Mastantuono habló antes de sumarse al Real Madrid: de la comparación con Di Stéfano a la chance de pedirle la 10 a Mbappé

Franco Mastantuono viajó este viernes rumbo a España para sumarse al Real Madrid, su nuevo club, y desde el aeropuerto de Ezeiza, el juvenil futbolista que surgió de River Plate habló sobre sus expectativas y manifestó que le gustaría usar la camiseta número 10 del Merengue, aunque el dorsal tiene como dueño al delantero Kylian Mbappé.

“Estoy muy contento. Esperé mucho este día, así que estoy feliz por viajar y ya poder estar allá en Madrid”, fueron sus primeras declaraciones a ESPN, antes de embarcarse. Luego, Mastantuono contestó sobre las comparaciones que se hicieron en España con el ídolo Alfredo Di Stéfano, quien vistió la camiseta de ambos equipos. “Fue un gran jugador y es una leyenda del fútbol. Dije que quería seguir sus pasos por jugar en River y después irme al Madrid. Para mí es muy lindo seguir ese camino y ojalá hacer lo mismo que hizo él", expresó el mediocampista que el 14 de agosto cumplirá 18 años sobre la Saeta Rubia.

Acerca de lo que extrañará de River, club en el que disputó 64 partidos y marcó 10 goles, Mastantuono indicó que “deja mucho”, pero que ahora está “pensando en lo que viene, llegar a Madrid, adaptarse al equipo y competir”. En el breve diálogo desde Ezeiza, el habilidoso jugador también se refirió a la llegada de Juanfer Quintero, futbolista que ocupará su lugar en el campo: “Ya sabemos qué clase de jugador es. Es un ídolo de River, le va a dar jerarquía al equipo y creo que le va a ir muy bien”.

Por último, a Mastantuono le consultaron sobre la posibilidad de que utilice la camiseta número 9 en el Real Madrid, algo que el futbolista desconoce. “No sé nada de eso todavía, veré cuando llegue allá”, expresó. Sobre la chance de pedirle el dorsal 10 a Kylian Mbappé, el argentino sonrío y reconoció que le encantaría: “Me gustaría, pero si la agarra él está en todo su derecho, es un ídolo”.

Franco Mastantuono con la camiseta de River Plate antes de ser vendido al Real Madrid (Europa Press)

Cabe recordar que River selló la transferencia de Mastantuono en 45 millones de euros netos (USD 51,7 millones) según detalló la entidad de Núñez. El club madrileño desembolsó una cifra récord en la historia del fútbol argentino para hacerse con los servicios del mediocampista, lo que remarca la vigencia del semillero millonario como fuente inagotable de futuros cracks. La salida del jugador de 17 años representa la venta más importante en la historia del torneo argentino.

Tras la confirmación de la venta, Mastantuono publicó una carta para el club donde debutó en Primera División y se despidió de los hinchas millonarios: “Con el corazón en la mano y muchas emociones cruzadas, quiero contarles que me toca dar un paso muy importante en mi carrera”, escribió la joya.

“Mi sueño de ganar cosas con River no desapareció. No se fue. Solo cambió el orden. Hoy me toca salir, crecer, vivir nuevas experiencias y aprender. Pero el deseo sigue intacto, más fuerte que nunca. Yo sé que va a pasar. Porque los sueños que se sienten con el alma no tienen fecha de vencimiento. Gracias, River, por todo. No es un adiós, es un hasta pronto”, culminó Franco antes de su aventura en el Viejo Continente.