Tras la salida de Esteban Rolón, los otros 4 futbolistas de Boca Juniors a los que Russo no tendrá en cuenta

Miguel Russo tiene una lista de futbolistas a los que no tendrá en cuenta

La derrota de Boca en Copa Argentina trajo coletazos que invitan a pensar en una reconstrucción del plantel de cara a lo que resta del año. En la jornada de ayer, consumada la eliminación en manos de Atlético Tucumán, se registró la salida de uno de los futbolistas por rescisión de mutuo acuerdo con el club: Esteban Rolón firmó su desvinculación y dejó el club pese a tener contrato hasta fines de 2026. Miguel Ángel Russo ya les avisó a otros jugadores que no serán tenidos en cuenta y finalmente la plantilla empieza a depurarse.

El plan del cuerpo técnico pasa por acortar un grupo que quedó demasiado extenso teniendo en cuenta que el equipo solamente competirá en el Torneo Clausura tras la prematura eliminación en Fase 2 de Libertadores (cuando todavía Fernando Gago era el DT) y ahora sin Copa Argentina. Al Xeneize le quedarán dos vías de clasificación a la Libertadores 2026, el principal objetivo que le queda en el semestre: ser campeón del Clausura o terminar entre los tres primeros de la Tabla Anual.

Dentro del achique de la nómina de jugadores profesionales entrarán Sergio Romero, Cristian Lema, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi. A estos cuatro futbolistas, el entrenador ya les avisó que no los tendrá en cuenta y quedará a voluntad propia si continúan en la entidad sin minutos de fútbol o buscan otro destino. Cada uno tiene una situación particular.

La relación de Chiquito Romero con el hincha de Boca se rompió completamente cuando reaccionó ante un grupo de hinchas que lo insultaban tras la derrota en un Superclásico en la Bombonera. Tras eso, fue frizado y tuvo una última chance en el estreno de Fernando Gago como DT, aunque rápidamente perdió el puesto con Leandro Brey y más tarde quedó relegado por completo por el fichaje de Agustín Marchesín. Su contrato vence a fin de año y más allá de un interés de Newell’s que no se concretó, no recibió ofertas para irse. Hoy es cuarto arquero.

Una cuenta oficial de Boca confirmó la salida de Rolón

Lema fue uno de los jugadores que ni siquiera viajaron a Estados Unidos y formaron parte de la lista de buena fe en el Mundial de Clubes. Russo le comunicó, a la par de Rolón, que tendría que buscarse club porque no iba a utilizarlo. Hasta el momento, recibió sondeos de Belgrano de Córdoba, Peñarol de Montevideo y Newell’s, pero por el momento optó por permanecer en la Ribera pese a saber que no tendrá posibilidades de jugar (no lo hace oficialmente desde octubre de 2024). Su contrato expira a fin de año.

Marcos Rojo aguarda por un guiño de Estudiantes de La Plata para plantearle su salida al Consejo de Fútbol. Su ciclo en el Xeneize está cumplido y su despedida se dará de un momento a otro. Aunque Russo lo llevó a Estados Unidos, el DT tuvo un mano a mano en el que le sugirió que buscara nuevos rumbos. A las claras quedó que no sería prioridad para una dirigencia que hizo todo lo posible para contar con Ayrton Costa en el Mundial de Clubes (fue titular en el debut ante Benfica con apenas dos prácticas en suelo norteamericano) y que además fichó a Marco Pellegrino en su posición. El platense de 35 años se irá ahora o en diciembre, pero no jugará más.

Finalmente, Saracchi es otro de los declarados prescindibles por el DT, que priorizó a Frank Fabra pese a que el colombiano se marchará a fin de año por el vencimiento de su contrato. El uruguayo estuvo cerca de ser transferido a Independiente, pero finalmente esa operación se cayó. Es prácticamente un hecho que partirá de Boca en este mercado ya que corre de atrás con el cafetero y Lautaro Blanco.

Esta purga de la plantilla azul y oro llevará a que Russo trabaje con alrededor de 30 jugadores, un número mucho más lógico para un equipo que solamente competirá en un torneo local. Incluso puede llegar a ser considerado un exceso y ya existe un plan de cara al 2026 para que la lista se siga acortando debido a la finalización de algunos contratos y varias ventas pendientes que pueden concretarse desde acá hasta fin de año.