parece: está mal".

Y continuó: “Está mal, porque de todas las competiciones que he participado como jugador y el poco tiempo que llevo de entrenador, nunca un árbitro de la misma nacionalidad de mi equipo o del rival me dirigió. Es la primera vez. Está mal. Si quieren hacer una competencia seria, tienen que cambiar, lo siento. Esto es así de clarito. No digo que el error es porque el árbitro... Todos nos equivocamos, me extraña que no haya ido al VAR. Por lo menos, confirmá tu decisión en el VAR. ¿Qué cuesta? 30 segundos más, un minuto. Van por cada cosa al VAR y no fueron por una expulsión que te cambia el partido... Para mí está mal“.

Su equipo se quedó sin Messi a los 10 minutos, pero inmediatamente Telasco Segovia firmó el 1-0. Sin embargo, a los pocos segundos Falcón vio la roja y todo fue cuesta arriba. Tomás Badaloni emparejó las cosas a la media hora y Necaxa, ya con diez también por la expulsión a Cristian Calderón, puso el 2-1 por intermedio de Ricardo Monreal a diez minutos del final. Sin embargo, Jordi Alba igualó en tiempo de descuento de cabeza el choque y las Garzas sumaron dos puntos por la victoria posterior desde los penales.

“Me quedo con el aspecto positivo del equipo, haber jugado durante muchos minutos con un hombre menos, haberse adaptado a las circunstancias. Después en el segundo tiempo estaba la sensación de que a ninguno de los dos nos servía demasiado el empate y era un golpe por golpe. Sufrimos, claramente, sufrimos porque haber jugado 40 minutos con un jugador menos se termina sintiendo. Pero el equipo creyó hasta el final, lo empató, no con muchas ideas pero sí con ímpetu y corazón. Me deja esa parte positiva. De un equipo que lucha, que le duele perder y vende cara la derrota como hoy”.

Esta igualdad tuvo a Rodrigo De Paul, flamante fichaje, como gran figura del combinado local que el próximo miércoles deberá buscar la clasificación a cuartos de final contra Pumas de México: “Rodrigo, lo dije el otro día, ya en estos dos partidos ha demostrado la jerarquía que tiene pero sobre todo lo que contagia. Parece que hace mucho tiempo que está y hace cinco días que está. Jugó el otro día, entrenó dos días más y volvió a jugar. Lo pueden hacer jugadores de su jerarquía, de su mentalidad".

Y agregó: “Claramente hoy al final vimos que empezaba a sentir el cansancio lógico. Así y todo, con corazón, siguió intentándolo. Mismo en la lesión de Leo, antes de que nos expulsen a Maxi (Falcón), lo habíamos puesto de mediapunta porque nos puede dar cosas ahí. Nos da versatilidad. Terminó con un 4-3-1-1 detrás de Luis (Suárez). Nos da todas las posibilidades, además de lo que contagia y el conocimiento del juego que tiene. Ha sido en estos dos partidos un gran aporte. En el futuro nos va a dar muchísimo más".

