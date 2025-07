La extraña pirueta que definió un partido de tenis y fastidió al ganador: “¿Es acaso el match point más insólito de la historia?”

Damir Dzumhur dio un paso clave este jueves para seguir con vida en el ATP 250 de Umag, en Croacia. Tras perder el primer set, selló el pase a semifinales por 3-6, 7-5 y 6-2 frente al francés Titouan Droguet, quien no pudo mantener el sueño intacto de llegar a su primera final ATP a sus 24 años, y lo hizo de una manera particular porque el último punto que disputó dio la vuelta al mundo.

Dzumhur tenía doble break, set y match point para cerrar el juego con el servicio de Droguet, número 176 del ranking. En primera instancia, el derrotado intentó sorprender con un saque de abajo para intentar revertir la mala situación y tomar desatento al bosnio, pero la bola quedó en la red y quedó obligado a ejecutar su segundo saque.

Luego de algunas voces que se alzaron en el Estadio Goran Ivanisevic, uno de los perdedores de la Qualy de Wimbledon dejó de arriesgar y ensayó un decente segundo servicio para pasar la pelota del otro lado de la cancha. Tras un breve intercambio de golpes, todo terminó en la red y, lo que parecía una volea muy sencilla para achicar la brecha, decretó la caída de Titouan Droguet por un llamativo movimiento: cuando estaba a punto de llevar a cabo un smash frontal, cambió la posición de su raqueta y quiso ejecutar una pirueta sin mirar. Todo terminó con la pequeña bola afuera tras 2 horas y 19 minutos de juego, seguido del tradicional saludo entre los protagonistas.

“¡¿Es acaso el match point más insólito de la historia?!“, se preguntó la cuenta especializada ESPN Tenis en redes sociales. En los comentarios, algunos usuarios caratularon la situación como un hecho “antideportivo” y otros se mostraron extrañados por la acción: “No se entiende qué hizo”.

Chocará en semifinales contra Carlos Taberner (Crédito: Reuters/Denis Balibouse)

Damir Dzumhur, número 61 del escalafón, habló sobre este asunto en declaraciones vertidas por el portal croata Jutarnji list y lo relacionó a una molestia física de su contrincante: "Estaba lesionado, pero no me gustan esas cosas. Si alguien piensa que está bien, que siga, así es el tenis. Ni siquiera comentaré sobre el punto de partido. Me alegré de que lo hiciera. Gracias por jugar así y por hacérmelo más fácil“.

A continuación, Dzumhur hizo hincapié en otro hecho sucedido en medio del juego, cuando le formalizó una protesta al umpire porque Droguet lanzó una pelota estando 1-5 en el tercer set hacia el área donde estaba el staff rival: “No tengo nada en contra de él, pero a veces es mejor no comentar. Algunos han sido descalificados por cosas sin importancia. Si hubiera golpeado a alguien, no habría sido agradable. Pase lo que pase, si el árbitro no lo considera peligroso, bien, es su opinión”

“Me gusta que se haga justicia, aunque sea desastroso para mí. Iba 5-1 y 30-0, me rompió el saque en ese juego al final, pero así soy y no puedo luchar contra mí mismo. Probablemente me costó caro a veces, pero no importa, no me gusta la injusticia”, concluyó.

El ganador de tres títulos ATP (2 en 2017 y 1 en 2018) también se llevó un punto para el recuerdo, ya que pareció tener reflejos biónicos para reaccionar en instantes a una pelota que había tocado en la red y le cambió la trayectoria en plena avanzada. Lo resolvió con un rápido movimiento de raqueta para llevarse el punto. “Sentidos arácnidos”, lo definió Tennis TV en su cuenta de X (ex Twitter).

El ex N°23 del mundo arrancó el torneo superando en sets corridos a Stan Wawrinka (156) y enfrentará este viernes al español Carlos Taberner (111). Antes de ese cruce, saltará a la cancha el argentino Camilo Ugo Carabelli (51) contra el italiano Luciano Darderi (46).