El futbolista Luciano Perdomo volvió a entrenarse a un año y medio de su accidente: “La cosa estaba más fea de lo que pensábamos”

Luciano Perdomo volvió a entrenarse en Chacarita

El 22 de enero de 2024, la noticia del choque de Luciano Perdomo sacudió al deporte nacional. El parte policial detalló que el futbolista, al volante de su vehículo, colisionó contra un camión cargado con bolsas de cal en la Autopista Ezeiza-Cañuelas, mientras se dirigía desde su casa en San Miguel del Monte hacia el predio de la UTA en Moreno para entrenar en Chacarita. El accidente ocurrió cerca de las 8 de la mañana, en un trayecto que el propio jugador describió como parte de su rutina diaria. Hoy, a un año de salvar su vida, volvió a entrenarse y sueña con jugar otra vez.

“Son los primeros entrenamientos, me siento muy bien, feliz. Esta última operación fue muy necesaria, quedó todo como tenía que quedar. Es como empezar nuevamente, pero sabiendo que no me tengo que volver a operar”, expresó Perdomo en el sitio oficial de Chacarita, donde contó que fue sometido a una última intervención donde le acomodaron los canales nasales para que pudiera respirar mejor. “Roncaba mucho, me costaba comer y, si me reía mucho, me ahogaba”, reveló.

Transcurrió un año y medio del accidente, con un par de regresos fallidos. Apuró los tiempos y todavía no estaba al 100% de sus condiciones: “Antes volvía con miedo, hoy tengo una seguridad en mis gestos facilaes que antes no tenía. No es común en el fútbol una recuperación así, por lo que fue prueba y error. Y descubrimos que la cosa estaba más fea de lo que pensábamos. Fue una operación larga, de cuatro horas, pero ahora puedo respirar cuando corro. Antes me dolía todo”.

Perdomo sufrió un impactante choque que casi termina con su vida en enero de 2024

Al Puchi le costó presenciar los entrenamientos de sus compañeros durante la rehabilitación, así también como los partidos: “Vine dos o tres veces, pero me fui mal porque me cuesta estar del otro lado y no batallar. Siempre estuve en contacto con mis compañeros, que entendieron que era feo venir, cambiarme y no poder entrenar. Me daban ganas de llorar. Ahora que puedo tomar unos mates y después entrenar con ellos, es diferente”.

Perdomo (28 años) se operó, aguardó 35 días para que se asentaran los arreglos en su rostro y volvió a pisar la cancha. Afrontará una intensa puesta a punto de aproximadamente un mes y luego apuntará a volver a ponerse a tono en lo futbolístico. “No me circulaba bien el aire, se me hacían hematomas y tenía problemas. Este parate me ayudó a recuperar mi peso, pero ahora tengo que meterle al físico para cambiar los porcentajes de grasa y músculo”, apuntó.

Sobre el accidente, manifestó: “Lo recuerdo como algo que tenía que pasar. Me sacó la posibilidad de estar en una cancha, pero me hizo cambiar internamente. Siempre se puede ser más empático y salir de la burbuja del fútbol. Crecí como persona, así que bienvenido sea si tuvo que pasar para ser mejor. Por algo se dio”.

El mediocampista que está hace seis años en el Funebrero sueña con sumarse a un equipo que está haciendo una gran campaña en la Zona B de la Primera Nacional (marcha segundo, a tres puntos del líder Gimnasia de Jujuy). “Son muchas sensaciones, pero sé que esto puede dejar una enseñanza, que es meterle y meterle que se puede dar. Si las cosas no son como uno quiere, agachar la cabeza y seguir metiéndole. Así me enseñaron de chiquito y, por más que tuve un par de baches, sé que esa es la verdad. Que la gente me espere un poquito más, estoy súper agradecido, saben todo el cariño que tengo por esta camiseta y esta cancha. Dios quiera que termine el 2025 como todos queremos“.