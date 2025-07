Boca Juniors avanzó en la rescisión del contrato de otro de sus futbolistas

Boca, con otra posible baja: le ofrecieron rescindir a Cristian Lema (REUTERS/Agustin Marcarian)

Luego de que en las últimas horas se anunciara la rescisión del contrato de Esteban Rolón, Boca Juniors podrían rubricar la salida de otro de los jugadores del plantel profesional: Cristian Lema. El Consejo de Fútbol ya le propuso al defensor de 35 años concluir el vínculo que lo une a la entidad de la Ribera hasta fin de año, pero todavía no recibió respuesta.

El problema para el futbolista es que ayer cerró el mercado de pases, por lo que se le redujeron las opciones para ser fichado por un equipo argentino, aunque ya había desestimado algunos intereses de Belgrano de Córdoba y Newell’s. Ahora es muy posible que encuentre una alternativa en el exterior o que se quede a cumplir el resto de su contrato hasta fin de año pese a no ser tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo, quien le había anticipado que no lo usaría antes del Mundial de Clubes.

Lema sufrió una lesión a fines de octubre de 2024 por la que fue intervenido quirúrgicamente en un tobillo (no juega oficialmente desde entonces). Luego inició la rehabilitación cuando todavía Fernando Gago era el entrenador y sufrió una lesión muscular cuando estaba por volver, a principios de 2025. Apenas fue convocado para algunos encuentros (suplente en cinco de ellos) entre el ciclo de Pintita y el interinato de Mariano Herrón. Russo no lo tuvo en cuenta desde cero.

Lema, con un pie afuera de Boca (REUTERS/Cris Mattos)

En este contexto, la directiva y el cuerpo técnico encabezado por Miguel Ángel Russo han optado por reducir el plantel, que se había vuelto excesivamente numeroso para un calendario limitado. La primera señal concreta de esta reestructuración fue la rescisión de contrato de Esteban Rolón, quien dejó el club pese a tener vínculo hasta fines de 2026. La salida se produjo de mutuo acuerdo, algo que todavía no ocurrió el chubutense Lema.

Los otros jugadores que ya recibieron la notificación de que no entrarán en consideración son Sergio Romero, Marcos Rojo y Marcelo Saracchi. Cada caso presenta matices propios. En el caso de Chiquito, la relación con la hinchada se quebró tras un incidente en la Bombonera, cuando respondió a insultos luego de una derrota en el Superclásico. Desde entonces, perdió la titularidad primero con Leandro Brey y luego quedó relegado tras la llegada de Agustín Marchesín. Hoy ocupa el cuarto lugar entre los arqueros y, aunque su contrato vence a fin de año, no ha recibido ofertas concretas para continuar su carrera en otro club, pese a un interés de Newell’s que no prosperó.

La inminente salida de Marcos Rojo de Boca Juniors marca un punto de inflexión en la estructura del plantel. El defensor, de 35 años, espera una señal de Estudiantes de La Plata para formalizar su desvinculación, mientras el Consejo ya no lo considera prioritario. La dirigencia, que apostó por Ayrton Costa y Marco Pellegrino para reforzar la defensa, dejó claro que el ciclo de Rojo en el club ha llegado a su fin.

En cuanto a Marcelo Saracchi, el entrenador lo ha declarado prescindible, priorizando a Frank Fabra en el lateral izquierdo, a pesar de que el colombiano dejará el club cuando expire su contrato a fin de año. Saracchi estuvo cerca de pasar a Independiente, pero la operación no se concretó. Todo indica que su salida se producirá en este mercado de pases, ya que ha quedado relegado detrás de Fabra y Lautaro Blanco.