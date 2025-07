Un club europeo quiere a Miguel Merentiel tras la polémica por el cambio en la caída de Boca ante Huracán

Miguel Merentiel se encuentra en la mira de un club europeo (AP Photo/Marta Lavandier)

La posibilidad de que Miguel Merentiel abandone Boca Juniors cobró fuerza en los últimos días, cuando trascendió que el Villarreal de España está dispuesto a ofrecer más de 10 millones de dólares por el delantero uruguayo. Esta cifra, revelada en medios españoles, surgió en un contexto de tensión interna en el Xeneize, y tras el polémico cambio que dispuso Miguel Ángel Russo durante el partido ante Huracán.

El episodio, que dejó a Merentiel fuera del complemento de manera desconcertante, generó especulaciones sobre su futuro inmediato y abrió la puerta a que equipos europeos intentaran aprovechar la coyuntura. Según trascendió, el Submarino Amarillo evalúa la posibilidad de incorporar al atacante con pasado en Defensa y Justicia.

Según reportaron varios cronistas especializados en la cobertura del club, entre ellos Diego Monroig, la Bestia descargó su enojo contra la puerta de acceso al vestuario, cuyas imágenes con el vidrio destrozado se hicieron virales rápidamente. Vale recordar que la Bestia tiene contrato hasta 2027 y que su cláusula de rescisión es de USD 15 millones.

En la conferencia de prensa posterior, Russo intentó restar importancia al episodio y atribuyó la modificación a un inconveniente administrativo: “Había un problema de papeles en el banco, nada más. No se sorprendió porque hablamos en el vestuario ese tipo de cosas, hubo un problema de papeles con el cuarto árbitro y con la gente de ahí, hicimos el cambio y nada más. No le den mucha importancia porque no tiene sentido, fue producto de papelerío más que otra cosa”.

El sondeo por Merentiel surge tras la salida de Thierno Barry al Everton de Inglaterra, lo que ha dejado un vacío en la delantera del club español y puso al goleador en la lista de posibles refuerzos, con un énfasis especial tras el conflictivo momento que se vivió en Parque Patricios.

El interés del Villarreal no es nuevo. Vale recordar que tras la finalización del Mundial de Clubes ya se mencionaba a Merentiel como uno de los candidatos de peso para reforzar al equipo español, donde en su momento brilló Juan Román Riquelme. En las últimas horas, esta versión cobró fuerza nuevamente.

Aun así, la opción del conjunto español no fue la única que tuvo el goleador sobre la mesa. Según el periodista Martín Costa, el Sporting de Lisboa también habría seguido de cerca al delantero, especialmente después de la venta de Viktor Gyökeres al Arsenal por alrededor de 65 millones de euros. Costa relató que fuentes de uruguayas le recomendaron prestar atención al mercado de pases de Portugal en relación a Merentiel, aunque hasta el momento el futbolista no ha mostrado disposición a escuchar ofertas.

Sin embargo, la posibilidad de una transferencia no es tan clara en este momento. El respaldo masivo de los hinchas y una conversación entre el delantero y el entrenador, que según el periodista Augusto César se desarrolló de manera breve y colectiva durante un entrenamiento, resultaron determinantes para que Merentiel decidiera no considerar propuestas externas por ahora.

El reportero precisó que la charla entre Russo y el plantel no fue individual, sino dirigida a todo el grupo, y que tras ese intercambio el tema quedó zanjado. Esta resolución interna reforzó la posición de Merentiel como pieza clave en el ataque de Boca, incluso en medio de un presente deportivo adverso.

La incertidumbre sobre su futuro persiste, pero por ahora, la prioridad de Merentiel parece estar en Boca, donde busca consolidarse como referente y dejar atrás la peor racha sin triunfos en la historia reciente del club. El Xeneize no gana desde hace 11 partidos, con un balance de 6 empates y 5 derrotas.