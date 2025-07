Helmut Marko habló sobre los motivos del despido de Christian Horner de Red Bull: “La dirección tomó la decisión”

Helmut Marko reveló la razón del despido de Horner

En los últimos 18 meses, Red Bull vivió una intensa lucha de poder que culminó con el despido de Christian Horner, quien dirigió el equipo de Fórmula 1 durante dos décadas. El arquitecto de esta decisión crucial, según aseguró Helmut Marko, fue Oliver Mintzlaff, uno de los tres directores ejecutivos de la compañía nombrados tras la muerte del fundador Dietrich Mateschitz como parte de un ambicioso plan de sucesión.

El asesor de Red Bull, Helmut Marko, aportó claridad sobre el desenlace: “La decisión la tomó la dirección, es decir, Oliver Mintzlaff”, declaró a Sky Alemania durante el Gran Premio de Bélgica. Marko también aseguró que, a pesar de los logros de Horner durante 20 años, el cambio era ineludible. “Varios factores influyeron. Pero, sobre todo, el rendimiento no fue exactamente el que habíamos imaginado”.

La salida de Horner coincidió con una paz renovada en torno al entorno de Max Verstappen. Según trascendidos en el paddock, “el Equipo Verstappen”, compuesto por el padre del piloto, Jos Verstappen, y su mánager Raymond Vermeulen, mostró mayor tranquilidad tras la reestructuración. La especulación mediática, que antes vinculaba a Verstappen con una posible salida hacia Mercedes, comenzó a diluirse, fortaleciendo la perspectiva de que Verstappen se mantendrá en Red Bull al menos hasta 2026.

Sin embargo, Marko rechazó cualquier sugerencia de que esta decisión estuviera dirigida a satisfacer las demandas del entorno de Verstappen. “No existe una facción de Verstappen, ni austriaca ni tailandesa. Toda la compañía opera en armonía. De lo contrario, el éxito que hemos tenido, tanto comercial como en la pista, no sería posible”, sostuvo el asesor.

El exdirectivo de Red Bull Christian Horner (REUTERS/Leonhard Foeger)

El trasfondo del despido de Horner revelaría una estrategia de los líderes austriacos para asumir el control directo de las operaciones de Fórmula 1 desde la sede central en Fuschl am See, Austria. Históricamente, la base de Milton Keynes funcionó como un “bastión de Horner”, pero ahora está bajo una revisión profunda. Según destacó Motorsport, un grupo de altos dirigentes evalúa la posibilidad de optimizar la estructura, convencidos de que podrían haberse obtenido los mismos logros con una plantilla más ajustada. Ante esto, Marko se limitó a expresar: “Estamos revisando todo para lograr la máxima eficiencia”, en una entrevista con ORF.

Marko identificó la concentración de poder como uno de los defectos de la gestión anterior. “Lo controlaba todo y participaba en cada detalle. Naturalmente, eso creó áreas donde el rendimiento se vio afectado. Por eso ahora nos centramos en contar con un ingeniero capacitado en este puesto, con un fuerte énfasis en el equipo de carreras”.

El elegido para liderar la nueva etapa es Laurent Mekies, quien fue director del equipo Racing Bulls en Faenza y cuenta con una sólida trayectoria técnica. Aunque ostenta la responsabilidad general, Marko subrayó que el modelo de gestión a futuro prevé repartir las funciones de Horner entre varios responsables. Mekies puntualizó su filosofía con estas palabras: “El objetivo es evitar cuellos de botella”.

Red Bull anunció su despido después de dos décadas

Durante esta transición, Austria participa más activamente en la operativa diaria del equipo. Marko explicó: “El enfoque debe estar en el equipo de carreras. Por supuesto, existen departamentos como marketing y comunicación, y Salzburgo cuenta con una enorme experiencia en esas áreas. Hasta que se nombren los responsables de departamento adecuados, Salzburgo brindará apoyo”.

Sobre el perfil de Mekies, Marko destacó: “Otros equipos ya han demostrado las ventajas de este enfoque. Vimos su excelente trabajo en Racing Bulls. El equipo avanzó a pasos agigantados tanto a nivel técnico como de presentación”. Agregó que Mekies enfocará su labor en lo técnico y en el día a día del equipo de carreras, mientras que áreas como marketing, el proyecto RB17 y los sistemas de propulsión quedarán bajo la dirección de responsables específicos. “La organización de Milton Keynes cuenta con 2000 empleados. Mekies se centrará principalmente en los aspectos técnicos y el equipo de carreras. El marketing, el proyecto RB17 y los sistemas de propulsión estarán a cargo de sus propios líderes, lo que permitirá a Mekies concentrarse plenamente en alcanzar el éxito en las carreras”.

Respecto a su llegada, Mekies asumió: “Una de nuestras principales prioridades es asegurarnos de mantener el enfoque correcto y evitar cuellos de botella en todos los niveles de la organización. Con esa mentalidad, ahora estamos dando los siguientes pasos necesarios”. Añadió que no pretende sustituir el carácter de Horner, pero aspira a apoyarse en la fortaleza colectiva: “Nadie puede reemplazarlo por completo. He llegado para desempeñar el papel de director ejecutivo y director del equipo. ¿Hay alguna manera de hacerlo como lo hizo Christian? No. Yo, desde luego, no. Pero nos apoyaremos en las enormes fortalezas de este equipo”.

Por el momento, Horner conserva su contrato y la compañía negocia la rescisión mientras mantiene el pago íntegro de su salario, cerrando así una era y abriendo el espacio para una nueva fórmula en la dirección de Red Bull.