Los detalles de la intervención al ex Barcelona que fue mordido por un perro: el comunicado del futbolista para aclarar la situación

Carles Pérez fue mordido por un perro (@ARIS__FC)

Después de un inesperado accidente, el futbolista español Carles Pérez, que se desenvuelve en el Aris Salónica, se recupera en su domicilio después de haber sido hospitalizado por una mordedura de perro. La noticia, que generó confusión y versiones contradictorias en la prensa de Grecia y España, ha puesto en el centro de la atención la salud del exjugador del Barcelona y del Celta en un momento clave para su club. Las primeras informaciones hablaban de una posible herida en los genitales, mientras que el propio jugador de 27 años, a través de un comunicado oficial en sus redes sociales, aseguró que la zona implicada es en la parte interna de la pierna.

El episodio ocurrió el pasado martes, cuando Carles Pérez, cedido esta temporada por el Celta de Vigo al conjunto griego, paseaba a su mascota por la calle. En ese momento, intentó proteger a su perro del ataque de otro can y terminó sufriendo una mordedura. Según la emisora pública griega ERT, que citó fuentes médicas, el futbolista fue diagnosticado con una “infección de tejidos blandos” y recibió varios puntos de sutura en los genitales. Esta versión fue respaldada por la prensa deportiva local, que aseguró que el diagnóstico médico confirmaba la localización de la herida en esa zona.

No obstante, la información difundida en España matizó el alcance de la lesión. De acuerdo con Mundo Deportivo, el propio Carles Pérez aclaró que la herida se produjo en la parte interna de su pierna y no en los genitales, como se había informado inicialmente en Grecia. El jugador explicó que la lesión no revestía gravedad, que no requirió cirugía y que, tras recibir la sutura correspondiente, fue dado de alta hospitalaria este jueves, tras dos días de observación.

“Tuve la mala suerte de sufrir una mordedura en la parte interna de la pierna mientras intentaba separar a mi perro de otro durante un incidente leve e inesperado sin mayor gravedad. La herida requirió sutura que, aunque no revista gravedad, me impide estar en condiciones óptimas para competir esta noche”, detalló el futbolista en su comunicado publicado en su Instagram personal.

El comunicado de Carles Pérez en su Instagram personal (@carlesperez7)

El club Aris Salónica manifestó su respaldo al jugador y evalúa la posibilidad de emprender acciones legales contra el propietario del perro que causó la lesión. Mientras tanto, los médicos han estimado que Carles Pérez necesitará aproximadamente diez días de reposo para que las heridas cicatricen y se le puedan retirar los puntos. La situación clínica del delantero ya no genera preocupación, según las fuentes consultadas por el portal local ERT y Ta Nea.

El incidente ha tenido repercusiones inmediatas en la agenda deportiva del club. Carles Pérez no podrá participar en el partido de vuelta de la segunda ronda clasificatoria para la UEFA Conference League, en el que el Aris Salónica se enfrenta al Araz-Naxcivan de Azerbaiyán, equipo que se impuso en el encuentro de ida por 2-1. El propio jugador confirmó que estará presente en el estadio Kleanthis Vikelidis para apoyar a sus compañeros desde la grada, mientras continúa su recuperación.

“Lamento mucho no poder estar junto al equipo en el campo en el partido de esta noche, mis ánimos estarán en la grada, con la ciudad, toda nuestra afición y el presidente. Hoy es un partido muy importante para nosotros y realmente quería estar en el terreno de juego. Estoy bien, me encuentro en casa recuperándome y esta noche seré el primero en estar animando desde el estadio. En un par de días estaré de vuelta, con más ganas que nunca de ayudar al equipo”, afirmó en su mensaje de agradecimiento por el apoyo recibido.

La lesión representa un contratiempo tanto para el jugador como para la entidad. Carles Pérez había llegado a Grecia con la intención de relanzar una carrera marcada por la irregularidad en los últimos años. Tras formarse en las categorías inferiores del FC Barcelona y debutar con el primer equipo en la temporada 2018-2019, donde logró marcar en La Liga y la Champions League, el futbolista pasó por la Roma de Italia antes de regresar a España como refuerzo del Celta de Vigo.

Su cesión al Getafe durante la campaña 2023-2024 se saldó con 27 partidos y tres goles, pero el club madrileño no ejerció la opción de compra. El traspaso al Aris, bajo la fórmula de cesión con posible compra, se perfilaba como una oportunidad para recuperar continuidad y protagonismo.