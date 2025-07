Qué dice el parte policial sobre la brutal agresión que sufrió Luis Ventura en un partido de Primera C

La brutal agresión a Luis Ventura como DT de Victoriano Arenas

Luis Ventura sufrió un fuerte golpe que lo dejó tendido en el césped, inconsciente durante varios segundos, en una batalla campal que marcó el cierre del empate 2-2 entre Central Ballester y Victoriano Arenas por la Primera C. La noticia sacudió tanto al ambiente futbolístico como al mundo del espectáculo, ya que el periodista y entrenador debía abrir la ceremonia del Martín Fierro de Radio esa misma noche.

El incidente se produjo en el estadio ubicado en la intersección de Sarratea y Dr. Raúl Bagnati, en José León Suárez, durante la fecha 19 del Grupo B de la Primera C, un partido clave para la zona baja de la tabla. El encuentro, que comenzó a las 15:30 con normalidad y controlado con un dispositivo de seguridad habitual, se tornó violento en los minutos finales.

Cuando el equipo local igualó el marcador a dos goles, el árbitro pitó el final y los jugadores visitantes manifestaron su descontento, lo que derivó en una confrontación verbal que rápidamente escaló a agresiones físicas. Según el parte de la Comisaría San Martín Cuarta, personal policial intervino para disuadir la pelea, pero la situación se desbordó cuando particulares ingresaron al campo a través de una puerta que conecta con la platea, sumándose a la gresca.

“Lo verbal se transforma en agresión física, por lo que personal policial interviene en la situación a los fines de disuadir la gresca. En ese momento comienzan a ingresar e invadir el campo invitado y director técnico del equipo contrario, como así local, entre ellos Luis Ventura, quien termina siendo agredido por un tercero”, detalla el parte de la agresión redactado por la Comisaría. Además, agregan: “Por tal motivo se separa a los mismos, logrando dividir a los jugadores y directivos a ingresándolos en primera instancia al subsuelo donde se halla los vestuarios local y visitante”.

El momento en el que Luis Ventura quedó tendido en el suelo

En ese contexto, Ventura intentó separar a los involucrados y convocó a sus jugadores para que se dirigieran al vestuario. Mientras avanzaba con una silla plegable en la mano, una persona con campera negra y roja lo atacó por la espalda, dejándolo tendido en el césped.

Colaboradores y auxiliares del equipo de Valentín Alsina acudieron en su auxilio, mientras la confusión reinaba en el campo. El parte policial detalla que, tras la intervención de la oficial principal Lorena Rivero, quien resultó lesionada durante los forcejeos con jugadores visitantes, se logró separar a los protagonistas y conducirlos al subsuelo donde se encuentran los vestuarios. Allí se constataron daños materiales en el vestuario visitante.

“Soy tapa de diario, que me están pateando la cabeza en el piso. El presidente (de Central Ballester) que deje su complicidad con el comisario que amparó todo esto. Vean en la página de Victoriano Arenas golpeados con facas tumberas. La policía se cagaba de risa, dejándolos pasar. Liberaron la seguridad para que nos cagaran a trompadas”, comentó Ventura después de ser dado de alta, en el mediodía del lunes.

A esto, dejando en claro su descontento con el personal policial, sumó: “Si me pegaba más arriba, me mataba. En el medio de esto, yo tenía un Martín Fierro que no fui, tenía que viajar a Córdoba a buscar a mi hijo más chico. Yo no voy a hacer ninguna denuncia, ¿para qué? ¿Para que se me caguen de risa?”

Tras recibir el alta médica, Luis Ventura se refirió al difícil momento que vivió el domingo por la tarde (Video: Puro Show – El Trece)

“Me pegaron de costado, medio de atrás, tengo la cabeza hinchadísima. Creo que llevaron a uno o dos muchachos de Victoriano en ambulancia. Yo decidí irme, porque quería ir al Martín Fierro, pero me di cuenta de que no estoy en condiciones”, relató Luis Ventura minutos después de haber sido agredido en el estadio de Central Ballester, en diálogo con el programa Infama por América TV.

La violencia no solo afectó a los protagonistas directos del partido. Según el testimonio de Ventura, “nos masacraron. Es el mismo tiempo que nos agredió la última vez, en el año 2018. Liberaron la puerta y nos persiguió la gente de afuera”. El entrenador denunció la reincidencia de este tipo de hechos y cuestionó el arbitraje: “Hubo un arbitraje tendencioso, el juez da siete minutos de descuento, después da más, y nos empatan en ese momento”. Además, confirmó que no participaría de la gala del Martín Fierro de Radio: “Puntos no sé si voy a necesitar, tengo todo inflamado, lo más probable es que me tengan que drenar”.

El impacto de la agresión trascendió el ámbito deportivo. Ventura debía abrir la ceremonia del Martín Fierro de Radio y entregar varios premios, en una edición que contaría con dos estatuillas de oro y una de platino. Su ausencia obligó a la organización a designar a otro miembro de APTRA para reemplazarlo. El propio Ventura informó que se trasladó al Sanatorio Los Arcos para recibir atención médica.

La trayectoria de Ventura en el fútbol es extensa. Antes de su carrera periodística, jugó en las Inferiores de Lanús y llegó a entrenarse con el primer equipo, para luego pasar a Victoriano Arenas, club con el que mantiene un vínculo duradero. Como entrenador, dirigió a El Porvenir, Claypole y Arenas, donde su rol va más allá de lo táctico: actúa como psicólogo, gestiona recursos y se ocupa de las necesidades básicas de sus jugadores. “Es lo primero, lo segundo y lo tercero”, llegó a declarar sobre su dedicación al equipo.

El parte policial concluye que, una vez disuelta la gresca, ambos equipos y los simpatizantes abandonaron el estadio en calma y abordaron el ómnibus. La investigación permanece abierta a la espera de novedades.