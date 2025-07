Luis Ventura recibió el alta médica tras el feroz ataque: “Si era más arriba de la sien, me mata”

Tras recibir el alta médica, Luis Ventura se refirió al difícil momento que vivió el domingo por la tarde (Video: Puro Show – El Trece)

El domingo por la tarde, el mundo del espectáculo quedó en vilo luego de conocerse que Luis Ventura fue agredido tras el encuentro entre Central Ballester y Victoriano Arenas, el equipo que el periodista dirige desde hace años en la Primera C. La noticia sorprendió a todos: el presidente de APTRA fue hospitalizado, lo que le impidió asistir a la ceremonia de los premios Martín Fierro de Radio 2025. A menos de un día del violento suceso, Ventura recibió el alta médica y habló en exclusiva con los medios, contando con lujo de detalles todo lo sucedido.

A las afueras de la Clínica Trinidad de Palermo, donde se mantuvo bajo observación, Luis relató los momentos clave de la agresión: “El tipo viene caminando de frente y nunca esperé que me iba a pegar donde lo hizo. Si era más arriba en la sien, me mata”.

Pero Ventura no se limitó a describir el ataque, sino que fue más allá y expuso una problemática que, según él, envuelve a todo el fútbol argentino: “Nos cag… a todos los argentinos con las apuestas clandestinas, con ir a matonear a la comisaría. Mis jugadores se fueron de allá porque fueron los agredidos a las 23:00 de la noche”. La denuncia fue directa, sin rodeos, y apuntó contra prácticas que, según su visión, hacen daño tanto al deporte como a la sociedad.

El periodista se vio obligado a ausentarse de la ceremonia de premiación debido a la agresión

El presidente de APTRA habló de una “zona liberada” al referirse a lo que ocurrió esa jornada, y visiblemente molesto, casi resignado, dijo: “Yo, si juego mañana con Ballester, voy a ir de vuelta y sentarme en el banco como corresponde. A mí no me van a correr más. Y menos un tipo que favorecía las apuestas clandestinas, se llenó los bolsos a costillas del esfuerzo de los compañeros. Entregaba partidos, entregaba puntos y entregaba jugadas. Y cuando quiera le pongo el video con la voz del hombre queriendo sobornar a un jugador de Victoriano”.

El conductor denunció: “Caradura de mier… que provocó todo el incidente dentro de la cancha. El presidente dijo que no hubo barra. Esas fueron sus palabras”. Además, brindó detalles sobre el atacante: “Sé que alguien me mete la piña, quién me golpea”. Además, hizo hincapié en la falta de acción de las autoridades: “Olvídense, muchachos. Yo no quiero que me llame. Muchachos, lo que quiero que resuelvan esto, sino van a matar gente”.

Luis Ventura debió ausentarse del Martín Fierro de Radio luego de ser agredido en medio de un partido de fútbol (Video: Infama - América)

Ya más reflexivo, fue consultado por la situación del fútbol argentino: “Yo cuento lo que me pasó adentro de la cancha. Yo te cuento lo que pasó con el arbitraje... Tras el alambrado ya de antes, para trepar a la cancha. Cuando termina el partido yo te cuento las vacas que yo vi. Yo te cuento cómo están todos trajeados en el arquero nuestro, Rodríguez. Vayan y miren en su pecho de los tajos que tiene de la faca con la que quisieron ensartar la otra vez. Y había un jugador que le dejaron la cara tajeada, que no lo podías conocer como estaba”.

Ventura también se sinceró sobre lo que significa ser parte del fútbol desde adentro: “¿A vos te parece que yo, además de mi laburo, de mi familia, todo lo que hago, tengo que ir a reprogramar algo? A mí me dicen que hay seguridad y yo voy. A mí me dicen que no hay violencia y yo creo. A mí me dicen que vamos a estar en el país, en el mejor país del mundo. Y yo creo, porque yo apunto a eso. Yo soy un tipo honesto que labura todos los días, lo saben, le consta a todo el mundo. Me pueden ver en televisión 25 horas por día, como también si quieren ver quién provocó la agresión, vaya y miren los videos. “.