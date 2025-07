Lewis Hamilton abrió su corazón y confesó que decidió no estar en pareja durante el tiempo que dure su etapa en la Fórmula 1

Lewis Hamilton habló en profundidad sobre su vida privada: "El británico explicó que tomó una decisión en su vida personal para priorizar su carrera: “Decidí aprovechar al máximo el tiempo que tengo aquí” (Foto: Reuters/Hamad I Mohammed)

Lewis Hamilton es una de las figuras más reconocidas de la Fórmula 1, tanto por su talento dentro de la pista como por la atención mediática que genera fuera de ella. Aunque su imagen suele asociarse al glamour y la popularidad, la realidad demuestra que el campeón británico ha definido, de manera consciente, una vida privada marcada por el sacrificio y las renuncias.

El piloto de Ferrari ha hablado recientemente de la dificultad de mantener relaciones afectivas estables, una decisión que ha tomado para priorizar su carrera. En declaraciones al medio belga RTBF durante el último Gran Premio en ese país, explicó: “Sí, es muy complicado, sobre todo en el mundo actual. Veo a otros pilotos y me pregunto cómo se las arreglan: algunos tienen hijos, están casados, tienen novias“.

“Yo pasé por eso cuando tenía veintitantos. Tomé una decisión diferente: decidí aprovechar al máximo el tiempo que tengo aquí porque es más corto de lo que la gente piensa. No quiero arrepentirme ni pensar que podría haber dado más”, añadió el corredor de 40 años.

Durante su paso por la Máxima, el nombre del británico estuvo ligado a múltiples nombres. Una de ellas fue la cantante Nicole Scherzinger, con quien mantuvo una relación intermitente y muy publicitada hasta 2015. Desde entonces, ha preferido mantener su vida amorosa fuera del ojo público, pese a los rumores que lo han vinculado con celebridades como Rihanna, Rita Ora, Shakira o más recientemente, Raye. Sin embargo, Hamilton ha dejado claro que durante los últimos años su meta principal ha sido la victoria en la pista. “Durante los últimos diez años, me he centrado en mi rendimiento. Y cuando me retire, podré hacer lo que quiera. Podré dedicarme a otras cosas sin restricciones. Mientras compito, me concentro en mi salud, mi bienestar, mi salud mental y mi técnica de conducción. Quiero ser el mejor ingeniero posible y también el mejor compañero de equipo. Ese es mi principal objetivo: ganar”.

Aunque la Fórmula 1 absorbe la mayor parte de su tiempo y energía, Hamilton reconoció el desafío que representa mantener el equilibrio personal en ese nivel de exigencia. “Busco el equilibrio perfecto. Pero me encanta trabajar; soy un auténtico adicto al trabajo. Tengo muchas reuniones y me encanta colaborar con los demás. Intento sacar lo mejor de todos, y también de mí mismo”. El campeón británico admitió que casi no ve a su familia y que resulta complicado encontrar a alguien que comprenda el nivel de pasión y dedicación que exige el máximo rendimiento en la Fórmula 1. “Tienes que gestionar tu energía a lo largo del año. No veo mucho a mi familia”, explicó tras enumerar los trabajos fuera de la pista que van desde filmar anuncios o trabajar en la fábrica de Ferrari, hasta gestionar sus proyectos personales como el lanzamiento de un tequila sin alcohol, una marca de ropa, una línea de perfumes o la producción de la reciente película que se estrenó sobre F1 con Brad Pitt.

En la actualidad, solo un pequeño número de pilotos en la parrilla son padres, mientras que Hamilton, a los 40 años, continúa enfocado únicamente en sus objetivos profesionales con Ferrari. “Mi sueño es ganar un título con Ferrari. Hace mucho tiempo que no lo consigo. Ferrari tiene todos los ingredientes para ganar, solo hay que combinarlos. Eso es lo que intento hacer entre bastidores con Fred Vasseur y el equipo”.

El británico es consciente del impacto de su labor más allá de los circuitos. Explicó que, después de haber afrontado años de presión por mostrar su vida en redes sociales, hoy opta por mantener un perfil público bajo. “Ha sido una experiencia interesante, sobre todo con las redes sociales. La gente no ve lo que hacemos, así que no puede saberlo. Hubo un tiempo en que sentíamos presión: mostrar todo nuestro día online. Hoy estoy en una fase diferente. Publico muy poco. Rara vez estoy en redes sociales; me mantengo en un segundo plano. Lo importante es que estoy muy comprometido con lo que hago. La mayor parte del trabajo consiste en filmar, hacer anuncios y pasar tiempo en la fábrica. Este año, pasé más tiempo en la fábrica que nunca en mi carrera. Incluso diría que trabajé más duro que todos los años anteriores. Cada temporada, intento hacer más, sin perder la alegría de vivir”.

Hamilton, pese a batir récords y conquistar la admiración del público, no suele enfocarse en lo que dejará en el automovilismo ni busca ser recordado por una imagen específica en la historia de la Fórmula 1. Destina parte de su esfuerzo a iniciativas sociales y filantrópicas. “Nunca hablo realmente de legado, no es mi tema. Me hacen esa pregunta a menudo, pero no pienso así. De joven, solía decir: ‘Quiero que me recuerden como uno de los mejores pilotos de F1’, pero hoy pienso de otra manera. Me centro en lo que puedo aportar concretamente. Tengo una fundación dedicada a la educación de niños desfavorecidos. Quiero que tengan acceso a la ciencia y la ingeniería. También colaboro con asociaciones contra la desnutrición infantil”.

Su voz también se alza en cuestiones de cambio dentro de la Fórmula 1. Según Hamilton, el deporte todavía debe evolucionar para reflejar una mayor diversidad y mejorar la situación laboral de todos los integrantes del paddock. Cree que su relevancia pública debe servir para abrir puertas y mantener conversaciones difíciles, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo. “No se trata de ser perfecto, sino de mejorar cada año. Creo que ese es mi papel; puedo entrar en las salas adecuadas. Conduzco, sí, pero también hago más. Tengo que usar mi posición para ayudar a los menos afortunados”.

