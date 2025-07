El inesperado dardo de Roly Zárate a Mauro al recordar el día de su primer gol en Vélez

El ex futbolista y hermano del delantero que pasó de Vélez a Boca contó el día que le dio la asistencia para que marcara su primer tanto en Primera

La familia Zárate quedó dividida luego del controversial pase de Mauro a Boca Juniors, en 2018. La transferencia del por aquel entonces delantero e ídolo de Vélez generó repudio tanto en los hinchas como en sus hermanos y fue el ex futbolista Rolando quien más se enfadó, a tal punto de considerar a su pariente menor como un traidor por haberse marchado del club de Liniers.

La relación nunca volvió a recomponerse pese a que ya pasaron casi 8 años y el Roly volvió a lanzar un dardo contra Mauro al recordar cómo fue el primer gol del menor de los Zárate con la camiseta del Fortín. En un adelanto del programa Confesiones, que emitirá el canal TNT Sports, el ex jugador que se dedica a la representación de futbolistas dijo que él le dio la asistencia a su hermano en el estadio de Colón de Santa Fe.

En una charla con Ariel Zárate, su otro hermano, Roly expresó: “El primer gol de él (por Mauro) fue una asistencia mía. Nunca él me dio una asistencia. Jamás”. El comentario despertó la risa del Chino, quien replicó con picardía para calmar las aguas: “Tenía esa virtud Mauro”, en alusión a que el ex jugador de Boca no le gustaba pasar la pelota, ni siquiera a sus propios familiares. Aquel gol que se recordó fue en el Apertura 2004 y Rolando Zárate habilitó con un pase de zurda a Mauro para que definiera con el arco vacío con pierna derecha. Fue el primer tanto de MZ9 en Vélez, donde luego se consagraría campeón un año después con Miguel Ángel Russo como técnico y su hermano mayor como compañero.

“Estoy destrozado, esta es una traición deportiva muy dura. Tengo ganas de llorar. Hace más de 10 días que no hablamos porque yo no compartía esta decisión y discutí muy fuerte. Espero que esto no nos manche a nosotros. Yo no lo voy a representar, a mí me clavó un puñal. Nosotros no avalábamos que él vaya a jugar a Boca", señaló el Roly Zárate, quien era el representante de Mauro, el día posterior a confirmarse su salida al Boca de Guillermo Barros Schelotto.

Este año, Mauro Zárate brindó una entrevista al Juan Pablo Varsky en Clank! y contó que la herida con sus hermanos no sanó: "Yo nunca pensé que iba a tener quilombo con mis hermanos. Me sorprendió la reacción de Roly. Mismo mis otros hermanos se sorprendieron. Les generamos un mal a mis viejos, que ahora no están más. ¿Si el tiempo cura? No, no. Creo que ya está, no hay vuelta atrás. Ellos en lo que hacen están bien, la familia está bien; yo por mi lado estoy bien. Ellos empezaron con lo de ser representantes, yo con lo de técnico. Vamos bien. A veces pasan cosas en las familias. Ahora hablar, decir y echar en cara cosas que ya pasaron...”.

Mauro Zárate habló de la pelea con sus hermanos